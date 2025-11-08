O tym budynku wśród studentów krążyły legendy. Teraz 40-letni gmach UW czeka rozbiórka

Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Szturmowa 4 w Warszawie. Budynek Uniwersytetu Warszawskiego do rozbiórki

Już w 2014 r. władze UW stwierdziły, że budynek znajduje się w stanie śmierci technicznej, jednak studenci skarżyli się na niego znacznie wcześniej. Budynek typu Lipsk z lat 80. był kiedyś siedzibą Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, jednak w zasadzie przez cały okres użytkowania jego funkcjonalność oraz oferowany komfort nauki pozostawiały wiele do życzenia. Studenci opowiadali sobie nawzajem o panującym w salach i na korytarzach zimnie, o dosłownie rozpadających się meblach i parapetach, o sypiącej się elewacji, o wyrwanych ze ściany kontaktach i kablach, o grożących wypadnięciem oknach. Niektórzy żartowali, że czują się, jakby studiowali tu za karę.

Władze uczelni już ponad dekadę temu uznały, że gmach nie nadaje się do remontu i potrzebna jest rozbiórka. Teraz ma ona wreszcie dojść do skutku. Jak ustalił serwis investmap.pl, do końca 2025 r. budynek ma zniknąć (starania o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i przygotowanie przetargu na wykonawcę właśnie trwają). Wszystko dlatego, że już niebawem ma tu ruszyć budowa całkiem innego obiektu.

Powstanie Dom Pracownika Naukowego. Budowa już w 2026 r.

Na I kwartał 2026 r. władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały rozpoczęcie budowy Domu Pracownika Naukowego przy Szturmowej 4 w Warszawie. Inwestycja ma być gotowa w III kwartale 2027 r. Dom Pracownika Naukowego będzie pełnić funkcję mieszkalną: znajdą się w nim jedno- i dwupokojowe mieszkania dla doktorantów UW oraz pracowników naukowych. Przypomnijmy, że uczelnia już dziś dysponuje dwoma DPN przy ul. Smyczkowej.

DPN przeznaczony jest na okresowe zakwaterowanie pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych oraz doktorantów studiów stacjonarnych Uczelni zamieszkałych na stałe w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy. Zakwaterowanie następuje na okres pracy lub studiów na Uniwersytecie Warszawskim i uwzględnia potrzeby kadrowe Uczelni oraz sytuację rodzinną i mieszkaniową wnioskodawcy

– informuje uczelnia.

Nowy DPN ma mieć ok. 4200 m² powierzchni. Budynek będzie modułowy, z prefabrykatów. Uczelnia nie przewidziała przeprowadzenia konkursu architektonicznego na nowy obiekt. Zamiast tego zrealizuje inwestycję w w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Można się domyślać, że jest to podyktowane chęcią skrócenia czasu realizacji i ograniczenia kosztów inwestycji.

Warto dodać, że budowa nowego Domu Pracownika Naukowego to część szerzej zakrojonych działań uczelni mających na celu poprawę sytuacji materialnej studentów i pracowników. Można do nich zaliczyć m.in. podwyższenie stypendiów i zwiększenie ich dostępności, a także remonty i rozbudowy akademików oraz budowa nowych domów studenckich (jak otwarty w 2024 r. Dom Studencki nr 7 na Służewie).

