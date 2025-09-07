Życie w Architekturze 2025. Dom Mchów. Założenia Autorskie

Program funkcjonalny domu zakładał podstawowe wymagania dla rodziny 2+2 (3). Ponadto należało uwzględnić funkcje dodatkowe związane z muzyką klasyczną (pokój ćwiczeń i nagrań oraz przestrzeń prezentacji muzycznej). Założenia przestrzenne wynikały ze specyfiki lokalizacyjnej w obszarze zalesionym warszawskiego Międzylesia. Ponadto należało wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z m.p.z.p.

A także inne związane z samą działką takie jak: przebiegająca w poprzek działki linia niskiego napięcia, oraz graniczący bezpośrednio z terenem inwestycji potok wawerski. Obrys poziomy budynku stanowi charakterystyczny kształt uskokowy wpisujący się w powyższe założenia. Docelowo budynkowi nadano prostą formę geometryczną, którą pokryto elewacją wykonaną z modrzewiowych desek zabezpieczonych metodą szczotkowania i opalania Shou Sugi Ban.

Całość kolorystyczna budynku odzwierciedla jego leśną lokalizację tzn elewacja jest w kolorze czarnym / ciemnoszarym z dodatkami w kolorze miedzi, co miało nawiązywać bezpośrednio do naturalnej barwy kory drzew sosnowych otaczających dom, a deskowana elewacja zawsze przypomina tradycyjną architekturę domów- chałup na terenie Polski.

Życie w Architekturze 2025. Dom Mchów. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Mirosław Jednacz

Zespół autorski:

mgr. inż. arch. Paweł Słupiański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Prezentowany budynek jest przykładem spójnej z otaczającym go środowiskiem wizji, która winna wyznaczać kierunek w kształtowaniu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w obszarach leśnych nadając jej cechom charakter nawiązujący do tradycji budowlanej, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była dominującą na obszarach podmiejskich i wiejskich na Mazowszu, a mający jednocześnie odniesienie do współczesnych trendów architektonicznych.

Dom Mchów. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Mchów, dom jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/sposób gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: IQ Budownictwo

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.