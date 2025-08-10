Życie w Architekturze 2025. Dom trapezowy. MAG Architekci, Marcin Grzyb

Życie w Architekturze 2025. Dom trapezowy. Założenia Autorskie

Dom miejski zlokalizowany w dzielnicy Stare Włochy w Warszawie zajmuje niewielką działkę. Trapezowy obrys budynku powiela nieregularny kształt działki. Rzeźbiarska forma architektoniczna białej kubatury budynku jest wynikiem maksymalizacji zabudowy na ograniczonej powierzchni terenu przy zachowaniu wymaganych odległości od sąsiednich domów i granic, nie ograniczając ich nasłonecznienia.

To dom dla 4-osobowej rodziny. Składający się aż z czterech kondygnacji w tym trzech naziemnych i jednej podziemnej oraz 3 tarasów. Powściągliwa forma postokreślna przełamana jest miękką linią stalowych balustrad z pionowymi tralkami. Modernistyczna zabudowa nawiązuje do zabudowy sąsiedzkiej tworząc nowy kontekst fragmentu ulicy Wilczyckiej.

Życie w Architekturze 2025. Dom trapezowy. Autorzy

Autor projektu:

MAG Architekci

Zespół autorski:

Marcin Grzyb

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W dobie galopujących cen nieruchomości, mieszkań i działek budowlanych oraz ich ograniczonej podaży, normą stanie się konieczność zagospodarowania trudnych, obarczonych wadami prawnymi lub niewielkich działek inwestycyjnych. Projekt ten jest próbą wygospodarowania optymalnej przestrzeni do życia dla czteroosobowej rodziny, na niewielkiej 269 m2 działce - dostępnej finansowo.

Pomimo licznych ograniczeń powstał dom czterokondygnacyjny w tym piwnice z trzema tarasami i ogrodem spełniającym wytyczne inwestorów. Dla nas był wyzwaniem i zabawą architektoniczną przy tworzeniu niepowtarzalnej i indywidualnej formy budynku.

Dom trapezowy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom trapezowy, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/DMD Budownictwo

Wykonawca konstrukcji: DMD Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 93,6 m2

Powierzchnia użytkowa: 226,5 m2

Powierzchnia całkowita: 215 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 269 m2/860 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

