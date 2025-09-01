Życie w Architekturze 2025. Craft - Budynek usługowy wraz z infrastrukturą. Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Życie w Architekturze 2025. Craft - Budynek usługowy wraz z infrastrukturą. Założenia Autorskie

Naszym celem było stworzenie obiektu, który nie tylko odpowiada na funkcjonalne potrzeby nowoczesnego biura, ale też silnie reaguje na kontekst miejsca – materialny, społeczny i kulturowy. Zamiast uniwersalnego biurowca, który mógłby stanąć w dowolnym europejskim mieście, zaprojektowaliśmy budynek głęboko zakorzeniony w historii i tożsamości Katowic. Forma Craftu powstała w wyniku świadomego przekształcenia archetypu typowego biurowca. Przesunięcie prostopadłościennych modułów na kolejnych kondygnacjach nadaje bryle dynamikę i rytm. Ten zabieg nie jest czysto formalny – umożliwia też optymalne doświetlenie i zróżnicowanie widoków dla użytkowników. Jednym z głównych założeń było również otwarcie budynku na miasto. Przestrzeń pod „zawieszoną” bryłą parteru umożliwia przejście, zatrzymanie się. To zaproszenie do współistnienia – budynek staje się fragmentem tkanki miejskiej, a nie przeszkodą w jej ciągłości.

W projekcie przywiązaliśmy dużą wagę do detalu i materiału. Surowa, aluminiowa elewacja współgra z industrialną historią miasta, a jednocześnie zapewnia trwałość i spójność estetyczną. Układ wewnętrzny opiera się na maksymalnej elastyczności – najemcy mogą kształtować przestrzenie zgodnie z własnymi potrzebami, bez ingerencji w strukturę. Craft to architektura odpowiedzialna, zakorzeniona w miejscu i czasie, otwarta na zmienność i różnorodność użytkowania. Wierzymy, że poprzez ten projekt udało się pokazać, że biurowiec może być czymś więcej niż tylko funkcjonalną maszyną do pracy – może być częścią miasta.

Życie w Architekturze 2025. Craft - Budynek usługowy wraz z infrastrukturą. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Zespół autorski:

arch. Aleksander Czora, arch. Grażyna Czora, arch. Małgorzata Spyra, arch. Sara Poskart, arch. Małgorzata Czora-Cyroń

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Craft w Katowicach to wyjątkowa realizacja, która redefiniuje pojęcie współczesnej architektury biurowej w Polsce. Stanowi spójną odpowiedź na potrzeby miasta, użytkowników i środowiska. Jego forma, inspirowana przemysłową historią Katowic, odważnie wpisuje się w panoramę miasta, stając się nowym punktem orientacyjnym i symbolem zmian w centrum. Modułowa, przesunięta bryła nawiązuje do rytmów górniczej i hutniczej zabudowy, jednocześnie tworząc wyrazisty, ale nieprzytłaczający znak architektoniczny.

Craft nie zamyka się na miasto – wręcz przeciwnie, jego parter jest otwarty. To przykład integracji budynku komercyjnego z życiem miejskim, co wciąż pozostaje rzadkością. Funkcja biurowa została zaprojektowana z myślą o elastyczności, komforcie użytkowników i wysokiej jakości środowiska pracy – zapewniają to m.in. doświetlone przestrzenie, naturalna wentylacja i rozwiązania proekologiczne. Craft spełnia najwyższe standardy zrównoważonego projektowania, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Wykorzystanie trwałych, lokalnych materiałów, energooszczędnych instalacji oraz rozwiązań sprzyjających retencji wody to wyraz odpowiedzialności za środowisko. Dbałość o detal, czytelna struktura i wysoka jakość wykonania czynią ten budynek przykładem do naśladowania w skali kraju.

Craft to architektura, która inspiruje, służy i buduje tożsamość miejsca. Zasługuje na Grand Prix jako projekt odważny, świadomy, współczesny i społecznie użyteczny.

Craft - Budynek usługowy wraz z infrastrukturą. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Craft - Budynek usługowy wraz z infrastrukturą, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Ghelamco Poland

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Strabag Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 2.478,59 m2

Powierzchnia całkowita: 38.215,65 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4.396 m2/150.309,17 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.