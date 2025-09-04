Życie w Architekturze 2025. Chodźki Residence - budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy - dom studencki z usługami towarzyszącymi. JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Chodźki Residence - budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy - dom studencki z usługami towarzyszącymi. Założenia Autorskie

Najważniejszym założeniem autorskim było wpisanie projektowanego budynku w kontekst urbanistyczny istotnych obiektów użyteczności publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto istotnym aspektem było wprowadzenie dynamicznej ekspozycji obiektu związanej z arteriami i węzłem komunikacyjnym, który uzyskano poprzez efekt dynamicznego przesunięcia kondygnacji co w zamyśle miało zwiększyć ekspresyjność bryły przy jednoczesnym spełnieniu wymagań przesłaniania sąsiedniego budynku.

W plastyce bryły wprowadzone zostały elementy wykorzystujące walory światłocienia - zmieniającego się obrazu budynku wynikającego również z refleksów budynku zależnych od pory dnia i roku. Niemniej istotnym założeniem, który również został odzwierciedlony w dynamice bryły, była optymalizacja rozwiązań projektowych pod kątem wykorzystania warunków terenu, warunków technicznych w tym nasłonecznienia zgodnie z oczekiwaniami inwestycyjnymi.

Życie w Architekturze 2025. Chodźki Residence - budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy - dom studencki z usługami towarzyszącymi. Autorzy

Autor projektu:

JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Zespół autorski:

arch. Tomasz Jabłoński, mgr inż. Michał Wysocki, arch. Jadwiga Jabłońska, arch. Wojciech Jabłoński, wsp. aut. Mariia Kapustiańska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt stanowi udaną próbą znalezienia nowej definicji budynku wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wpisanego między obiekty użyteczności publicznej. Budynek wykazuje się dużą dyscypliną projektową, w której prosta bryła budynku uzyskała bardzo efektowną dynamikę. Obiekt ten stanowi też przykład optymalizacji różnych uwarunkowań przestrzennych, formalnych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach przestrzennych.

Chodźki Residence - budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy - dom studencki z usługami towarzyszącymi. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Chodźki Residence - budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy - dom studencki z usługami towarzyszącymi, obiekt mixed-use

Inwestor: Lalak Development Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Sanitex SA

Wykonawca konstrukcji: Impet Profit Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 3282,22 m2

Powierzchnia użytkowa: 13382,75 m2

Powierzchnia całkowita: 17596,17 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 17885 m2/103503,78 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.