W tym miejscu krzyżują się szlaki komunikacyjne i wylotowe zachodniej części Krakowa. Dwupoziomowe skrzyżowanie miejskich arterii Bronowic - dwupasmowej ulicy Armii Krajowej, części przyszłej III obwodnicy miasta z ulicą Balicką z linią tramwajową - sąsiaduje tu z główną magistralą kolejową południowej Polski, przecinającą Kraków ze wschodu na zachód. Jest przystanek kolejowy, przystanki autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej, a niedaleko znajduje się pętla tramwajowa z niewygodnym węzłem autobusowym zlokalizowanym wzdłuż ulicy Balickiej. Nowe centrum przesiadkowe miało spiąć te wszystkie środki komunikacji, nie zmieniając starego układu drogowego i wpisanych w niego terenów zielonych, pośród których znajduje się popularna szczególnie wiosną aleja drzewek wiśni piłkowanej Kanzan.

Historia węzła przesiadkowego Bronowice

Projekt Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego „Bronowice” ma już 9-letnią historię. W przetargu ogłoszonym przez nieistniejącą już miejską spółkę Miejska Infrastruktura w grudniu 2016 r. została wybrana propozycja ARG Projektowanie Inwestycyjne. W lutym 2021 r., w przetargu rozpisanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wybrano ofertę firmy Budimex. Projekt parkingu oraz windy od strony ul. Bronowickiej miało wykonać UCEES, natomiast zakres drogowy, a przede wszystkim zagospodarowanie terenu całej inwestycji, na zlecenie Budimeksu projektowało ARG.

Niestety, do realizacji obiektu przez Budimex nie doszło, chociaż projekt został zrealizowany. W 2022 r. podpisana została ugoda z wykonawcą, a rok później, na podstawie zrealizowanego projektu, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Kraków w 2025 r. rozpisał kolejny przetarg na budowę, który tym razem został rozstrzygnięty na rzecz konsorcjum NDI SA w roli lidera i NDI Sopot jako partnera. W połowie lutego 2026 r. podpisana została umowa na realizację węzła przesiadkowego w Bronowicach.

Założenia projektowe z przyszłościową rozbudową

Centrum przesiadkowe z parkingiem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), miało być zaprojektowane tak, aby w przyszłości można było je nadbudować o kolejne dwie kondygnacje parkingowe. Stąd też przyjęte założenia projektowe, w szczególności konstrukcyjne, musiały uwzględniać dodatkowe obciążenia oraz możliwość zlokalizowania pochylni na wyższe poziomy.

Dolny poziom, na którym przewidziano terminal autobusowy, musi uwzględniać:

gabaryty autobusów przegubowych,

stacje ładowania autobusów elektrycznych.

Miało to zasadniczy wpływ na rozpiętości konstrukcji oraz wysokość tej części budynku.

Terminal autobusowy, zlokalizowany pod płytą parkingu, oprócz przystanków autobusowych oraz miejsc postojowych, w tym stanowisk ładowania autobusów elektrycznych, zawiera niewielką kubaturę z poczekalnią i toaletami dla podróżnych, dyspozytornię, pomieszczenia socjalne, szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne.

Projekt UCEES – dopasowanie do koncepcji

UCEES jest autorem projektu parkingu z terminalem autobusowym oraz windy po drugiej stronie ul. Bronowickiej. Pozostały zakres projektowało ARG Projektowanie Inwestycyjne.

– Nie uczestniczyliśmy w etapie przedprojektowym, przy współtworzeniu założeń przed rozpoczęciem prac nad pierwszą koncepcją. Projekt wykonywaliśmy na zlecenie generalnego wykonawcy, firmy Budimex, który wygrał przetarg w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, rozpisany na podstawie PFU, które było opracowane przez ARG na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Nam wydał się to temat o tyle atrakcyjny, że odpowiadał naszym poglądom na to, jak powinno funkcjonować miasto (ograniczenie napływu samochodów do centrum, autobusy elektryczne, inne rozwiązania ekologiczne itp.). Wierzyliśmy, że mimo iż przetarg jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, będziemy w stanie zaprojektować budynek elegancki, niekrzyczący – mówi Marek Szpinda z UCEES.

W opisie projektu zaprezentowanym przez UCEES możemy przeczytać: „Obiekt rozlewa się horyzontalnie, nisko i wpisuje się w istniejącą geometrię węzła drogowego. Część terminalowa została częściowo zagłębiona, przez co obiekt nie dominuje nad otoczeniem, lecz staje się elementem infrastrukturalnej rzeźby terenu. Dach – w całości zielony – przywraca biologiczną powierzchnię, a jednocześnie maskuje skalę kubatury. Z poziomu miasta widzimy raczej fragment krajobrazu niż masywną bryłę. Terminal autobusowy, zlokalizowany na dolnym poziomie, operuje bardziej zamkniętą, monolityczną formą. Wnętrza – jasne, funkcjonalne, o czytelnej organizacji – podporządkowano logice ruchu pasażerów. Elewacje parkingu buduje horyzontalny układ pasm, otwartych kondygnacji i stalowych balustrad. Wschodnia ściana, zgodnie z założeniami planistycznymi, została potraktowana jako płaszczyzna zielona – z systemem trejaży i pnączy. Przyjęte rozwiązanie przypomina współczesne hiszpańskie realizacje infrastrukturalne, w których architektura stapia się z infrastrukturą – jak w projektach przesiadkowych Madrytu czy Barcelony, gdzie kluczowa jest logika przepływu, a nie formalna ekspresja.”

