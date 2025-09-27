Życie w Architekturze 2025. Centrum Lokalne Żoliborz, mgr inż. arch. Grzegorz Wojciechowski, inż. arch. kraj. Aldona Wojciechowska

Życie w Architekturze 2025. Centrum Lokalne Żoliborz. Założenia Autorskie

Projekt Centrum Lokalnego Żoliborz ma na celu stworzenie wielofunkcyjnej, harmonijnej przestrzeni publicznej sprzyjającej mieszkańcom i wzmacniającej więzi społeczne. Priorytetem jest integracja funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych w jednym obiekcie, wpisującym się w otaczającą zieleń i podkreślającym lokalną tożsamość. Architektura oparta jest na lekkiej, ażurowej konstrukcji z ścianami parawanowymi i elementami przestrzennego liternictwa, które filtrują światło i cień, zapewniając komfort przez cały rok. Trójramienna, gwiaździsta bryła harmonijnie komponuje się z otoczeniem, ułatwiając dostęp z różnych kierunków i sprzyjając integracji społecznej. Kluczowe jest zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych i minimalizacja ingerencji w istniejący krajobraz zieleni, co wpływa na estetykę i funkcjonalność obiektu. Otoczenie zostało zaprojektowane tak, by sprzyjało spacerom, rekreacji i spotkaniom, a alejki wokół budynku podkreślają spójność przestrzeni publicznej. Funkcjonalność obiektu została rozplanowana tak, by różne grupy wiekowe mogły korzystać z przestrzeni w sposób bezpieczny i wygodny.

Pawilony, takie jak klubokawiarnia, strefa zabaw dla dzieci i magazyny, są rozmieszczone tak, aby zapewnić łatwy dostęp i funkcjonalne powiązania. Centralna przestrzeń służy jako miejsce spotkań, warsztatów i wydarzeń plenerowych, wzmacniając funkcję społeczną obiektu. Inspiracją była zmienność pór roku, co przejawia się w adaptacji przestrzeni do sezonowych potrzeb. Szklane ściany i ażurowe elementy pozwalają korzystać z promieni słonecznych zimą i latem, zapewniając komfort. Wiosną i jesienią przestrzeń ta sprzyja relaksowi, spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Ornamentyka i kontrasty kolorystyczne podkreślają sezonowe zmiany. Centrum Lokalne Żoliborz łączy funkcje, estetykę i zrównoważony rozwój, mając na celu wzmacnianie więzi społecznych, promowanie aktywności na zewnątrz oraz kreowanie przestrzeni sprzyjającej integracji i lokalnej tożsamości.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Lokalne Żoliborz. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Grzegorz Wojciechowski, inż. arch. kraj. Aldona Wojciechowska

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Grzegorz Wojciechowski, inż. arch. kraj. Aldona Wojciechowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Centrum Lokalnego Żoliborz zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze” ze względu na swoją wyjątkową funkcję, innowacyjne rozwiązania i głęboki społeczny i kulturowy wymiar. Projekt ten skupia się na stworzeniu wielofunkcyjnej, dostępnej przestrzeni blisko domu mieszkańców, sprzyjającej integracji społecznej, aktywizacji lokalnej społeczności oraz budowaniu tożsamości Żoliborza. Dzięki przemyślanej formie i wysokiej estetyce, obiekt harmonijnie wpisuje się w otoczenie, korzystając z subtelnych efektów gry światła i cienia, ażurowych ścian parawanowych i zieleni, co wzmacnia relacje między przestrzenią publiczną a naturą. Innowacyjność projektu polega na zintegrowaniu różnych funkcji – klubo-kawiarni, przestrzeni zabaw dla dzieci oraz zaplecza sanitarno-magazynowego – w jednej, spójnej formie, co przekłada się na oszczędność miejsca i zasobów.

Rozwiązania architektoniczne, takie jak transparentne, ażurowe elewacje czy trójramienna forma, nie tylko podkreślają nowoczesność i elegancję, ale też umożliwiają stały kontakt z otaczającym środowiskiem, niezależnie od pory roku. Projekt uwzględnia zmienność sezonów, zapewniając atrakcyjność obiektu zarówno latem, jak i zimą, dzięki zastosowaniu ścian parawanowych i przemyślanego doświetlenia. Podkreślić należy, że Centrum Lokalnego Żoliborz to nie tylko funkcjonalny obiekt, lecz także symbol lokalnej tożsamości, sprzyjający wzmacnianiu więzi społecznych i aktywizacji mieszkańców. To miejsce, które dynamicznie się rozwija, inspirując do rozmaitych form aktywności i spotkań. Wreszcie, projekt wyróżnia się wyważonym układem przestrzennym, estetyką i głębokim poszanowaniem kontekstu urbanistycznego i przyrodniczego, co czyni go wzorem nowoczesnej, zrównoważonej architektury społecznej. Dlatego właśnie Centrum Lokalnego Żoliborz zasługuje na Grand Prix „Życia w Architekturze”. Również kategoria: budynek użyteczności publicznej, obiekt mixed-use lub inna.

Centrum Lokalne Żoliborz. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Lokalne Żoliborz, przestrzeń publiczna

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Stołeczne Warszawa/Usługi ogólnobudowlane Piotr Waryło

Wykonawca konstrukcji: Usługi ogólnobudowlane Piotr Waryło

Powierzchnia zabudowy: 330,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 277,61 m2

Powierzchnia całkowita: 658,68 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 6566 m2/2766,46 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.