Życie w Architekturze 2025. Sąd Rejonowy w Częstochowie. heinlewischer

Życie w Architekturze 2025. Sąd Rejonowy w Częstochowie. Założenia Autorskie

Budynek Sądu posiada określoną rangę w przestrzeni publicznej. Symbolizuje władzę sądowniczą i stawia wysokie wymagania względem rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Ze względu na szczególny kontekst oraz tło sąsiedniej zabudowy założeniem koncepcji było stworzenie budynku, który nada charakteru zastanej przestrzeni i stanie się nowym impulsem dla kształtowania tej części miasta Częstochowy.

Zaproponowano wyrazistą, zwartą bryłę na planie kwadratu, o powściągliwym wyrazie architektonicznym, który charakteryzuje minimalizm i elegancja. Układ funkcjonalno-przestrzenny jest wynikiem wzajemnych powiązań obszarów funkcjonalnych, dostępności poszczególnych stref i pomieszczeń oraz walorów użytkowych, przy uwzględnieniu warunków bezpieczeństwa zdefiniowanych w przepisach dotyczących organizacji budynków sądownictwa. Organizacja wewnątrz budynku jest czytelna i przejrzysta zarówno dla pracowników, jak i użytkowników zewnętrznych - opiera się na strefowaniu funkcji według dostępności poszczególnych obszarów funkcjonalnych i pomieszczeń. Centralny hol organizuje przestrzeń i ułatwia orientację wewnątrz budynku. Stanowi przestrzeń otwartą i przyjazną dla użytkownika. Wokół holu, na wyższych kondygnacjach zaprojektowano ogólnodostępne galerie pełniące rolę poczekalni przy salach rozpraw. Po zewnętrznym obrysie budynku, w strefie o zwiększonym bezpieczeństwie, zorganizowano pokoje sędziów oraz pomieszczenia biurowe poszczególnych wydziałów.

Spójność w kształtowaniu elewacji, wertykalna artykulacja oraz prosta stylistyka i czytelność wnętrza nadają budynkowi ponadczasowego i reprezentacyjnego wyrazu. Tektonika elewacji buduje atrakcyjną grę płaszczyzn oraz światłocienia. Organiczna wgląd do wnętrza budynku przy jednoczesnym otwarciu przestrzeni na zewnątrz. Istotą koncepcji architektonicznej jest oszczędność w operowaniu dekoracyjnym detalem i użytymi materiałami, we wnętrzu budynku, jak i w jego otoczeniu.

Życie w Architekturze 2025. Sąd Rejonowy w Częstochowie. Autorzy

Autor projektu:

heinlewischer

Zespół autorski:

Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz, Małgorzata Oleśkowska, Małgorzata Biernacka, Adam Januszek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Sądu Rejonowego w Częstochowie łączy powagę instytucji z dostępnością i otwartością. Przestrzenne wnętrze wielopoziomowego holu tworzy zadaszoną przestrzeń publiczną. Budynek charakteryzuje skromność i minimalizm oraz racjonalna, zredukowana do podstawowych zasad i ścisłych reguł, narracja. Klarowna i czytelna struktura definiuje reguły społeczne, estetyczne oraz architektoniczne. Komfort odbiorcy stawia na pierwszym planie.

Sąd Rejonowy w Częstochowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Sąd Rejonowy w Częstochowie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: ,,CZ.P.B.P Przemysłówka” S.A.

Powierzchnia zabudowy: 2545 m2

Kubatura: 76 855 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.