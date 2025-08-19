Życie w Architekturze 2025. Palmiarnia w Gdańsku Oliwie. RYSY Architekci

Życie w Architekturze 2025. Palmiarnia w Gdańsku Oliwie. Założenia Autorskie

Naszym zadaniem była przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów w kompleksie palmiarni w parku Oliwskim w Gdańsku. Największym wyzwaniem w trakcie projektowania okazało się połączenie formy pionowej – domu dla jedne go drzewa, tj. ponad 180-letniego daktylowca, z poziomą formą oranżerii. Palma przebiła dach wcześniejszego obiektu, stąd zrodził się zamysł podwyższenia palmiarni z ówczesnych 19 metrów do co najmniej 24.

Życie w Architekturze 2025. Palmiarnia w Gdańsku Oliwie. Autorzy

Autor projektu:

RYSY Architekci

Zespół autorski:

architekci Rafał Sieraczyński, Konrad Humeniuk, Joanna Zygmuntowicz, Magdalena Czerniawska Architektura wnętrz: RYSY Architekci Projekt ekspozycji roślinnej: Michał Kaczmarczyk, Joanna Bogdanowicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nieuchronne przemiany powinny uwzględniać genius loci parku i znajdującej się w nim architektury. Wydaje się, że dynamiczna, zbudowana z zastosowaniem nowych technologii rotunda palmiarni wraz z odrestaurowaną zabytkową oranżerią wpisuje się w poszukiwania przyszłej – odpowiadającej pojawiają cym się wyzwaniom – roli parku Oliwskiego, dając początek nowej interpretacji tego miejsca.

Palmiarnia w Gdańsku Oliwie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Palmiarnia w Gdańsku Oliwie

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Generalny wykonawca: Kamaro, WG-System, Am-For Arkadiusz Fortuna

Powierzchnia zabudowy: 680 m2

Powierzchnia całkowita: rotunda – 204 m2; oranżeria – 705 m2; budynek socjalno-techniczny – 114 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10 181 m2/rotunda – 4280 m3; oranżeria – 3190 m3; budynek socjalno-techniczny – 370 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016-2019/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.