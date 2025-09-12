Życie w Architekturze 2025. Znany Lekarz. Bracia Burawscy Architekci

Życie w Architekturze 2025. Znany Lekarz. Założenia Autorskie

Projekt biura Znany Lekarz w Warszawie powstał z myślą o stworzeniu nowoczesnej, przyjaznej i elastycznej przestrzeni pracy, która wspiera zarówno codzienne potrzeby zespołów, jak i wartości firmy. Kluczowe było przełożenie misji marki- zaufania, dostępności i nowoczesności w obszarze usług medycznych - na język architektury wnętrz.

Projekt miał inspirować, ale nie dominować - tworzyć tło dla współpracy i rozwoju. Zaprojektowana przestrzeń bazuje na założeniach pracy opartej na aktywnościach (Activity Based Working). Biuro podzielono na strefy wspierające różne formy pracy: od skupionej, przez zespołową, po nieformalne spotkania.

Duży nacisk położono na komfort akustyczny i wizualny - użyto materiałów takich jak drewno, filc, tkaniny o miękkiej fakturze oraz wprowadzono roślinność jako naturalny regulator atmosfery. Biuro ma charakter elastyczny - zastosowano mobilne ścianki, przestawne meble i otwarte układy przestrzenne. W projekcie zadbano również o zrównoważony rozwój: energooszczędne oświetlenie, lokalne materiały, ograniczenie plastiku. Całość stanowi harmonijne połączenie technologicznego ducha firmy z ludzkim wymiarem codziennej pracy.

Życie w Architekturze 2025. Znany Lekarz. Autorzy

Autor projektu:

Bracia Burawscy Architekci

Zespół autorski:

Andrzej Burawski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biuro Znany Lekarz w Warszawie to realizacja, która w pełni ucieleśnia ideę "życia w architekturze", jest to przestrzeń zaprojektowana z myślą o człowieku, jego dobrostanie, relacjach społecznych i potrzebach pracy w dynamicznej i nowoczesnej organizacji.

Projekt wykracza poza typowe schematy aranżacji biur, oferując środowisko, które aktywnie wspiera zdrowie psychiczne, komfort i integrację zespołu. To projekt głęboko zakorzeniony w wartościach marki Znany Lekarz, czyli: innowacyjności, empatii i dostępności. Przestrzeń nie tylko wspiera codzienną efektywność, ale też buduje pozytywną tożsamość firmy jako miejsca otwartego, wspólnotowego i świadomego roli architektury w budowaniu kultury organizacyjnej.

Poprzez wysoką jakość funkcjonalną, dbałość o detale i wspólną estetykę, biuro to stanowi modelowy przykład architektury wnętrz, która realnie wpływa na jakość życia użytkowników. To nie tylko przestrzeń do pracy, ale świadomie zaprojektowane środowisko życia, elastyczne, zrównoważone i ludzkie.

Znany Lekarz. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Znany Lekarz, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor/generalny wykonawca: Znany Lekarz/PRW DESIGN

Powierzchnia użytkowa: 1300 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: Pierwszy projekt 2015, przeprojektowanie w znaczącym zakresie 80% 2022/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.