Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cargo 2 jako brama dla globalnych integratorów

Fundamentem nowoczesnego lotniska jest nie tylko obsługa pasażerów, ale przede wszystkim sprawny przepływ towarów. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała właśnie umowę o wartości 8,9 mln zł brutto z firmą Przedsiębiorstwo Spółdzielcze „Budoprojekt”. Ich zadaniem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla strefy Cargo 2, która ma stać się domem dla największych światowych integratorów logistycznych.

Co wyróżnia ten projekt? Jak wyjaśniają przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny, przede wszystkim inżynieryjne podejście do płynności ruchu.

Obiekty Cargo 2 powstaną na styku strefy airside (operacji lotniczych) i landside (ogólnodostępnej), co umożliwi błyskawiczny transfer przesyłek między ładowniami samolotów a flotą naziemną. Głównym celem jest maksymalne skrócenie czasu składowania towarów - przesyłki mają niemal przepływać przez sortownie, co przy rosnącym wolumenie handlu e-commerce ma istotne znaczenie.

Warto dodać, że za pierwszą część logistycznej układanki, czyli Cargo 1, odpowiada inna - renomowana firma Cundall Polska. Według planów, cała strefa ma być gotowa do użytku do końca 2031 roku.

8

Dziewięć firm wytyczy przyszłość lotniska

Zanim jednak na placu budowy pojawią się pierwsze ciężarówki z materiałami, teren musi zostać zeskanowany z milimetrową dokładnością.

Spółka CPK zawarła umowę ramową o wartości 14,1 mln zł z dziewięcioma polskimi firmami geodezyjnymi. To one będą pełnić rolę oczu całej inwestycji, dbając o to, by każda śruba i każdy fundament znalazły się dokładnie tam, gdzie przewidzieli projektanci.

Wybrane firmy, z którymi została podpisana umowa ramowa:

POLSERVICE GEO SP. Z O.O. z Warszawy

GEOMETRIC Grzegorz Kwaśnik z Warszawy

GISPRO SA ze Szczecina

KA-RO SP. Z.O.O. z Warszawy

GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z.O.O. z Gdańska

GEODETA FG Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego

Konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. z Zamościa i GEOMIAR Sp. z. o.o. z Jarosławia

Konsorcjum firm: PKIG Sp. z o.o. z Warszawy i Elipsoida Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy

MGGP S.A. z Tarnowa

Prace geodezyjne zostały strategicznie podzielone na cztery kluczowe obszary: terminal, tunel oraz strefy airside północ i południe.

Mapa dyżurna części lotniskowej - co to takiego?

Ciekawostką dla specjalistów z branży budowlanej jest wprowadzenie tzw. mapy dyżurnej części lotniskowej. To nie jest zwykły rysunek techniczny, lecz dynamicznie uzupełniany dokument, który pozwala na bieżąco koordynować działania tysięcy ludzi i maszyn na placu budowy.

Geodeci będą odpowiedzialni nie tylko za wytyczanie punktów pod fundamenty, ale także za monitorowanie masy robót ziemnych oraz - co krytyczne w sąsiedztwie lotniska - precyzyjne pomiary przeszkód lotniczych.

Ich praca zacznie się od ścisłej współpracy z wykonawcą odpowiedzialnym za niwelację i ukształtowanie terenu. Bez ich precyzyjnych instrumentów pomiarowych bezpieczne planowanie prac konstrukcyjnych i instalacyjnych w tak skomplikowanym układzie przestrzennym byłoby niemożliwe.