Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza

Poczekalnia na Dworcu Głównym - początek i Początek czyli sgraffito

Jeżeli do Opola wybieracie się pociągiem, pierwszy punkt zwiedzania trafi się tuż po opuszczeniu peronu. Grunt to zahaczyć o wnętrze historycznego dworca. Tam, pod szyldem Poczekalnia znajduje się pomieszczenie ozdobione sgraffitem przez Władysława Początka. Dzieło obejmujące dwie ściany powstało w PRL-u, ale nawiązuje do przeszłości miasta - przedstawia damy w wytwornych sukniach i dorożki. W Opolu znajduje się więcej prac artysty (choć trzeba zaznaczyć, że było ich jeszcze więcej i nie wszystkie przetrwały do dziś).

Gdzie jeszcze znaleźć sgraffito Władysława Początka w Opolu:

Opolski Urząd Wojewódzki - sgraffito na wprost wejścia głównego;

budynek zakładów OFAMA - cztery kompozycje w kiepskim stanie na budynku z ul. Niemodlińskiej;

Centrum Przesiadkowe - w budynku niedaleko Opola Głównego, nad kasami, odtworzono na podstawie dokumentacji sgraffito, które kiedyś zdobiło wnętrze wyburzonego dworca PKS.

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Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Mozaika na ul. Krakowskiej 7

Ul. Krakowska i Plac Wolności w Opolu. Akwarium, grzybek, mozaika-żyrafa

Od dworca odchodzi główny deptak Opola - ul. Krakowska. Idąc w stronę Rynku traficie na kilka mniej lub bardziej rozpoznawalnych ikon powojennego modernizmu:

Blok Akwarium (ul. Tadeusza Kościuszki 5) ;

; Opolska Nike przy Placu Wolności - czyli Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego;

mozaikowa fontanna w centrum Placu Wolności;

brutalistyczna wiata przystankowa kilka kroków dalej - to tzw. Grzybek - stojąc pod fontanną trudno go przeoczyć;

rybna dekoracja ścienna w sklepie Rybex (ul. Krakowska 10);

narożna mozaika dawnej kwiaciarni PGR Chróścina (ul. Krakowska 7) - przez niektórych porównywana do żyrafy.

Miłośnikom witraży polecam zaglądnąć do Urzędu Miasta na Rynku. Więcej miejsc wartych odwiedzenia w Opolu wraz z adresami znajduje się w galerii.

Socmodernizm i powojenna sztuka polskich miast - zobacz inne przewodniki

Sprawdź, jak pod Opolem znalazła się kopia słynnego projektu Witolda Lipińskiego:

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