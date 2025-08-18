Życie w Architekturze 2025. Żorro. Pracownia Frantgroup, architekt Maciej Franta

Życie w Architekturze 2025. Żorro. Założenia Autorskie

Żorro zainspirowany został podstawową zasadą kreowania architektury, czyli polepszania zastanych w danym miejscu i kontekście standardów funkcjonalnych, estetycznych oraz przestrzennych.

Osadzony w niedalekiej odległości od osiedla budynków z wielkiej płyty został ukształtowany zgodnie z zasadą modyfikacji kubaturowej typowego obiektu z tamtych czasów i nadania mu wyjątkowości, cech architektonicznego „superbohatera” w swojej lokalizacji, odstającego jakością i standardem od otoczenia, kreującego się jako nowy wzór do dalszej przemiany dzielnicy i tej części miasta.

Życie w Architekturze 2025. Żorro. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Frantgroup

Zespół autorski:

architekt Maciej Franta, współpraca autorska: architekci Michał Pietrucha, Karolina Sznura-Mrohs, Wojciech Machnik

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Cały budynek został wykonany z prostych i ekonomicznych materiałów – są malowany na czarno beton, stalowe pochwy ty, okna z PVC, a elewacja jest pokryta czarnym tynkiem mozaikowym.

Mieszkania są dobrze rozwiązane, nasłonecznione i przewietrzane. Nie ma tu żadnych ekstrawagancji, jest klasyczny podział na strefę dzienną i nocną z prawidłowymi proporcjami. Wyjątkiem są ponad 100-metrowe apartamenty na najwyższych kondygnacjach – to w zasadzie domy jednorodzinne z kilkoma tarasami. Dodatkowym walorem jest piękny widok w kierunku południowym, sięgający aż po odległe góry.

Żorro. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Żorro, budynek wielorodzinny

Inwestor/ generalny wykonawca: Blockhaus

Wykonawca konstrukcji: FBK Łukasz Duda

Powierzchnia zabudowy: 610,16 m2

Powierzchnia całkowita: 5720,26 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2404,3 m2/12 137,55m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020-2021/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.