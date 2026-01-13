Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przypominamy materiał Architektury-murator z 2023 r.

Osiedle Monolit, rejon Marca i Jowisza

Osiedle Monolit Straszyn, rejon ul. Marsa i Jowisza Autorzy: Paweł Lis Architekci, architekt Paweł Lis Współpraca: architekt Piotr Gasparski Inwestor: 4 Koncept, Herzinvest Konstrukcja: Jan Tolksdorf Powierzchnia użytkowa: 2160 m² Realizacja: 2023

Osiem willi o nieregularnym kształcie

W skład osiedla Monolit wchodzi 8 dwukondygnacyjnych willi o zróżnicowanych układach i powierzchni od 223 do 268 m². Budynki wyróżnia nieregularna forma oraz wykończone kamienną okładziną elewacje i dachy.

Oczekiwaniem inwestorów było stworzenie osiedla, w którym każdy dom będzie inny. Kiedy zobaczyłem teren inwestycji, od razu w mojej głowie pojawił się widok dryfujących gór lodowych. Stojąc na krawędzi skarpy, patrzyłem na krajobraz, jaki formował się tutaj przed milionami lat – wspomina architekt Paweł Lis.

Budynki inspirowane torosami

Budynki zainspirowane zostały torosami, czyli spiętrzonymi przez wiatr i prądy morskie „górami lodowymi” występującymi na Bałtyku w okolicach Półwyspu Helskiego. Bryły zwieńczone kamiennymi skosami dachów, ukośne linie okien czy dynamiczne nadwieszenia pięter nawiązują do geometrii połamanej i spiętrzonej kry lodowej.

- Wędrujące torosy to absolutnie wyjątkowe zjawisko, które w istotny sposób wpłynęło na ostateczny wygląd budynków – podkreśla architekt.

Monolity o solarnych dachach

Działka, na której powstaje osiedle Monolit, wyniesiona jest ponad metr nad poziom ulicy, a jej krawędź kończy się skarpą porośniętą starodrzewiem. Na kamienistym dnie skarpy przepływa strumień Raduni. Z uwagi na trudne warunki gruntowe, konstrukcja domów została oparta o żelbetowe ściany grubości 18 cm i stropy monolityczne. Elewacje i dach zaprojektowano w systemie wentylowanym i wykończono płytami szarego piaskowca z Męciny obok Nowego Sącza. Część połaci pokrywać będą panele solarne, dopasowane kolorystycznie do kamiennych okładzin.

Na parterze każdego domu architekci przewidzieli strefę dzienną z salonem, jadalnią i otwartą kuchnią. Jest tu także gabinet oraz łazienka. Na piętrach rozplanowano trzy sypialnie, pokój gościnny i dwie łazienki. Budynki zostaną wyposażone w klimatyzację i rekuperację, a także dwustanowiskowy garaż w parterze z pomieszczeniem technicznym. Bramy garażowe zostały zlicowane z elewacją.

Domy w Straszynie - zdjęcia i wizualizacje