Spis treści
Obwodnica obwodnicy Trójmiasta
Kierowcy w Trójmieście i okolicach mogą odetchnąć z ulgą. 23 grudnia oddano do użytku drugi 16-kilometrowy odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, stanowiący przedłużenie drogi ekspresowej S7 od węzła Gdańsk Południe do Żukowa. To kluczowa inwestycja dla ruchu tranzytowego w aglomeracji trójmiejskiej, która ma na celu odciążenie istniejącej Obwodnicy Trójmiasta i poprawę komunikacji w regionie.
Dzięki niej, wiecznie zatłoczona obecna droga S6, która biegnie przez dzielnice Gdańska i Gdyni, przestanie się korkować. Teraz korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy przejeżdżający tranzytem przez Trójmiasto. Odkąd oddano do użytku autostradę A1, to bardzo popularna trasa, na którą wjeżdża się po zjechaniu z A1. Niestety też, jak już wielokrotnie pisaliśmy, zwłaszcza podczas wakacji - bardzo zatłoczona.
W 2021 roku zainicjowano jednak budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Drogi, która jest jakby - obwodnicą obecnej obwodnicy Trójmiasta. Nowa droga zaczyna się na węźle Gdańsk Południe, gdzie łączy się z drogą ekspresową S7. Kończy się węzłem Chwaszczyno. Tam ponownie łączy się z obecną drogą ekspresową S6.
Ponadto na przebudowanym węźle Gdańsk Południe można będzie zjechać w kierunku autostrady A1, co zapewni kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.
Oprócz tego obwodnica Żukowa wyprowadzi ruch tranzytowy z tego miasta.
Imponująca infrastruktura za miliardy
Na nowym odcinku S7 o długości 32 km znajdują się trzy węzły drogowe:
- przebudowany Gdańsk Południe,
- Lublewo Gdańskie
- oraz Żukowo.
Między Lublewem Gdańskim i Żukowem zlokalizowano Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Widlino. Na trasie wybudowano imponujące konstrukcje inżynierskie, w tym:
- pięć estakad (w tym ponad 200-metrowa nad doliną Raduni),
- 23 wiadukty,
- dwa mosty
- i 10 przejść dla zwierząt.
Wykonawcą oddanego właśnie odcinka, którego koszt przekroczył miliard złotych, jest Mirbud.
Obwodnica otwarta, ale nie do końca
Mimo otwarcia nowego odcinka OMT, węzeł Żukowo nie będzie jeszcze w pełni funkcjonalny. Na razie kierowcy nie skorzystają z dwóch łącznic zapewniających zjazd w kierunku DK7 w Lniskach. Powodem jest konieczność przeprojektowania fragmentu obwodnicy Żukowa w ciągu DK20, który ma zostać połączony z DK7 dopiero na początku 2026 roku.
- Nadal prowadzimy prace na pozostałym, kilometrowym odcinku. Tuż przed podłączeniem obwodnicy do ronda na DK7 w Lniskach musieliśmy przeprojektować obiekt, który znajdował się w rejonie gruntów słabonośnych i wód artezyjskich. Szacujemy, że na początku 2026 r. połączymy obwodnicę Żukowa z DK7 i zapewnimy pełną funkcjonalność węzła Żukowo - informuje GDDKiA.
Dodatkowo, w pierwszej fazie eksploatacji drogi, na odcinku od węzła Gdańsk Południe do Żukowa obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 100 km/h. GDDKiA apeluje również o ostrożność ze względu na możliwość pojawienia się dzikich zwierząt.
Obwodnica Żukowa – ważny element układanki
W czerwcu 2025 roku oddano do użytku blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy Żukowa (DK20), realizowany również przez Grupę Mirbud. Obwodnica ta ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Żukowa, łącząc się z S7 na węźle Żukowo i w przyszłości z DK7 w Lniskach.
Fundusze UE wsparciem dla inwestycji
Budowa S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej otrzymała wsparcie ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Wartość całej inwestycji to blisko 2,9 mld zł, a dofinansowanie z UE wynosi nieco ponad 1 mld zł.
Wykonawcami Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej były firmy Budimex i Mirbud. Budimex odpowiadał za odcinek obwodnicy między Chwaszczynem i Żukowem. Został on oddany do ruchu latem 2025 roku.
Wtedy też oddano do ruchu blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy Żukowa (DK20) w kierunku Glincza, realizowany przez Grupę Mirbud.
- Długość całego odcinka: 32 km
- Prędkość projektowa: 120 km/h
- Klasa techniczna: S
- Przekrój: 2x2 (z rezerwą pod trzeci pas)