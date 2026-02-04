Wizualizacje architektoniczne stały się kluczowym narzędziem

Nie ma wątpliwości: dzisiaj wizualizacje architektoniczne stały się kluczowym narzędziem nie tylko dla projektantów, ale także inwestorów i odbiorców. Kolejnym gościem w naszym studiu na 4 DD był Jakub Figiel, który choć jest z wykształcenia architektem, to zajmuje się wizualizacjami właśnie.

- Życie poprowadziło mnie trochę inaczej - uśmiecha się w odpowiedzi na pytanie, dlaczego po studiach wybrał właśnie tę drogę.. I wspomina, że kiedy pracował w pracowni architektonicznej obserwował, jak wygląda praca i realia architektów - i nie do końca mu to pasowało.

Konkurs wygrany, realizacji brak

- Wiedziałem, że na pewno nie chcę pracować w biurze architektonicznym - mówi dziś.

Ale też po studiach zajmował się architekturą. Mimo sukcesów projektów na konkursach rozczarowało go to, że te projekty nie trafiały do realizacji. - A musieliśmy się z czegoś utrzymać - zaczęliśmy więc robić wizualizacje - wspomina.

Dziś Element to jedno z najlepszych studiów zajmujących się wizualizacjami w Europie. Figiel przyznaje, że w Polsce coraz więcej architektów wie, że wizerunek projektu jest bardzo ważny. Zastrzega: Ale jednym obrazkiem nie załatwimy historii. My tworzymy narrację od początku do końca. Pokazujemy swoją interpretację.

Nasze wizualizacje mają odzwierciedlać świat w taki sposób, aby był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości - mówi Jakub Figiel.

i Autor: Szymon Starnawski Jakub Figiel (Element) w rozmowie z Arturem Celińskim

Rozmowa została przeprowadzona w styczniu 2026 roku w Katowicach, podczas wydarzenia 4 Design Days, które gromadzi ekspertów z zakresu architektury, designu i budownictwa. W studiu Architektury - murator przez te dwa dni wydarzenia przeprowadziliśmy szereg rozmów z architektami, deweloperami, projektantami i dostawcami rozwiązań dla budownictwa.

Studio Element prowadzą od 2014 roku architekci Filip Kurasz i Jakub Figel. Na swoim koncie mają wizualizacje tworzone m.in. dla biur z Holandii, Szwajacarii czy Danii, w tym Henning Larsen Architects, Architekten Cie czy Nord Architects. O sobie mówią: Jesteśmy bardziej fotografami, niż technicznymi twórcami świata 3D. Nie robimy tylko ładnych, słonecznych ujęć. Zawsze staramy się pokazać prawdziwą wartość projektu, w uczciwy i obiektywny sposób – opowiadają o swojej pracy.

