Zabudowa wokół Parku Śląskiego

Deweloperzy kochają okolice Parku Śląskiego w Chorzowie, jednego z największych takich założeń w Europie. Wokół niego i na wygryzanych kawałkach ziemi o nieuporządkowanym wcześniej stanie prawnym powstają a to osiedla zwyczajnych bloków, a to apartamentowiec, schowany wśród drzew, a to całe zagonki domków, od rozłożystych rezydencji schowanych za wysokim płotem i bez okien od frontu, a to identycznych szeregowców i domów wolnostojących. Rosną bez specjalnego szumu poza aglomeracją śląską, bo tu, owszem, każda inwestycja wokół kultowego parku jest poddawana mocnej krytyce i dyskusji. Co zatem sądzicie o tym osiedlu?

Chwalić czy krytykować? Osiedle Nowe Planty

Kiedy deweloper opublikował na swoim Facebooku wideo z drona z tego osiedla, pojawiły się lajki, ale też sporo emotek "śmiech" i "wrr" - złych buziek. A kiedy kilka lat temu architekci, którzy osiedle zaprojektowali, na swoim FB pokazali wizualizacje, w komentarzach były same komplementy. Czemu osiedle Nowe Planty Śląskie w Chorzowie w woj. śląskim wzbudza takie emocje? Bo wygląda tak. Zobaczcie i czytajcie dalej.

90 domków na mocy lex deweloper w Chorzowie

Jest tu 90 domków, które powstają w kilku etapach, a wszystko na dawnym szczerym polu nieopodal Parku Śląskiego i na mocy lex deweloper. Deweloper, spółka Develocity, przypomina: 1 lipca 2021 roku została podjęta uchwała w sprawie realizacji inwestycji Nowe Planty. To prawdopodobnie to największa w Polsce inwestycja obejmująca budowę osiedla domów jednorodzinnych, uchwalona w trybie "Lex Developer".

Na razie do osiedla wiedzie droga z betonowych płyt, wokół jeszcze są pola, za którymi majaczy osiedle bloków z PRL. Przed nimi - inne domki, które mają po kilka, a nawet kilkanaście lat i obrosły głównie tujami. Tu ma być minimalistycznie, skromnie, bez krzyczenia. Z drzewkami zamiast tui.

Autorzy projektu: SLAS

Autorzy projektu Nowe Planty to architekci ze znanej pracowni SLAS. To oni przeprojektowali słynny dom - kostkę w Łaziskach, który tak chętnie oglądacie w naszym serwisie. O, ten.

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To oni stoją też za projektem już chwalonej, choć jeszcze oficjalnie nie oddanej siedziby Akademickiej Strefy Sztuki Scenicznej, nowej części Akademii Muzycznej w Katowicach. Oto ten budynek:

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Sprzedali wszystkie domki, i to nietanio

Domki na osiedlu Nowe Planty rozeszły się na pniu, sprzedaż zaczęła się w 2022. W zasadzie sprzedali już wszystko, zostało kilka domków.

Przykładowe ceny:

Dom wolnostojący 191,97 m², działka 604,87 m² - 2 180 000 zł

Nowe Planty X 01 Dom wolnostojący, 171,03 m², działka 506,97 m² - 2 100 000 zł

Nowe Planty XI E-73 Zabudowa szeregowa 182,66 m², działka 335,34 m² - 1 825 000 zł

Nowe Planty XI E-74 Zabudowa szeregowa pow. 162,19 m², działka 101,81 m² - 1 595 000 zł

Nowe Planty XI E-75 Zabudowa szeregowa 169,89 m² 94,11 m² - 1 625 000 zł

Nowe Planty XI E-76 Zabudowa szeregowa 174,66 m² 89,34 m² - 1 695 000 zł

Nowe Planty XI E-77 Zabudowa szeregowa 169,48 m² 243,52 m² - 1 795 000 zł

Budynki zostały wykonane w podwyższonym standardzie deweloperskim. W każdym domu jest fotowoltaika, rekuperacja, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła i system retencji wody deszczowej.

Autor: Dorota Niećko

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