Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny ul. Koralowa. Architekt Mirosław Jednacz

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny ul. Koralowa. Założenia Autorskie

Program funkcjonalny domu zakładał jako użytkownika rodzinę z trójką dzieci. Dom miał być odpowiedzią na pytanie jak kształtować zabudowę która spełni oczekiwania młodej rodziny w kontekście zachowania intymności na dynamicznie rozwijającym się terenie na obrzeżach dużej metropolii.

Ograniczenia wynikające z wielkości niedużej działki, istniejącego otoczenia, programu funkcjonalnego budynku oraz dość schematycznych zapisów m.p.z.p pozwoliła na stworzenie charakterystycznych przestrzeni zarówno wokół budynku jak i wykorzystanie jego potencjału w obrysie samej bryły.

Projekt zapewnił zarówno przestrzeń zieloną (nieduży miejski ogród przydomowy) szczególnie w kontekście korzystania z niej najmłodszych użytkowników (dzieci), jak również stworzono absolutnie prywatną przestrzeń w formie zewnętrznego tarasu w obrysie dachu budynku. Ze względu na ograniczenia wielkości działki ogrodzono jedynie jej teren zielony. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu, tj podjazdy i przestrzeń od strony ulicy pozostawiono jako otwarte.

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny ul. Koralowa. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Mirosław Jednacz

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Paweł Słupiański, mgr inż. arch. Łukasz Paraszka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt jest głosem w dyskusji na temat komfortowego domu miejskiego pozwalającego zachować absolutna prywatność w ramach intensywnej zabudowy miejskiej, przy ograniczonych wielkości terenu (działki).

Stanowi też przykład sposobu uporządkowania chaotycznej przestrzeni będącej konsekwencją zaniedbań urbanistycznych czasów minionych na terenach przedmieść Warszawy.

Dom jednorodzinny ul. Koralowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom jednorodzinny ul. Koralowa, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/ZRB Kalarus

Wykonawca konstrukcji: ZRB Kalarus

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2013/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.