Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa

Tu był dworzec PKS niczym z filmu katastroficznego

To była jedna z najcenniejszych działek w centrum Katowic, która też jednocześnie przez lata była ich największym wstydem. Powód? Zrujnowany, choć wciąż działający dworzec PKS. Pierwsze miejsce w Katowicach, które oglądali też zagraniczni turyści wyglądało jak scenografia z katastroficznego filmu. Dziurawa nawierzchnia, blaszany kontener, budka z frytkami. Potem PKS się wyniósł, działkę wystawiono na sprzedaż. Jeszcze kilka lat temu wyglądała tak, pamiętacie?

Autor: Dorota Niećko/ Archiwum prywatne Nieistniejący dworzec PKS, przy ulicy Skargi, Katowice

Mikato. Sprzedaż mieszkań i budowa trwają

Dziś rosną tu trzy wysokie budynki, a inwestor informuje:

- Po nieco ponad roku od rozpoczęcia sprzedaży nabywców znalazło blisko 75 proc. mieszkań. Budynek A1 osiągnął 11. kondygnację z planowanych 16, A2 – 10. kondygnację z 14, a A3 – 3. kondygnację z 11.3. Trwa murowanie ścian działowych w budynkach A1 i A2 na kondygnacjach od 1 do 5, prowadzone są instalacje elektryczne i sanitarne w częściach podziemnych oraz mieszkaniach, a także montaż stolarki okiennej na niższych kondygnacjach.4. Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku.

Przed startem budowy pisaliśmy o tej inwestycji na działce po dworcu autobusowym w Katowicach tu.

A tak wygląda budowa na koniec kwietnia 2026.

Autor: Archicom/ Materiały prasowe Mikato, projekt - Medusa Group

Te budynki to inwestycja Archicomu o nazwie Mikato - ich pierwsza w Katowicach. Za projekt odpowiadają architekci ze znanej pracowni Medusa Group - to m.in. laureaci Honorowej Nagrody SARP.

Mieszkania w kwartale ulic Sokolska, Skargi i Słowackiego w Katowicach

Zanim przejdziemy do tego, jak architekci opisują swoją kolejną mieszkaniówkę w centrum Katowic (po Pierwszej Dzielnicy), przypomnijmy:

Projekt powstaje w kwartale ulic Sokolska, Skargi i Słowackiego, w ścisłym centrum Katowic.

To ma być zabudowa mieszkaniowa z otwartym, miejskim parterem i funkcjami usługowymi.

Zabudowa została zaprojektowana jako trzy kaskadowe segmenty

Będą mieć od 12 do 18 pięter

Będzie tu 341 mieszkań. Największe będą mieć 75 mkw, a najmniejsze - 26 m.

Przewidziano tu klub mieszkańca z atrium oraz świadomie ograniczoną liczbę części wspólnych.

Jednym z wyróżników oferty są również duże, obwodowe balkony, których powierzchnia może przekraczać 40 mkw.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozwiązania smart home, infrastrukturę dla samochodów elektrycznych.

Na parterze zaplanowano sześć lokali usługowych

Architektura nawiązuje do śląskiego, industrialnego charakteru otoczenia oraz ikon katowickiej zabudowy, w tym Superjednostki.

Charakterystyczne podcienia z motywem litery „V” stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów projektu

- Widzimy bardzo wyraźnie, że inwestycje realizowane w ścisłych centrach miast, które łączą funkcję mieszkaniową z usługami i dobrą dostępnością komunikacyjną, odpowiadają dziś na realne potrzeby klientów - przyznaje Arkadiusz Pietryka, regionalny kierownik sprzedaży w Archicom. - Po nieco ponad roku od startu blisko 75 proc. mieszkań znalazło nabywców. Skala projektu i jego lokalizacja wymagają prowadzenia budowy w sposób bardzo precyzyjny i etapowy. Dziś jesteśmy już na poziomie 10-11 kondygnacji w dwóch budynkach.

Architekci z Medusa Group o Mikato

- Intensywna zabudowa mieszkaniowa jest odpowiedzią na efekt „rozlewających” się miast, które generują konieczność rozbudowy układów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i co do zasady przesuwają granice terenów zurbanizowanych w strefy często zielone - opisują swój projekt architekci. I dodają: Budynek MiKato, to prosta i optymalna architektura. Optymalna, to znaczy odpowiedzialna, między innymi, za budżet.

Podkreślają jeszcze, że to śródmiejska zabudowa, intensywna, optymalnie wykorzystująca infrastrukturę techniczną, potencjał komunikacji miejskiej, bezpośrednią dostępność usług handlu, placówek edukacyjnych, urzędów i obiektów kultury. Architektura, dla tych, którzy lubią miasto na co dzień, a las i góry w weekendy, którzy bardziej rowerem i na pieszo, niż samochodem.

O inwestorze: Archicom

Archicom to jeden z największych i najdłużej działających deweloperów mieszkaniowych w Polsce, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizował ponad 220 projektów mieszkaniowych. Firma ma 40-letnie doświadczenie. Od 2021 roku Archicom jest częścią Grupy Echo. Ich nagradzane i znane projekty to m.in. Fuzja w Łodzi.

