Życie w Architekturze 2025. Hotel Qubus - Hotel z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym. Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Życie w Architekturze 2025. Hotel Qubus - Hotel z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym. Założenia Autorskie

Projekt hotelu Qubus w Katowicach powstał z potrzeby stworzenia nowoczesnego obiektu hotelowego, który harmonijnie wpisuje się w dynamicznie rozwijającą się tkankę śródmieścia, jednocześnie wnosząc do niej nową jakość urbanistyczną, architektoniczną i społeczną.

Kluczowym wyzwaniem projektowym była nieregularna, trójkątna działka o silnie zurbanizowanym otoczeniu. Wymagało to precyzyjnego podejścia do kompozycji bryły i organizacji funkcji, aby maksymalnie wykorzystać potencjał miejsca przy jednoczesnym zachowaniu klarowności formy. Budynek „zamyka” narożnik działki, porządkuje miejski fragment i stanowi silny akcent przestrzenny w rejonie skrzyżowania. Bryła hotelu została ukształtowana w sposób zapewniający równowagę między wyrazistością architektoniczną a wkomponowaniem w zróżnicowaną skalę sąsiedztwa. Połączenie pionowych podziałów elewacji z horyzontalnym układem pasów okiennych tworzy dynamiczny rytm i nadaje fasadzie elegancki, współczesny charakter. Tektonika elewacji porządkuje skalę, wprowadza światłocień i ożywia bryłę mimo prostych środków wyrazu.

Szczególną uwagę poświęcono strefie parteru – otwartej i transparentnej. W ten sposób hotel staje się aktywnym elementem miejskiej ulicy. Hotel Qubus to architektura precyzyjna, racjonalna i miejska – świadoma miejsca, wyzwań i potrzeb współczesnego miasta.

Życie w Architekturze 2025. Hotel Qubus - Hotel z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Zespół autorski:

arch. Aleksander Czora, arch. Grażyna Czora, arch. Piotr Ożana, arch. Katarzyna Kolinek, arch. Magdalena Skuczeń, arch. Małgorzata Czora-Cyroń

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Hotel Qubus w Katowicach to przykład architektury, która z pozornie trudnych uwarunkowań – ograniczona, trójkątna działka w ścisłym centrum miasta – tworzy wartość przestrzenną, funkcjonalną i symboliczną. To budynek, który porządkuje fragment tkanki miejskiej, wprowadza nową jakość w przestrzeń publiczną i harmonijnie wpisuje się w kontekst śródmieścia, nie rezygnując przy tym z wyrazistego, współczesnego charakteru.

Na tle wielu anonimowych inwestycji hotelowych, Qubus wyróżnia się odpowiedzialnym podejściem do urbanistyki – zamiast zamykać się w sobie, budynek tworzy aktywny front ulicy, oferując transparentny parter otwarty na miasto. Staje się częścią miejskiego organizmu, a nie wyizolowanym obiektem. Projekt w sposób przemyślany odpowiada na wyzwania nietypowej działki – zarówno pod względem bryły, jak i układu funkcjonalnego. Architektura jest oszczędna w środkach, ale wyrafinowana w formie – rytmiczna elewacja, klarowny podział i wysoka jakość detalu budują spójny, ponadczasowy obraz budynku. Skala została dostosowana do otoczenia, a forma – precyzyjnie zakomponowana, by nie dominować, lecz współistnieć. Hotel Qubus udowadnia, że nawet przy skomplikowanych warunkach można tworzyć architekturę wartościową: użyteczną, miejską i uczciwą. To budynek, który działa – funkcjonalnie, estetycznie i społecznie. Dlatego właśnie zasługuje na Grand Prix – jako przykład współczesnego, odpowiedzialnego projektowania, które łączy jakość architektoniczną z troską o miasto i jego użytkowników.

Hotel Qubus - Hotel z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hotel Qubus - Hotel z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Qubus Hotel Management Sp. z o.o

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Hotel Invest Development Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 595,43 m2

Powierzchnia całkowita: 5.640,27 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 959,00 m2/15.550 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2024

