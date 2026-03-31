Tzw. dom Evy Braun w Pobierowie przyciąga turystów. Czy przyciągnie też nabywców?

Z pozoru nic wyjątkowego: pokryta graffiti, ukryta w gąszczu, zaniedbana chatka. Drzwi i okna zabite na głucho, teren otoczony ogrodzeniem. A jednak to właśnie tu ściągają turyści, zwabieni historią, którą chętnie powtarzają przewodniki turystyczne i internetowi celebryci. Według lokalnej legendy budynek z lat 30. miał być domkiem letniskowym Evy Braun, wieloletniej partnerki i – przez jeden dzień – żony Adolfa Hitlera. Podobno bywał tu także Hermann Göring, dowódca Luftwaffe i jedna z najważniejszych postaci nazistowskich Niemiec.

O budynku zrobiło się szczególnie głośno w marcu 2026 r., kiedy to na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych pojawiła się oferta sprzedaży słynnego domu wraz z działką. Za 120-metrowy dom i 458-metrową działkę właściciel żąda 4,25 mln zł. Nie wiadomo, kto wystawił nieruchomość na sprzedaż i dlaczego – ofertę zamieściło poznańskie biuro nieruchomości LIS POLNISCHE IMMOBILIEN SP ZOO.

Autor: MOs810 / Wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0

To nie jest zwykła nieruchomość. To symbol epoki, element historii, którego nie da się już powtórzyć. Idealna dla osób, które szukają niepowtarzalności, dla miłośników architektury z duszą, dla kolekcjonerów wyjątkowych miejsc

– zachęcają agenci nieruchomości i dodają: „Takie posiadłości nie są kupowane – są zdobywane”.

Jak dowiadujemy się z opisu, częściowo murowany, a częściowo drewniany budynek ma dostęp do drogi publicznej i mediów, a od plaży nad Bałtykiem dzieli go tylko 50 m. Obiekt otoczony jest sosnowym lasem. W środku zachowały się oryginalne elementy:

posadzka w szachownicę z ceramiki lub kamionki,

ceglany kominek,

belki stropowe oraz drewniane ściany działowe.

W opisie co chwila podkreśla się, że budynek ewidentnie należał do osób zamożnych, które nie poskąpiły pieniędzy na jego budowę. Z ogłoszenia nie dowiemy się niestety, w jakim stanie jest dom – tylko mimochodem wspomina się o „możliwości renowacji wnętrza według indywidualnego projektu”. Można się domyślać, że chodzi nie tylko o możliwość, co raczej o konieczność.

i Autor: Studio of Heinrich Hoffmann/ CC0 4.0 Eva Braun pod koniec lat 30. XX w.

Idealna działka pod inwestycję? Uwaga, jest haczyk

Wystawiona na sprzedaż działka w Pobierowie może zainteresować nawet bez związku z mroczną legendą. Głównym atutem posesji jest lokalizacja – w sosnowym lesie 50 m od plaży w popularnej miejscowości turystycznej. Choćby z tego powodu może to być łakomy kąsek dla potencjalnego inwestora.

O atrakcyjności okolicy świadczy sąsiedztwo. Zaledwie kilkaset metrów dalej nad okolicą wznosi się gigantyczny hotel – słynny hotel Gołębiewski w Pobierowie. 13-kondygnacyjny olbrzym jest dziś największym hotelem w Polsce, a raczej będzie nim, gdy w końcu uda mu się uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przypomnijmy, że nadzór budowlany wykrył podczas kontroli inwestycji liczne niezgodności z projektem, co opóźniło otwarcie gotowego już budynku. Z kolei na południowy wschód od drewnianego domu stoi kolejny obiekt turystyczny: Apartamenty POBIEROWO od Euronia Investments.

Jest tylko jeden szkopuł: na działce z rzekomym domem Evy Braun nie można nic wybudować. Jak podaje biuro nieruchomości, w planie miejscowym działkę przeznaczono pod usługi nieuciążliwe, a zatem w domu z lat 30. nie wolno zamieszkać. Co więcej, w MPZP wprost zapisano zakaz realizacji nowych budynków na tym obszarze, a także nakazano „zachowanie istniejącego budynku, bez prawa do rozbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu w ramach istniejącej bryły budynku”. Potencjalny nabywca będzie więc mógł co najwyżej wyremontować dom bez powiększania go i urządzić w środku np. sklep, studio fitness czy salon fryzjerski. Czy to wystarczająca pokusa, by zainwestować 4,25 mln zł? W teorii inwestor może oczywiście próbować obejść zapisy MPZP, jednak musiałby się pospieszyć – przepisy lex developer przestaną obowiązywać z końcem 2026 r.

Autor: Szymon Starnawski Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest budowany od 7 lat

Mroczna legenda bez ziarna prawdy?

