Tak, to dom. Lewitujący sześcian i przeszklona kostka o spadzistym dachu. Wyzwaniem było przekonanie do projektu urzędników

Autograf Studio
Autograf Studio
Piotr Prus
2026-02-09 10:38

Ten dom wygląda, jakby lewitował. Stoi tuż przy granicy z Czechami, w malowniczej okolicy jednej z miejscowości Beskidu Śląskiego. Oto Dom 40i4 projektu krakowskiej pracowni Autograf Studio. Nadwieszona nad terenem podłużna bryła mierzy 40 metrów długości i ma 4 metry szerokości. Ten dom z betonu w górach przypomina wycelowany w niebo teleskop. Przypominamy materiał Architektury z 2021.

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Lewitujący dom 40i4

Nazwa obiektu Dom 40i4
Adres obiektu Beskid Śląski
Autorzy Autograf Studio, architekci Marcin Galas, Tomasz Smuga
Powierzchnia terenu 1417.0 m²
Powierzchnia użytkowa 200.0 m²
Kubatura 853.0 m³
Projekt 2020
Data realizacji (koniec) 2021

Dom dla dwuosobowej rodziny blisko czeskiej granicy

Dom 40i4 zaplanowano dla dwuosobowej rodziny. Obiekt jest w jednej z miejscowości Beskidu Śląskiego, nieopodal polsko-czeskiej granicy.

Przestrzeń mieszkalną architekci rozplanowali w dwóch bryłach: przeszklonej kostce o spadzistym dachu i lewitującym sześcianie, o wymiarach 40 x 4 metry, stąd nazwa realizacji.

Forma budynku nawiązuje do ogromnego teleskopu

- Juliusz Żórawski proces formowania architektonicznego postrzega jako łamigłówkę polegającą na ułożeniu zdania ze słów pomieszanych. W tym przypadku pojęciami była ilość danych zapisana w przestrzeni działki: przepływający strumyk, bujna zieleń, krajobraz górski, lokalna architektura, nastrój łąki, poranne mgły, las bukowy, tradycja. One następnie przerodziły się w nasze 44 słowa architektury – czytamy w założeniach.

Forma budynku nawiązuje do ogromnego teleskopu wycelowanego w niebo, w przyszłość, prosto w gwiazdy. Umożliwia obserwację sklepienia z lewitującej, betonowej bryły. Jednocześnie szklany, parterowy pawilon salonu, dopuszcza obserwację tego, co przyziemne. Pozwala wtopić się przeziernej części w otaczającą roślinność i wodę oraz patrzeć na zmieniające się kolory lasu w czterech porach roku – tłumaczą autorzy,

Czytaj też:

Dom, który wisi nad gruntem

Aatrialny, Autorodzinny, OUTrialny. Znacie te domy?

Tak wygląda dom z luksusowym bunkrem. Projekt

Dom ze schronem Scorpio House
Galeria zdjęć 20

Największym wyzwaniem było przekonanie do projektu urzędników

Architekci dodają, że największym wyzwaniem było nie przekonanie do projektu nie inwestorów, ale urzędników zatwierdzających pozwolenie na budowę. Dom 40i4 wykonywany był w technologii żelbetowej, ze ścianami wylewanymi na miejscu. Beton konsekwentnie stosowany jest też we wszystkich fragmentach i detalach architektonicznych we wnętrzu: od ścian, przez stropy, aż po schody. Powierzchnia użytkowa budynku to 200 m², a kubatura ok. 850 m sześciennych. Zakończenie realizacji to trzeci kwartał 2021 roku.

Betonowy dom w górach. Zdjęcia i wizualizacje

Dom 40i4
Galeria zdjęć 16
Architektura Murator Google News
Podcast Architektoniczny
TKHolding. Żałujemy, że architektura przegrała z emocjami i procedurami
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl