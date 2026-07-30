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Poczekalnia na Dworcu Głównym - początek i Początek czyli sgraffito
Jeżeli do Opola wybieracie się pociągiem, pierwszy punkt zwiedzania trafi się tuż po opuszczeniu peronu. Grunt to zahaczyć o wnętrze historycznego dworca. Tam, pod szyldem Poczekalnia znajduje się pomieszczenie ozdobione sgraffitem przez Władysława Początka. Dzieło obejmujące dwie ściany powstało w PRL-u, ale nawiązuje do przeszłości miasta - przedstawia damy w wytwornych sukniach i dorożki. W Opolu znajduje się więcej prac artysty (choć trzeba zaznaczyć, że było ich jeszcze więcej i nie wszystkie przetrwały do dziś).
Gdzie jeszcze znaleźć sgraffito Władysława Początka w Opolu:
- Opolski Urząd Wojewódzki - sgraffito na wprost wejścia głównego;
- budynek zakładów OFAMA - cztery kompozycje w kiepskim stanie na budynku z ul. Niemodlińskiej;
- Centrum Przesiadkowe - w budynku niedaleko Opola Głównego, nad kasami, odtworzono na podstawie dokumentacji sgraffito, które kiedyś zdobiło wnętrze wyburzonego dworca PKS.
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Ul. Krakowska i Plac Wolności w Opolu. Akwarium, grzybek, mozaika-żyrafa
Od dworca odchodzi główny deptak Opola - ul. Krakowska. Idąc w stronę Rynku traficie na kilka mniej lub bardziej rozpoznawalnych ikon powojennego modernizmu:
- Blok Akwarium (ul. Tadeusza Kościuszki 5);
- Opolska Nike przy Placu Wolności - czyli Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego;
- mozaikowa fontanna w centrum Placu Wolności;
- brutalistyczna wiata przystankowa kilka kroków dalej - to tzw. Grzybek - stojąc pod fontanną trudno go przeoczyć;
- rybna dekoracja ścienna w sklepie Rybex (ul. Krakowska 10);
- narożna mozaika dawnej kwiaciarni PGR Chróścina (ul. Krakowska 7) - przez niektórych porównywana do żyrafy.
Miłośnikom witraży polecam zaglądnąć do Urzędu Miasta na Rynku. Więcej miejsc wartych odwiedzenia w Opolu wraz z adresami znajduje się w galerii.
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