Życie w Architekturze 2025. Zrównoważona elegancja – Citi Handlowy i nowa definicja miejsca pracy. SAAN architekci

Życie w Architekturze 2025. Citi Handlowy i nowa definicja miejsca pracy. Założenia Autorskie

Założeniem autorskim przebudowy siedziby Citi Handlowy było stworzenie nowoczesnej przestrzeni pracy, która łączy funkcjonalność, zrównoważony rozwój i najwyższy komfort użytkowania, z pełnym szacunkiem dla historycznego znaczenia miejsca. Pałac Jabłonowskich to jeden z kluczowych obiektów na mapie historycznej Warszawy - centralny punkt Placu Teatralnego - dlatego projekt oparto na dialogu między przeszłością a teraźniejszością.

Wnętrza, dziedziniec i elewacja zostały przemyślane tak, aby tchnąć życie w ten zabytkowy gmach i dostosować go do potrzeb współczesnej organizacji. Centrum stanowi zadaszone, zielone patio - przestrzeń odpoczynku, światła i integracji. Przeszklone ściany, naturalne materiały i zrównoważone rozwiązania (m.in. fotowoltaika, oświetlenie bioadaptacyjne, certyfikat BREEAM) tworzą harmonijne środowisko pracy. Projekt stawia na transparentność, elastyczność i ergonomię, oferując przestrzenie do pracy hybrydowej, liczne strefy miękkie, sportowe, społeczne.

Estetyka opiera się na eleganckiej prostocie - szkło z ryflowanym podziałem przywołuje modernistyczne motywy międzywojnia, a szlachetne drewno i tekstylia podnoszą komfort użytkowników. Budynek, choć historyczny, funkcjonuje jak nowoczesny, inteligentny organizm - w pełni zautomatyzowany, ekologiczny i przyjazny człowiekowi.

Życie w Architekturze 2025. Citi Handlowy i nowa definicja miejsca pracy. Autorzy

Autor projektu:

SAAN architekci

Zespół autorski:

Iga Sawicka, Aleksandra Niedużak, Dominika Ogłoblin, Agnieszka Kubsik, Viktoria Piatruchyk, Karolina Wojenka, Natalia Sękowska, Martyna Blaśkiewicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt siedziby Citi Banku w Pałacu Jabłonowskich to przykład architektury, która z szacunkiem dla historii tworzy nowoczesne, funkcjonalne i zrównoważone miejsce pracy. Budynek, będący kluczowym obiektem Placu Teatralnego i jednym z najważniejszych punktów historycznej Warszawy, zyskał nowe życie - bez utraty swojej tożsamości.

Przemyślana integracja elementów nowoczesności z tradycyjną architekturą miejską czyni ten projekt unikalnym. Zadaszone patio, otwarte przestrzenie, ekologiczne systemy, bogata zieleń i materiały o niskim śladzie węglowym tworzą środowisko wspierające dobrostan, kreatywność i elastyczność pracy. To realizacja, która w pełni oddaje ideę „życia w architekturze” - aktywnego, świadomego i zrównoważonego. Projekt nie tylko przekształcił historyczny obiekt, ale tchnął w niego współczesną energię. Dzięki temu Pałac Jabłonowskich nie jest już tylko pomnikiem przeszłości, ale pulsującym centrum miejskiego życia zawodowego. Z tego względu zasługuje na Grand Prix jako wzorcowy przykład rewitalizacji i nowego myślenia o przestrzeni biurowej.

Citi Handlowy i nowa definicja miejsca pracy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zrównoważona elegancja – Citi Handlowy i nowa definicja miejsca pracy, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor/generalny wykonawca: Citi Handlowy/-

Wykonawca konstrukcji: Robert Sitnicki

Powierzchnia użytkowa: 16 000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2023-2024

