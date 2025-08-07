Życie w Architekturze 2025. Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych Face2Face. Małeccy biuro projektowe, Grupa 5 Architekci

Życie w Architekturze 2025. Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych Face2Face. Założenia Autorskie

Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych w Katowicach, to temat w którym najważniejszym elementem, ale również największym wyzwaniem byli użytkownicy. Zależało nam na stworzeniu terenów zielonych dostępnych nie tylko dla pracowników, ale również dla okolicznych mieszkańców.

Przestrzeń zielona wokół obiektów biurowo-usługowych została podzielona na trzy strefy. Motywem przewodnim są ,,pasy – pola” o zróżnicowanym charakterze, zapewniające tym samym indywidualny charakter każdej z projektowanych przestrzeni. Strefa pierwsza to plac wejściowy do wysokiego budynku na skrzyżowaniu ul. Żelaznej i Chorzowskiej. Jest to plac miejski z funkcją „centrotwórczą“ i wizerunkową dla całego kompleksu oraz ważnym punktem w tkance miasta. Drugi plac znajduje się na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i Grundmanna, pełni rolę placu wejściowego do wysokiego budynku z większą ilością zieleni oraz jednocześnie jest zaproszeniem do strefy centralnej całego kompleksu. Trzecia strefa jest urozmaiconą przestrzenią, przeznaczoną nie tylko dla pracowników, ale również dla mieszkańców. Cały teren jest podzielony na kilka stref tematycznych tj. zielone górki z siedziskami, aroma pole ze zróżnicowanymi nasadzeniami w kilku odmianach (lawenda, smagliczka), strefę relaksu z przestrzenią wodną, plażą i hamakami oraz strefę soft fitness wraz z boiskami. Dodatkowo został zaprojektowany duży taras drewniany łączący przestrzeń obu budynków, dając przestrzeń do spotkania.

Całość dopełnia starannie dobrana roślinność zapewniając wrażenie spokojnego odpoczynku w zieleni, w skład której wchodzą różnorodne rodzaje niskich i wysokich traw (miskant, ostnica, kostrzewa) oraz drzewa – sad wiśniowy i brzozy.

Życie w Architekturze 2025. Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych Face2Face. Autorzy

Autor projektu:

Małeccy biuro projektowe, Grupa 5 Architekci

Zespół autorski:

Joanna Małecka, Wojciech Małecki, Łukasz Krasuski , Michalina Lenarcik , Aleksandra Wojtyna, Daria Myśłiwiec, Mateusz Majerczyk, Sandra Myca, Klaudia Piekacz, Rafał Grzelewski, Krystian Jasiński.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Strefy biurowe w miastach bardzo często charakteryzują się jedynie funkcjonalną i utylitarną tkanką, w żadnej sposób nie wpływając miastotwórczo na tereny wokoło. Jest to trend któremu chcieliśmy się przeciwstawić. Współpracując ze świadomym inwestorem dostaliśmy możliwość wprowadzenia wielu zaproponowanych przez nas rozwiązań. Szczegółowo przeanalizowane tereny wokoło oraz możliwe kierunki rozwoju miasta na tym obszarze sprawiły, że postanowiliśmy odpowiednio urozmaicić projekt i oprócz atrakcyjnych terenów zielonych, pojawiły się również przestrzenie do aktywności sportowych w tym ogólnodostępne boiska. Świadomie zaprojektowana roślinność nie tylko ubogaca przestrzeń między budynkami, ale również wpływa pozytywnie na wszystkie terenu wokół inwestycji, a wprowadzone ule i budki dla owadów pozytywnie wpływają na miejski ekosystem, w tym niełatwym śródmiejskim obszarze. Projekt nie jest jedynie odpowiedzią na zadane zadanie projektowe zagospodarowania terenu wokół biurowców, ale stara się holistycznie spojrzeć na możliwości jakie daje miastu świadomie zaprojektowany dostępny teren zielony i poprzez prowadzone rozwiązania i odpowiednio poprowadzony proces projektowy ubogaca i pozytywnie oddziałuje na śródmiejskie tereny Katowic.

Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych Face2Face. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Projekt terenów zielonych wokół budynków biurowych Face2Face, przestrzeń publiczna

Inwestor: Echo Inwestment

Generalny wykonawca: Echo Inwestment

Wykonawca konstrukcji: MJ BUD

Powierzchnia terenu: 45000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

