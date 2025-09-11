Życie w Architekturze 2025. Symbio budynek wielorodzinny. A-Plan bis

Życie w Architekturze 2025. Symbio budynek wielorodzinny. Założenia Autorskie

Zespół dwóch budynków o funkcji mieszkaniowej. Inwestycja zlokalizowana w spokojnej i malowniczej śródmiejskiej dzielnicy Gdańsk Aniołki. Kompleks dwóch reprezentacyjnych kamienic wyróżnia się elegancką architekturą oraz licznymi akcentami terenów zielonych. Budynki mają trzy kondygnacje nadziemne plus antresole w zadaszeniu i posadowione na wspólnym garażu podziemnym. Bryły budynków stanowią zwartą całość na rzucie prostokąta. Forma dachu, projektowanej zabudowy, nawiązuje do zabudowy sąsiedniej, gdzie występują dachy mansardowe.

W podziemnej części budynków znajduje się nie tylko garaż, ale także pomieszczenia techniczne i magazynowe niezbędne do obsługi dwóch budynków. Trzy kondygnacje nadziemne tj. parter, I, II piętro plus antresole są przeznaczone na mieszkania. Mieszkania na parterze mają dostęp do prywatnych ogródków, a na wyższych kondygnacjach do balkonów. Mieszkania na najwyższej kondygnacji doświetlone są poprzez liczne okna połaciowe oraz zaprojektowane lukarny. Oryginalny styl zabudowy oraz wysokiej jakości wykończenie nadają inwestycji unikalny, kameralny charakter.

Życie w Architekturze 2025. Symbio budynek wielorodzinny. Autorzy

Autor projektu:

A-Plan bis

Zespół autorski:

Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski, Agnieszka Żydecka-Bąk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Oryginalny styl zabudowy oraz wysokiej jakości wykończenie nadają inwestycji unikalny, kameralny charakter. Mieszkania na najwyższej kondygnacji doświetlone są poprzez liczne okna połaciowe oraz zaprojektowane lukarny co wprowadza dużo światła do wnętrza.

Cukrownia Żnin. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Symbio budynek wielorodzinny

Inwestor: Horizont Sp zo.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Greencomm

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.