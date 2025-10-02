Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie-Jeziornej. BDR Architekci

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie-Jeziornej. Założenia Autorskie

Projektowanie i budowa domu jednorodzinnego to z definicji działanie niezrównoważone – zwłaszcza gdy poprzedza je rozbiórka istniejącego budynku. Tak było w przypadku domu w Konstancinie. Mimo to zgłaszamy go do konkursu, bo w tym – z przymrużeniem oka – „konflikcie tragicznym” udało się zrównoważyć plany mieszkańców z wpływem ich przyszłego domu na otoczenie.

Właściciel firmy budowlanej nabył niewielką działkę (600 m²) z domem letniskowym wzniesionym metodą gospodarczą. Jego modernizacja zgodna z obowiązującymi normami byłaby kosztowna i niezrównoważona, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy o jego rozbiórce. Dobrze przygotowany plan miejscowy precyzyjnie określał parametry zabudowy, maksymalizując powierzchnię biologicznie czynną. Te zapisy mobilizowały nas i klienta do projektowania każdego m2 świadomie i efektywnie.

Kluczowe było to, że klient – jako wykonawca – sam budował dom, wykorzystując swoje doświadczenie. Dzięki temu mogliśmy zaprojektować lekką, hybrydową konstrukcję szkieletową stalowo-drewnianą, ustabilizowaną dwiema tarczami żelbetowymi. Powstał budynek o minimalnej masie, zbudowany przy użyciu niewielkiej ilości materiału. Równie istotny był przebieg budowy – szybki, cichy i nieuciążliwy dla sąsiadów. Najgłośniejszym dźwiękiem były odgłosy wkrętarek. Szkieletowa konstrukcja umożliwiła otwarcie parteru na południowy ogród. Przeszklone ściany osłoniliśmy tarasami i okapami oplatającymi dom, dzięki czemu wnętrze zimą ogrzewają nisko padające promienie słońca. Dom wyposażono w pompę ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła oraz panele fotowoltaiczne na całej połaci południowej – wystarczające do ogrzania budynku i ładowania samochodu.

Przy dobrym planie miejscowym i świadomym inwestorze udało się zaprojektować i zbudować zrównoważony, kompaktowy dom, gdzie samochód zostaje za bramą, a przyroda podchodzi pod same okna.

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Konstancinie-Jeziornej. Autorzy

Autor projektu:

BDR Architekci

Zespół autorski:

Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To właśnie klient-wykonawca a teraz mieszkaniec najlepiej opisał swój dom. Powiedział, że po wizytach w u znajomych mieszkających w konstancińskich willach wraca do swojego domu z myślą, że u niego jest to samo. To samo - tylko mniejsze. Dom w Konstancinie realizuje ideę konkursu „Życie w Architekturze” w sposób dosłowny. Dążyliśmy do tego aby projektowanym domu, życie toczyło się blisko natury, z szacunkiem dla niej i jej zasobów.

Dom jednorodzinny w Konstancinie-Jeziornej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom jednorodzinny w Konstancinie-Jeziornej, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Prywatny

Powierzchnia zabudowy: 102 m2

Powierzchnia użytkowa: 240 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 600 m2/ 1111 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

