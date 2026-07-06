Dziewięć kondygnacji i 176 miejsc noclegowych. Adres: Ustroń, Szpitalna 19. W czasach PRL była luksusowym ośrodkiem wczasowym, w latach 90. XX wieku opustoszała i opuszczona stoi do dziś. Jedna z siedemnastu piramid, jakie powstały na zboczu Równicy. Jedna z 28 zaplanowanych, bo finalizacji tej koncepcji z wielkim rozmachem nigdy nie doczekaliśmy. Ale teraz mają urosnąć nowe piramidy. A w tych, które stoją, są sanatoria Uzdrowiska Ustroń i prywatne hotele. Tylko ona stoi pusta. Co będzie z Maciejką? Nie wiadomo. Na razie kusi miłośników urbexu i budzi wspomnienia u tych, którzy przed laty spędzali tu wakacje.

Rozbudowa Uzdrowiska Ustroń

Zobaczcie, jak wyglądały wnętrza i czytajcie dalej.

Ośrodek uchwycił w kadrze Andrzej Więcławek (Wydawnictwo „Awex” Ustroń). Zdjęcia pochodzą z broszury reklamowej z około 1990 roku.

Dawny "Stoczniowiec" w Ustroniu

Maciejka w czasach PRL należała do Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Obiekt oddany został do użytku pod koniec lat 70. jako Dom Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Stoczniowiec” i pierwotnie pełnił funkcję Ośrodka Wczasów Pracowniczych. Zaprojektowali ją, tak jak i inne, słynni architekci: Henryk Buszko, Aleksander Franta i Tadeusz Szewczyk. Tuż przy wejściu widać logo dawnego właściciela na posadzce.

Piramidy - takie same, a jednak każda nieco inna

Red. Julia Dragović przypominała architekturę piramid na naszych łamach: Dwuczęściowe bryły z każdej strony wyglądają inaczej - balkony biegną liniowo lub schodkowo. Z tyłu kaskadowo rozmieszczono wykusze okien, zapewniając odpowiednie doświetlenie pomieszczeń. Każdy z pokojów wyposażono w balkon z widokiem na krajobraz Ustronia. Piramidy różnią się między sobą elementami artystycznymi, jak szyldy, neony, elementy plastyczne wyposażenia wnętrz. Halle wejściowe, stołówki oraz klatki schodowe ozdabiano drewnianymi rzeźbami oraz obrazami - były to elementy spajające całe założenie.

- We wnętrzach były rzeźby nieznanych obecnie artystów oraz obrazy m.in. bielskiego malarza Władysława Szostaka, które dziś można znaleźć tylko w nielicznych piramidach - np. w Jaskółce czy Diamencie (byłym Sokole) - pisała.

Zobaczcie zdjęcia Piramid i czytajcie dalej

14

W czasach transformacji, czyli latach 90., kiedy sanatoria i ośrodki wczasowe, należące do zakładów przemysłowych zmieniały właściciela, Maciejka przeszedł pod zarząd miejski. Stocznia nie wykupiła ośrodka.

Dlaczego? Portal Ox, zajmujący się Śląskiem Cieszyńskim, rozmawiał z pracownikami: była pracownica Maciejki wyjaśniała, że stocznia nie odprowadzała podatku za grunt. Przez wiele lat kwota urosła i stocznia postanowiła zrezygnować z obiektu.

- Kiedyś tętniła życiem, było pełne obłożenie, a część miejsc było sprzedawanych hucie w Katowicach - mówiła.

Pamiętnik Ustroński na Facebooku tak przypomina Maciejkę z czasów świetności:

- Obiekt posiadał 9 kondygnacji oraz 176 miejsc noclegowych w pokojach 2- oraz 3-osobowych z łazienkami i WC. Dysponował dźwigiem osobowym, jadalnią, kawiarnią, salą gier, salą klubową z telewizją satelitarną, świetlicą dziecięcą, sauną, przestronnym tarasem, ogródkiem jordanowskim, kortem tenisowym, parkingiem oraz własnym autokarem.

Lata 90. Pomysł na kasyno w Maciejce

W latach 90. gruchnęła wiadomość: w Maciejce powstanie kasyno, a inwestor przyjechał aż z Ameryki.

Gazeta Ustrońska tak opisywała tę propozycję i wizytę: "Amerykanin Antonio Reale ze współpracownikami z firmy LAN i Ireneusz Izdebski z Bielska-Białej, prowadzący Międzynarodową Firmę handlową "Izdebski", zaprezentowali burmistrzowi Kazimierzowi Hanusowi propozycję poważnych inwestycji w Ustroniu." Miało tu powstać kasyn i hotele, pole golfowe, korty tenisowe, stadnina koni... Projekt nazwano "Ustroń '93". Na realizację potrzeba było milionów dolarów.

Do realizacji nie doszło, Maciejka zmieniła właściciela - została nim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Selena”. Budynek z roku na rok coraz bardziej niszczeje, popadając w ruinę. Kiedy kilka lat temu pojawiła się informacja, że PAKS, właściciel Uzdrowiska Ustroń chce dokończyć pierwotny plan kurortu, pojawiła się też pogłoska, że Maciejka zostanie wyremontowana. Na razie jednak stoi, jak stała.

Oto, jak ma wyglądać Uzdrowisko Ustroń po rozbudowie.

Przeczytaj także: Maciej Franta i Robert Konieczny rozbudują uzdrowisko Ustroń

Autor: serwis prasowy/ Materiały prasowe Architekci zapowiadają minimalną ingerencję w krajobraz. Klinowce mają być posadowione w miejscu polan, aby ucierpiała jak najmniejsza liczba drzew

Podcast Architektoniczny Dlaczego wszystkie magazyny, hale i centra logistyczne są szare? O poszukiwaniu architektury w budownictwie przemysłowym