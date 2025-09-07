Życie w Architekturze 2025. Stalowa 39. Decorum Architekci/AZT Architekci.

Życie w Architekturze 2025. Stalowa 39. Założenia Autorskie

Budynki o elewacjach licowanych wypalaną, jasną cegłą stanowią integralny fragment tkanki miejskiej. Harmonijnie wtopiły się w dominującą tu zabudowę z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Bramami, pasażem i wewnętrznymi dziedzińcami wiodą piesze przejścia od Stalowej do ulicy Strzeleckiej, zaś dążeniem projektantów było takie zagospodarowanie miejsca, aby stworzyć z niego centralny obszar wypoczynku i aktywności społecznej mieszkańców z pobliskiego sąsiedztwa.

Życie w Architekturze 2025. Stalowa 39. Autorzy

Autor projektu:

Decorum Architekci/AZT Architekci

Zespół autorski:

architekci Zbigniew Tomaszczyk, Irena Lipiec, Krzysztof Ziółkowski Współpraca autorska: architekci Elżbieta Andraka, Joanna Mrozowska, Piotr Grzelczyk, Marcin Ojrzyński, Arkadiusz Pawłowicz, Przemysław Żukowski, Oskar Sobolewski, Mariusz Sikora Architektura wnętrz: architekci Zbigniew Tomaszczyk, Irena Lipiec, Joanna Mrozowska Architektura krajobrazu: HADART – Architektura wody i krajobrazu, Beata Mitrus-Kasprzak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Z punktu widzenia interesu społeczności Nowej Pragi wartością założenia jest jego otwartość. Priorytetem dla projektantów było zachowanie przejścia przez zabudowaną posesję. Wiedzie ono zarówno pasażem na przedłużeniu Czynszowej, jak i przez podwórko ukształtowane jako sekwencja małych placyków, nanizanych na kolejny pasaż wzdłuż skrzydła zabytkowej, choć dziś opuszczonej kamienicy pod nr 41.

Architekci, projektując podwórko, starali się wskrzeszać rolę społeczną obszernych podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje miejsca spotkań mieszkańców, zabaw dziecięcych czy ogrodów użytkowych. Wypełnione zielenią podwórko ma też stanowić przedłużenie powierzchni małych mieszkań.

Stalowa 39. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Stalowa 39, budynek wielorodzinny

Inwestor: Bouygues Immobilier Polska

Generalny wykonawca: Kalter

Wykonawca konstrukcji: FPK Nazbud, Wojciech Naziębło

Powierzchnia zabudowy: 2060 m2

Powierzchnia użytkowa: 12 560 m2

Powierzchnia całkowita: 14 999 m2

Powierzchnia terenu/Kubatura: 4465 m2/48 238 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2019

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.