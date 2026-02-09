Spis treści
Lewitujący dom 40i4
|Nazwa obiektu
|Dom 40i4
|Adres obiektu
|Beskid Śląski
|Autorzy
|Autograf Studio, architekci Marcin Galas, Tomasz Smuga
|Powierzchnia terenu
|1417.0 m²
|Powierzchnia użytkowa
|200.0 m²
|Kubatura
|853.0 m³
|Projekt
|2020
|Data realizacji (koniec)
|2021
Dom dla dwuosobowej rodziny blisko czeskiej granicy
Dom 40i4 zaplanowano dla dwuosobowej rodziny. Obiekt jest w jednej z miejscowości Beskidu Śląskiego, nieopodal polsko-czeskiej granicy.
Przestrzeń mieszkalną architekci rozplanowali w dwóch bryłach: przeszklonej kostce o spadzistym dachu i lewitującym sześcianie, o wymiarach 40 x 4 metry, stąd nazwa realizacji.
Forma budynku nawiązuje do ogromnego teleskopu
- Juliusz Żórawski proces formowania architektonicznego postrzega jako łamigłówkę polegającą na ułożeniu zdania ze słów pomieszanych. W tym przypadku pojęciami była ilość danych zapisana w przestrzeni działki: przepływający strumyk, bujna zieleń, krajobraz górski, lokalna architektura, nastrój łąki, poranne mgły, las bukowy, tradycja. One następnie przerodziły się w nasze 44 słowa architektury – czytamy w założeniach.
Forma budynku nawiązuje do ogromnego teleskopu wycelowanego w niebo, w przyszłość, prosto w gwiazdy. Umożliwia obserwację sklepienia z lewitującej, betonowej bryły. Jednocześnie szklany, parterowy pawilon salonu, dopuszcza obserwację tego, co przyziemne. Pozwala wtopić się przeziernej części w otaczającą roślinność i wodę oraz patrzeć na zmieniające się kolory lasu w czterech porach roku – tłumaczą autorzy,
Największym wyzwaniem było przekonanie do projektu urzędników
Architekci dodają, że największym wyzwaniem było nie przekonanie do projektu nie inwestorów, ale urzędników zatwierdzających pozwolenie na budowę. Dom 40i4 wykonywany był w technologii żelbetowej, ze ścianami wylewanymi na miejscu. Beton konsekwentnie stosowany jest też we wszystkich fragmentach i detalach architektonicznych we wnętrzu: od ścian, przez stropy, aż po schody. Powierzchnia użytkowa budynku to 200 m², a kubatura ok. 850 m sześciennych. Zakończenie realizacji to trzeci kwartał 2021 roku.