Architektura-Murator pyta, UCEES odpowiada

Czy są Państwo dumni z osiągniętych efektów?

Tak, praca nad tym projektem była dla nas sporym wyzwaniem i bardzo podobał nam się temat infrastrukturalny. Stąd, uznając prymat funkcjonalności, chcieliśmy zmierzyć się z zadaniem pod kątem architektonicznym, tak aby obiekt był minimalistyczny i nie udawał czegoś, czym nie jest. Chcieliśmy pokazać, że da się zaprojektować budynek o takiej funkcji, a jednocześnie ładny, który nie będzie szpecił i dominował nad otoczeniem (proszę zerknąć na inne budynki tego typu w Krakowie – my chcieliśmy to zrobić znacznie lepiej).

Jakie cechy architektury budynku uznają Państwo za wyróżniające się i warte szczególnej uwagi?

Funkcjonalność budynku oraz minimalistyczny wyraz architektoniczny – horyzontalna bryła budynku oraz dostawione klatki schodowe. Klatka od strony ul. Bronowickiej chyba najbardziej pokazuje ideę projektu.

W jakiej technologii został wzniesiony budynek? Czy rozważano inne rozwiązania?

Rozważaliśmy zarówno konstrukcje stalowe, jak i prefabrykowane, ale mieliśmy wiele ograniczeń, chociażby rozpiętość konstrukcji na płycie terminala autobusowego (ok. 15 m) oraz docelową wysokość budynku po uwzględnieniu nadbudowy o dwie kondygnacje, której nie mogliśmy przekroczyć. W przypadku tego projektu chodziło nie tyle o eksperymentowanie, co raczej o zastosowanie zaawansowanej technologii konstrukcji sprężonych na budowie.

Jaką rolę odgrywa detal w Państwa architekturze? Gdzie można go poszukiwać w tym obiekcie?

Detal jest dla nas bardzo ważny, ale w tym wypadku uważaliśmy, że funkcja budynku powoduje, iż chęć wprowadzenia ozdobników wydawałaby się śmieszna. Obiekt jest otwarty, niezabudowany, naturalnie się wentyluje, a otwory dodatkowo doświetlają poziom zarówno dolny, jak i górny. Jeżeli jednak mówimy o detalu, to polega on na eliminowaniu dodatkowych elementów w postaci łączników, podziałów czy „doklejek” – staraliśmy się zlicować poszczególne elementy, aby nie było przypadkowych kształtów, „ząbków” czy schodków.

Jakie działania podjęto, aby ograniczyć ślad węglowy budynku i jakie znaczenie miały kwestie klimatyczne oraz środowiskowe dla całej inwestycji?

Zaprojektowaliśmy oczywiście wiele rozwiązań, np. energooszczędne oświetlenie, instalację PV itp. Jeżeli jednak mówimy o rozwiązaniach ekologicznych, to w przypadku tego budynku największą jego wartością jest on sam, tj. kilkaset samochodów nie wjedzie do miasta, a infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych to wymierne korzyści.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że założono wykorzystanie obiektu w całości, a dopiero jeżeli się sprawdzi i będzie wykorzystany w 100% (w pełni obłożony), zostanie zrealizowana jego pozostała część. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym budynek miał być zaprojektowany tak, aby w przyszłości można było go nadbudować o dwie kondygnacje parkingowe.

Nie sztuką jest wbudować coś za publiczne środki, co będzie niewykorzystane. Poza tym możliwość nadbudowy obiektu i uwzględnienie tego w projekcie powoduje, że w przypadku dużych zmian, np. w zakresie wykorzystania samochodów, będzie można zrealizować inną funkcję, wykorzystując duże rozpiętości oraz zapas obciążeń, który mamy w projekcie.

Kto odpowiadał za projekt architektury krajobrazu i jakie elementy zagospodarowania terenu przewidziano?

Za projekt budynku odpowiedzialni jesteśmy my, tj. UCEES, za zmiany w układzie drogowym, ścieżki i torowiska – ARG. W naszym projekcie przewidzieliśmy systemowy zielony dach i pnącza na ścianie wschodniej; zagospodarowanie terenu nie było w naszym zakresie. Ważna informacja: zielony dach jest czasowy, gdyż w przypadku nadbudowy będzie on znajdował się o dwie kondygnacje wyżej, zatem inwestowanie ogromnych środków w bujną zieleń czy donice nie miałoby tu raczej sensu. Chyba że nadbudowa miałaby nastąpić za wiele lat – wtedy miasto może podjąć decyzję o udostępnieniu terenu zielonego mieszkańcom i przewidzeniu tam funkcji rekreacyjnej, ale tego nie było w PFU i nie jest to zakres realizacji wykonawcy.

W jaki sposób kontekst urbanistyczny, kulturowy lub krajobrazowy wpłynął na powstanie tej realizacji?

Obiekt wpisuje się w skrzyżowanie o kształcie niepełnej czterolistnej koniczyny (niepełnej, bo po drugiej stronie Armii Krajowej ta część jest zabudowana), stąd lokalizacja parkingu w ramach węzła i przywrócenie symetrii skrzyżowania wydawało nam się jak najbardziej zasadne.

Jak chcieliby Państwo, aby budynek był odbierany i jakie wartości ma symbolizować?

Jako obiekt inżynieryjny o wysublimowanej architekturze, w którym da się połączyć wysoką funkcjonalność, zakładany budżet oraz walory architektoniczne.