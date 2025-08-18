Życie w Architekturze 2025. Villa Reden. Pracownia Frantgroup, architekt Maciej Franta

Życie w Architekturze 2025. Villa Reden. Założenia Autorskie

Budynek uniesiony jest na słupach, dzięki czemu w przyziemiu znaleziono miejsce dla samochodów. Architekci celowo podnieśli poziom mieszkalny, by zapobiec zawłaszczaniu przestrzeni przez ogródki prywatne. Obiekt złożony jest z czterech niezależnych czteromieszkaniowych segmentów otaczających wąski dziedziniec, z którego wchodzi się do klatek schodowych. Każdy z segmentów ułożony jest w taki sposób, by zapewnić mieszkań com intymność i jak najlepsze doświetlenie pokoi. Dokoła wszystkich kondygnacji wije się przestronny, zadaszony taras, na który można wyjść z każdego pokoju. Umożliwia on bezpośredni kontakt z naturą, ale jest równocześnie prze dłużeniem mieszkania. Można na nim postawić donice czy hamak i będąc w mieście, poczuć się jak na wakacjach.

Budynek przenika się z przyrodą. Podłogi w pokojach i na tarasach wyłożone są drewnianymi, szerokimi deskami, które doskonale harmonizują z pniami otaczających drzew, których gałęzie sięgają w głąb balkonów. Z mieszkania znajdującego się w narożniku budynku od strony zachodniej widać piękny drewniany kościółek i panoramę miasta. Z okien bocznych elewacji rozciąga się widok na park.

Mieszkania przygotowane pod wynajem zaprojektowane są z minimalistycznym wyczuciem smaku, z dbałością o najdrobniejszy detal. Intymność zapewniają mieszkań com zasłony nieprzepuszczające światła, które spływają ze szczelin ukrytych w suficie. Zastosowane w mieszkaniach rozwiązania są takie same, różnią się tylko kolorystyką.

Życie w Architekturze 2025. Villa Reden. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Frantgroup

Zespół autorski:

architekt Maciej Franta, konstrukcja: Rafał Hoffman

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Główną inspiracją przy projektowaniu budynku była idea przyjemności użytkowania. Nasza refleksja dotycząca obserwacji obecnego rynku mieszkaniowego sprowadziła się do wniosku, że kupno lub posiadanie mieszkania zamiast kojarzyć się pozytywnie, stało się „złem koniecznym”, wynikającym z obowiązku zainwestowania środków.

Villa Reden. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Villa Reden, budynek wielorodzinny

Inwestor: Alexander Weiss

Generalny wykonawca: Webolit Nieruchomości

Powierzchnia zabudowy: 630 m2

Powierzchnia całkowita: 979 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9600 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.