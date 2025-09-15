Życie w Architekturze 2025. PORT PRASKI Sierakowskiego 1 i 3. Arch. Danuta Rydzewska, arch. Anna Rydzewska-Szpak

Życie w Architekturze 2025. PORT PRASKI Sierakowskiego 1 i 3. Założenia Autorskie

Budynek ma wysokość ok. 29,5 m (8 kondygnacji), posiada 2 kondygnacje podziemne, na których mieści się garaż podziemny. W poziomie parteru, wzdłuż wszystkich pierzei, zlokalizowane są usługi, a w części północnej budynku usługa mieści się także na 1 piętrze. Na pozostałych kondygnacjach mieszczą się apartamenty o zróżnicowanych metrażach.

W skrzydle południowym, od strony nabrzeża zrealizowane zostały najbardziej atrakcyjne dwupoziomowe apartamenty, te najwyżej położone wyposażone są w tarasy na dachu budynku, dostępne z mieszkań. Część usługowa na parterze, od strony południowej łączy się z nowym bulwarem spacerowym bezpośrednio przy nabrzeżu basenu portowego. Bulwar spacerowy będzie miał swoją kontynuację, a kolejne fragmenty nabrzeża będą udostępniane w przyszłości. Posadzka wokół budynku oraz wzdłuż nabrzeża wykonana została z materiałów tradycyjnych takich jak bruk klinkierowy, czy płyty kamienne. Wewnętrzny dziedziniec ma kameralny charakter i jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu wizualnego podziału elewacji z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów takich jak kamień i cegła klinkierowa, budynki nawiązują do architektury praskich kamienic. Z kolei zastosowanie szerokiej gamy współczesnych materiałów elewacyjnych, tektonika fasady oraz wspomniany powyżej układ urbanistyczny otwarty na nabrzeże powoduje, że architektura budynku i przestrzeń wokół niego, a tym samym całe założenie "Portu Praskiego" wpisuje się w bieżące trendy nowoczesnej dzielnicy portowej, które można obserwować w dzisiejszych miastach europejskich położnych nad wodą.

Kompozycję dopełnia zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przestrzeń wokół budynku wraz z częścią usługową na parterze mają ogólnodostępny charakter. Realizacja jest oryginalnym połączeniem tradycji z nowoczesnością, które przybliża tę część Warszawy do światowych standardów architektonicznych z jednoczesnym uszanowaniem historycznego otoczenia Starej Pragi, w której jest zlokalizowana.

Życie w Architekturze 2025. PORT PRASKI Sierakowskiego 1 i 3. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Danuta Rydzewska, arch. Anna Rydzewska-Szpak

Zespół autorski:

Projekt: arch. Danuta Rydzewska, arch. Anna Rydzewska-Szpak, współpraca: nadzór autorski: arch. Maciej Kołdej, współpraca przy proj. wnętrz cz. wspólnych: arch. Marta Kołdej

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja jest oryginalnym połączeniem tradycji z nowoczesnością, które przybliża tę część Warszawy do światowych standardów architektonicznych z jednoczesnym uszanowaniem historycznego otoczenia Starej Pragi, w której jest zlokalizowana. Budynek oraz otoczenie zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o każdy detal i z wykorzystaniem szlachetnych materiałów. Pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym zastosowano rozwiązania odpowiadające potrzebom zarówno przyszłych mieszkańców, jak wszystkich użytkowników, którzy zechcą skorzystać z tej przestrzeni.

Docelowo ta część nabrzeża wraz z kolejnymi fragmentami ma stanowić tętniący życiem bulwar spacerowy, oferujący odwiedzającym dostęp do różnych usług, gastronomii, mariny a równocześnie pozytywne doznania estetyczne.

Przestrzeń wokół budynku wraz z częścią usługową na parterze mają ogólnodostępny charakter. Docelowo ta część nabrzeża wraz z kolejnymi fragmentami ma stanowić tętniący życiem bulwar spacerowy, oferujący odwiedzającym dostęp do różnych usług, gastronomii, mariny a równocześnie pozytywne doznania estetyczne.

PORT PRASKI Sierakowskiego 1 i 3. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: PORT PRASKI SIerakowskiego 1 i 3, budynek wielorodzinny

Inwestor: PORT PRASKI II Sp. z o.o., ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PBM Południe S.A., ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa

Powierzchnia zabudowy: 2472 m2

Powierzchnia użytkowa: 12 282 m2

Powierzchnia całkowita: 22426 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3962 m2/94 115 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.