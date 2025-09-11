Życie w Architekturze 2025. Nordic Bemowo. Kuryłowicz & Associates

Życie w Architekturze 2025. Nordic Bemowo. Założenia Autorskie

Projekt Nordic Bemowo wyrasta z przekonania, że dobra architektura nie jest uniwersalnym schematem, lecz efektem głębokiego zrozumienia kontekstu – przestrzennego, społecznego i kulturowego. Osiedle zaplanowano na wąskiej, wydłużonej działce otoczonej zabudową o jednorodnej wysokości. W odpowiedzi na ten monotonny krajobraz stworzono układ o czytelnej strukturze z centralnym placem jako dominantą urbanistyczną oraz charakterystycznymi dachami jako dominantą architektoniczną. Forma budynków nawiązuje do archetypu „domu” – prostego, czytelnego, dającego poczucie bezpieczeństwa. Założenie projektowe zakładało świadome wykorzystanie piątej elewacji, czyli dachu. Nie tylko ukryto instalacje techniczne, ale przede wszystkim przekształcono dachy w pełnoprawną przestrzeń użytkową dla mieszkańców. Dzięki temu osiedle zyskuje nie tylko wartość estetyczną, ale też funkcjonalną.

Zamiast odtwarzać typową urbanistykę łanową, twórcy wprowadzili strukturę dziedzińcową – „pokoje” miejskie służące integracji mieszkańców. Altany, ogrody retencyjne, tężnie i place zabaw kreują miejsca spotkań, wspierające budowanie lokalnej wspólnoty. Całość uzupełniają rozwiązania zrównoważonego rozwoju – naturalne materiały, infrastruktura rowerowa,retencja wody oraz bioróżnorodny krajobraz. Projekt odpowiada także na wyzwania demograficzne – wprowadzono mieszkania wielopokoleniowe w formie duplexów, pozwalające rodzinom żyć razem, ale komfortowo. Nordic Bemowo to architektura przyszłości: elastyczna, inkluzywna i zakorzeniona w miejscu.

Życie w Architekturze 2025. Nordic Bemowo. Autorzy

Autor projektu:

Kuryłowicz & Associates

Zespół autorski:

Architekci Ewa Kuryłowicz, Piotr Marciniak, Tomasz Czerwiec, Elżbieta Szymańska, Patryk Królikowski, Jakub Lewkowicz oraz Julia Lasek, Sonia Kwiatkowska, Jakub Staszkiewicz, Tadeusz Dziuganowski, Anna Polańska, Zofia Kubiszewska, Adam Węglarz, Karolina Krawczyk-Stefańska, Jan Rubel.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nordic Bemowo przełamuje schematy – zarówno przestrzenne, jak i funkcjonalne w najważniejszej przestrzeni dla użytkownika - mieszkania. W miejsce typowej, powtarzalnej zabudowy łanowej proponuje układ, w którym architektura staje się tłem dla życia społecznego. Plac centralny, dziedzińce, ogrody deszczowe i przestrzenie wspólne tworzą otoczenie, które żyje, integruje i ewoluuje wraz z mieszkańcami w skali całej dzielnicy. Największym wyróżnikiem projektu jest sposób potraktowania dachu jako wartości dodanej. To nie jedynie miejsce na instalacje techniczne, lecz kluczowy element kompozycji urbanistycznej i jakości życia, dodatkowa przestrzeń prywatna dostępna dla mieszkańców. Dach stał się atutem porównywalnym z ogrodem, wzmacniając atrakcyjność mieszkań na najwyższych kondygnacjach. Forma budynków – z charakterystycznym, trójkątnym dachem – łamie horyzont dzielnicy i redefiniuje jej skyline, jednocześnie odwołując się do znaku domu jako symbolu bliskości i bezpieczeństwa. Wnętrza mieszkań charakteryzują się wysokimi, dobrze doświetlonymi przestrzeniami, co znacząco podnosi ich jakość i komfort użytkowania. Odważne decyzje przestrzenne idą w parze z odpowiedzią na realne potrzeby społeczne: mieszkania wielopokoleniowe, elastyczność układów, przestrzenie wspólne i proekologiczne rozwiązania czynią z Nordic Bemowo projekt, który nie tylko dobrze wygląda, ale też tworzy ramy dla lepszego życia. To przykład, że nowoczesne osiedle może być czymś więcej niż zbiorem budynków – może być żywą tkanką miasta.

Nordic Bemowo. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nordic Bemowo, budynek wielorodzinny

Inwestor: YIT Development

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: FBI Tasbud E1

Powierzchnia zabudowy: 1814,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 5211,59 m2

Powierzchnia całkowita: 6 901,2 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 6902,04 m2/37 543,26 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.