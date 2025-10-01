Życie w Architekturze 2025. Dom własny Architektów, Życie w Lesie. Kinga Gajewska, Mateusz Nawrocki

Życie w Architekturze 2025. Dom własny Architektów, Życie w Lesie. Założenia Autorskie

„Dom w lesie” to dom własny architektów – zaprojektowany jako miejsce codziennego życia, ale też przestrzeń osobistej wypowiedzi projektowej. Zlokalizowany w podwarszawskim lesie, stanowi próbę wpisania się w krajobraz z szacunkiem, bez dominacji.

Parterowy pawilon w kształcie litery „L” tworzy półotwarty dziedziniec i umożliwia domownikom stały kontakt – bezpośredni lub pośredni, wzrokowy – wspierając relacje rodzinne. Forma budynku wynika z chęci otwarcia na przyrodę i światło. Każde z pomieszczeń ma widok na las, przez duże przeszklenia natura staje się częścią codzienności, a zmienność pór roku – scenografią wnętrza. Trzy rodzaje konstrukcji odpowiadają trzem funkcjom: żelbetowa część dzienna daje trwałość i przestrzeń, część sypialna w lekkim szkielecie wykończona jest bieloną sklejką od wewnątrz i wypalanym drewnem Shou Sugi Ban na zewnątrz, część techniczna jest murowana i tynkowana (ekonomiczna). Wybór materiałów podkreśla charakter stref, ale też pozwala na ich płynne przenikanie – drewno i beton obecne są zarówno w środku, jak i na zewnątrz, tworząc spójną całość.

Wnętrze domu to połączenie surowości i ciepła – beton i sklejka zestawione z antykami tworzą osobisty, eklektyczny świat. Do domu prowadzi jeden, wspólny podjazd i ścieżka – bez ogrodzenia, bez bramy – otwierająca dom na otoczenie i symbolicznie zapraszająca gości. Dom nie odgradza się od świata, lecz staje się jego częścią – to przestrzeń życia zanurzona w lesie.

Życie w Architekturze 2025. Dom własny Architektów, Życie w Lesie. Autorzy

Autor projektu:

KINGA GAJEWSKA, MATEUSZ NAWROCKI

Zespół autorski:

KINGA GAJEWSKA, MATEUSZ NAWROCKI

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ten dom to manifest architektury cichej, nienachalnej i pełnej szacunku dla kontekstu. Nie próbuje się wyróżniać, lecz świadomie wtapia się w las, stając się jego naturalnym przedłużeniem. Forma, skala, materiały – wszystko podporządkowane zostało otoczeniu i codzienności jego mieszkańców.

Dom nie „pokazuje się”, lecz zaprasza do bycia blisko – natury, bliskich i siebie. Brak ogrodzenia symbolicznie znosi barierę między tym, co prywatne a wspólne. Zamiast dominować – integruje. To architektura, która mówi szeptem, ale pozostawia trwały ślad. W czasach nadprodukcji i wizualnego hałasu „Dom w lesie” przypomina, że dobra architektura to ta, która słucha – miejsca, ludzi, przyrody. Dom ten posiada też coś nieuchwytnego – klimat, który trudno opisać, ale który natychmiast się odczuwa. Goście mówią, że czują się w nim doskonale – swobodnie, spokojnie, naturalnie. To efekt nieświadomego połączenia z naturą, obecnej wszędzie: w widokach, materiałach, rytmie światła i cienia.

Ten dom działa zmysłami – nie tylko wzrokiem, ale dotykiem, zapachem drewna, ciszą lasu za oknem. To doświadczenie prawdziwej harmonii. Dlatego właśnie zasługuje na nagrodę – za odwagę w prostocie, dojrzałość architektoniczną i emocjonalną głębię.

Dom własny Architektów, Życie w Lesie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom własny Architektów, Życie w Lesie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Kinga Gajewska, Mateusz Nawrocki

Generalny wykonawca: TOMBUD - Tomasz Smarkala

Wykonawca konstrukcji: TOMBUD

Powierzchnia zabudowy: 272 m2

Powierzchnia użytkowa: 194 m2

Powierzchnia całkowita: 194 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2 400 m2/582 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.