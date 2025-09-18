Życie w Architekturze 2025. Zabudowa cz. kwartału pomiędzy ulicami Vogla, Młocarni, Koralowa. Architekt Mirosław Jednacz

Życie w Architekturze 2025. Zabudowa cz. kwartału pomiędzy ulicami Vogla, Młocarni, Koralowa. Założenia Autorskie

Pierwsze pomysły (chociaż na początku utopijne) uporządkowania małego fragmentu Powsinka pojawiły się z chwilą kiedy nastąpiła możliwości zaprojektowania budynku na tym terenie. Losy projektu poukładały się w taki sposób, że po wielu latach udało się przekształcić ten teren w sposób bardziej uporządkowany, który to zaczął od pewnego momentu rezonować pozytywnie na otoczenie sąsiedzkie. Pierwotnie ta część Warszawy jest pozostałością chaotycznej zabudowy sięgającej lat powojennych.

Chaos ten tworzyły substandardowe budynki mieszkalne (często wznoszone bez odpowiednich dokumentów) będące odpowiedzią na brak tkanki mieszkaniowej i jej niedoboru w wyniku działań wojennych. Na przestrzeni kilkunastu lat docelowo zostały zaprojektowane (zgodnie z pierwotną wizją) trzy budynki różniące się stylistycznie ale tworzące pewną całość.

W każdym z projektów była próba nawiązania w sposób bezpośredni lub metaforyczny czy wręcz symboliczny do elementów wartościowych charakterystycznych dla architektury tego miejsca tj. na przykład zabudowa drewniana. Z drugiej strony każdy z zaprojektowanych budynków miał pokazywać swój własny indywidualny charakter który tworzy wspólne genius locci tego mikroskopijnego fragmentu miasta.

Życie w Architekturze 2025. Zabudowa cz. kwartału pomiędzy ulicami Vogla, Młocarni, Koralowa. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Mirosław Jednacz

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Paweł Słupiański, mgr inż. arch. Łukasz Paraszka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Przedstawiona próba zmiany chaotycznej zabudowy na obrzeżach metropolii, wraz ze zmianą jej typologii z rolniczo-wiejskiej na miejską może stanowić doskonały przykład w kontekście rozważań dotyczących podobnych zjawisk szybko postępującej urbanizacji terenów które jeszcze do niedawna stanowiły typową zabudowę wiejską. Szczególny aspekt tej sytuacji jest taki że przekształcenie powstało z inicjatywy osób fizycznych.

Zabudowa cz. kwartału pomiędzy ulicami Vogla, Młocarni, Koralowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zabudowa cz. kwartału pomiędzy ulicami Vogla, Młocarni, Koralowa, inna

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/sposób gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: różni

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2009-2020/2010-2022

