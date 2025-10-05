Życie w Architekturze 2025. Willa miejska na Marymoncie. Trzop Architekci

Życie w Architekturze 2025. Willa miejska na Marymoncie. Założenia Autorskie

Willa miejska na warszawskim Żoliborzu była ciekawym wyzwaniem dla naszej pracowni – nietuzinkowe wymagania klienta, gęsta zabudowa miejska w sąsiedztwie chronionego krajobrazu skarpy warszawskiej oraz działka o niewielkich gabarytach znajdująca się na sporym wzniesieniu względem ulicy wymagały od nas kreatywnego podejścia.

Projekt „Villa na Marymoncie" to harmonijne połączenie dziedzictwa międzywojennej architektury z funkcjonalnym minimalizmem w nowoczesnej formie. Nawiązując do modernistycznych rezydencji Żoliborza – w tym odwołań do Brukalskich – przyjęliśmy prostą, geometryczną płaszczyznę elewacji, z charakterystyczną grą cegły nad wejściem, co w subtelny sposób reinterpretowało typowy detal z tamtej epoki.

W środku reprezentacyjnej, dwuskrzydłowej bryły kryje się prywatne atrium z dużym drzewem. Atrium jest całkowicie przeszklone, dzięki czemu udało się stworzyć harmonijną relację wnętrza z zewnętrzem oraz wypełnić willę światłem dziennym. Jest to centralny punkt domu, do którego przylegają komunikacja wewnętrzna i salon, jak również lekkie, samonośne schody prowadzące na piętro. Na parterze umieszczono również 50 metrowe mieszkanie dla starszych rodziców inwestora z osobnym wejściem z zewnątrz. Zdecydowaliśmy się na umieszczenie garażu w kondygnacji podziemnej, co pozwoliło na pełne wykorzystanie przestrzeni parteru i pierwszego piętra.

Życie w Architekturze 2025. Willa miejska na Marymoncie. Autorzy

Autor projektu:

Trzop Architekci

Zespół autorski:

Projektant: arch. Bartosz Trzop; Zespół; arch. Jakub Staszkiewicz, arch. Kinga Gajewska, arch. Weronika Ośmiałowska, projekt wnętrz arch. Paula Tworek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt łączy trzy filary: szacunek dla dziedzictwa modernistycznego Żoliborza, estetykę cegły i proporcji, oraz innowacyjne rozwiązanie przestrzenne - centralnie zlokalizowane patio z drzewem jako serce domu łączące wnętrze z zewnętrzem. To realizacja, która wnosi harmonię między historią a nowoczesnością i jest przykładem dialogu nowej architektury z przeszłością.

Willa miejska na Marymoncie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Willa miejska na Marymoncie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: DMD Budownictwo

Powierzchnia użytkowa: 328 m2

Powierzchnia całkowita: 391 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.