Przypominamy materiał Architektury-murator z 2023 r.
Osiedle Monolit, rejon Marca i Jowisza
Osiedle Monolit
|Straszyn, rejon ul. Marsa i Jowisza
|Autorzy:
|Paweł Lis Architekci, architekt Paweł Lis
|Współpraca:
|architekt Piotr Gasparski
|Inwestor:
|4 Koncept, Herzinvest
|Konstrukcja:
|Jan Tolksdorf
|Powierzchnia użytkowa:
|2160 m²
|Realizacja:
|2023
Osiem willi o nieregularnym kształcie
W skład osiedla Monolit wchodzi 8 dwukondygnacyjnych willi o zróżnicowanych układach i powierzchni od 223 do 268 m². Budynki wyróżnia nieregularna forma oraz wykończone kamienną okładziną elewacje i dachy.
Oczekiwaniem inwestorów było stworzenie osiedla, w którym każdy dom będzie inny. Kiedy zobaczyłem teren inwestycji, od razu w mojej głowie pojawił się widok dryfujących gór lodowych. Stojąc na krawędzi skarpy, patrzyłem na krajobraz, jaki formował się tutaj przed milionami lat – wspomina architekt Paweł Lis.
Budynki inspirowane torosami
Budynki zainspirowane zostały torosami, czyli spiętrzonymi przez wiatr i prądy morskie „górami lodowymi” występującymi na Bałtyku w okolicach Półwyspu Helskiego. Bryły zwieńczone kamiennymi skosami dachów, ukośne linie okien czy dynamiczne nadwieszenia pięter nawiązują do geometrii połamanej i spiętrzonej kry lodowej.
- Wędrujące torosy to absolutnie wyjątkowe zjawisko, które w istotny sposób wpłynęło na ostateczny wygląd budynków – podkreśla architekt.
Monolity o solarnych dachach
Działka, na której powstaje osiedle Monolit, wyniesiona jest ponad metr nad poziom ulicy, a jej krawędź kończy się skarpą porośniętą starodrzewiem. Na kamienistym dnie skarpy przepływa strumień Raduni. Z uwagi na trudne warunki gruntowe, konstrukcja domów została oparta o żelbetowe ściany grubości 18 cm i stropy monolityczne. Elewacje i dach zaprojektowano w systemie wentylowanym i wykończono płytami szarego piaskowca z Męciny obok Nowego Sącza. Część połaci pokrywać będą panele solarne, dopasowane kolorystycznie do kamiennych okładzin.
Na parterze każdego domu architekci przewidzieli strefę dzienną z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią. Jest tu także gabinet oraz łazienka. Na piętrach rozplanowano trzy sypialnie, pokój gościnny i dwie łazienki. Budynki zostaną wyposażone w klimatyzację i rekuperację, a także dwustanowiskowy garaż w parterze z pomieszczeniem technicznym. Bramy garażowe zostały zlicowane z elewacją.