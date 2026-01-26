Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

GDDKiA pracuje nad Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej

Aglomeracji warszawskiej w przeciwieństwie do Łodzi czy Krakowa sporo jeszcze brakuje do pełnego ringu obwodnic. Wszyscy czekają na obwodnicę aglomeracji warszawskiej (OAW), strategiczną inwestycję, która odciąży stolicę i poprawi komunikację w regionie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad intensywnie pracuje nad Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej – gigantyczną inwestycją, która ma otoczyć stolicę szerokim pierścieniem dróg ekspresowych. Mimo, że to dopiero faza przygotowań, projekt budzi ogromne zainteresowanie i nadzieje na usprawnienie komunikacji w regionie. Kiedy więc możemy spodziewać się pierwszych przejazdów nową trasą?

Zachodnia obwodnica aglomeracji – poszukiwanie optymalnego wariantu

Obecnie GDDKiA skupia się na zachodniej części obwodnicy, dla której prowadzone są intensywne prace studialne.

- Kontynuujemy prace związane z poszukiwaniem wariantów przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części OAW – informuje Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy GDDKiA w Warszawie. - Opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla odcinka od S7 na północ od Warszawy, przez planowaną S10 w rejonie Nacpolska, aż do A2, S8 i ponownie do S7 na południe od stolicy - mówi rzeczniczka.

Kolejny krok to przetarg na STEŚ dla odcinka S50 od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny wschód od Warszawy. Spośród analizowanych wariantów zachodniej OAW, trzy zakładają budowę po nowym śladzie, a czwarty – maksymalne wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50.

Projektanci przeanalizują wnioski mieszkańców

GDDKiA zakończyła już serię spotkań informacyjnych z mieszkańcami i władzami samorządowymi, przez tereny których przebiegają planowane warianty. Zebrane uwagi i wnioski są obecnie analizowane przez projektantów.

Po przeanalizowaniu wszystkich opinii i postulatów, te które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej – zapewnia rzeczniczka GDDKiA.

Decyzja środowiskowa jeszcze w 2026 roku

Kluczowym etapem będzie analiza wielokryterialna, uwzględniająca aspekty społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu, który zostanie wskazany we wniosku o decyzję środowiskową do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Złożenie wniosku planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Północna Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – przetarg w toku

Równolegle trwają przygotowania do budowy północnej części OAW. Toczy się postępowanie przetargowe na wykonanie STEŚ dla odcinka S50 od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny wschód od Warszawy. Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie różnych wariantów przebiegu trasy, w tym wykorzystanie istniejącej DK50.

GDDKiA zapewnia, że przy wyborze wariantu brane będą pod uwagę nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w połowie 2026 roku.

Kiedy pojedziemy Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej?

Mimo intensywnych prac, na konkrety dotyczące terminu oddania OAW do użytku musimy jeszcze poczekać. Zakończenie prac przygotowawczych i uzyskanie decyzji środowiskowych to dopiero początek długiej drogi. Realny termin rozpoczęcia budowy to perspektywa kilku lat, a sama budowa, ze względu na rozległość inwestycji, potrwa kolejne lata.