Życie w Architekturze 2025. Strefa Aktywności w Chorzowie. SLAS architekci

Życie w Architekturze 2025. Strefa Aktywności w Chorzowie. Założenia Autorskie

Projekt wielofunkcyjnego skweru jest jednym z wielu elementów planów rozwoju Ślaskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie a co za tym idzie również rewitalizacją okolicznych dzielnic Chorzowa. Strefa aktywności została zaprojektowana na terenie powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garnizonu wojskowego i jest pierwszym krokiem włączania przestrzeni Kampusu SMCEBI w tkankę miejską Chorzowa.

Na wyznaczonym obszarze opracowania zaproponowano betonową płaszczyznę placu, sperforowaną zróżnicowanym programem użytkowym w który wpisują się miejsca rekreacji dla studentów, urządzenia zabawowo- rekreacyjne dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych, urządzenia fitness, indywidualnie projektowane elementy małej architektury oraz zieleńce, których część jest możliwa do zagospodarowania przez seniorów. Wspólna (celowo przemieszana i pozbawiona barier) platforma łączy program miejsca powodując bardzo intensywne wykorzystanie terenu a różnorodność atrakcji wzmacnia interakcje pomiędzy użytkownikami rożnych grup wiekowych. Zastosowano rozwiązania materiałowe w postaci prostych, surowych materiałów (beton, stal , drewno, kora drzewna) dopełnionych dużym zróżnicowaniem kolorystycznym, fakturowym i zapachowym zaproponowanej zieleni (ogrodu) oraz nawierzchni sportowych.

Życie w Architekturze 2025. Strefa Aktywności w Chorzowie. Autorzy

Autor projektu:

SLAS architekci

Zespół autorski:

Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Głównym celem projektu było stworzenie żywego, intensywnego miejsca rekreacyjnego otwartego dla wszystkich, stopniowo przekształcając opuszczone miejsce w bezpieczny park. „Strefa aktywności” promuje Uniwersytet i zwraca miastu Chorzów nową zieloną przestrzeń.

Strefa Aktywności w Chorzowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Strefa Aktywności w Chorzowie

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: APIS Polska Sp. z o. o.

Powierzchnia zabudowy: 2480 m2

Powierzchnia użytkowa: 2480 m2

Powierzchnia całkowita: 2480 m2

Powierzchnia terenu: 2480 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015-2016/2020