A gdyby jakiegoś zamożnego miłośnika historii skusiła sama możliwość posiadania dawnego domu Evy Braun? To raczej mało prawdopodobne – prawdziwy fan historii już bowiem zapewne wie, że nie ma żadnych dowodów na to, by dom w Pobierowie miał cokolwiek wspólnego z Evą Braun, Göringiem czy innymi tego typu postaciami. Ustalił to kilka lat temu Krzysztof Nowak, pochodzący ze Szczecina doświadczony przewodnik turystyczny i znawca Pomorza. Jak podaje w swoim artykule w serwisie polnische-ostsee-urlaub.de, wzmianek o Pobierowie nie ma w żadnej z biografii Evy Braun. Ujęć z Pobierowa nie znajdziemy w posiadanych przez amerykańskie Archiwum Narodowe prywatnych materiałach zdjęciowych i filmowych Evy Braun. A warto podkreślić, że uwieczniała ona swoje życie codzienne i podróże z dużym zaangażowaniem.

Skąd zatem wzięła się legenda? Najprawdopodobniej ma ona swoje źródło w historiach krążących od lat wśród mieszkańców okolicy. Nikt jednak nigdy ich nie spisał i nie zweryfikował, a zatem trudno powiedzieć, czy jest w nich choćby ziarno prawdy. Najwcześniejsza wzmianka w Internecie na temat domu Evy Braun w Pobierowie pochodzi z połowy 2009 r. Znajdujemy ją na stronie poświęconej geocachingowi, czyli zabawie polegającej na szukaniu w terenie specjalnych skrytek (przy użyciu GPS-a). Jak się wydaje, to właśnie z tego „źródła” czerpały informacje wszystkie późniejsze internetowe publikacje na ten temat.

Autor: Maksym Daniszewski

Warto dodać, że nie jest to jedyny w Polsce dom, o którym mówi się jako o domu kochanki Hitlera. Identyczne legendy krążyły lub krążą do dziś m.in. na temat jednej z willi w Dusznikach-Zdroju oraz pałacyku w Gierłoży koło Kętrzyna. W obu przypadkach nie ma żadnych źródeł, które by to potwierdzały.

Szukaniu związków pomiędzy tymi miejscami a Evą Braun trudno oczywiście się dziwić. Ludzi od zawsze fascynowały postacie historyczne, a już szczególnie te powiązane ze słynnymi zbrodniami. W 1982 r. należący do Braun samochód marki Mercedes – prezent od Hitlera – sprzedano na aukcji za 240 tys. dolarów. W 2016 r. pod młotek poszło 7 przedmiotów osobistych należących niegdyś do Braun, w tym biżuteria, dzbanek i koronkowa bielizna. Budynek w Pobierowie, nawet mimo atrakcyjnej lokalizacji, sam w sobie jest ostatecznie tylko zaniedbanym, starym domkiem letniskowym w lesie. Ale wystarczy choćby wątpliwe powiązanie z historią III Rzeszy, żeby natychmiast podnieść jego atrakcyjność.

Braun czy von Braun? Intrygujący trop

Czy zatem historie o pobycie Evy Braun na Pomorzu mieszkańcy Pobierowa od początku do końca zmyślili? Niekoniecznie. Cytowany już Krzysztof Nowak przytacza bowiem pewną intrygującą hipotezę stawianą przez część historyków: być może legenda wzięła się z pomylenia Evy Braun z Wernherem von Braunem, słynnym niemieckim konstruktorem rakiet i późniejszym ojcem amerykańskiego programu kosmicznego. Zbieżność nazwisk jest w końcu oczywista, a choć von Braun też nic wspólnego z Pobierowem nie ma, w czasie drugiej wojny światowej pracował nad pociskami rakietowymi w Peenemünde, ok. 100 km dalej.

Za mało? Zapewne – to odległy trop. Badając temat, zauważyłem jednak jeszcze jedno ciekawe powiązanie. Wernher von Braun współpracował wielokrotnie z innym słynnym niemieckim fizykiem, Hermannem Oberthem. Starszy o pokolenie Oberth był pionierem astronautyki i budował m.in. prototypy rakiet. W 1929 r. światową prasę obiegła informacja, że profesor Oberth zademonstruje wkrótce start modelu rakiety. Miało to nastąpić w okolicach kurortu Horst, czyli dzisiejszej wsi Niechorze – położonej tylko kilka kilometrów od Pobierowa. Do szeroko reklamowanego pokazu ostatecznie nie doszło z przyczyn technicznych, jednak w toku przygotowań Oberth znacząco pogłębił wiedzę na temat rakiet, co przydało się później jemu i von Braunowi podczas prac na rzecz nazistowskiej machiny wojennej w Peenemünde. Kolejny zbieg okoliczności czy ziarno prawdy, które mogło dać początek legendzie? Zdecydujcie sami.

