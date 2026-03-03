Żałujemy, że w Rzeszowie architektura przegrała z emocjami i procedurami - przekonuje TKHolding Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oświadczenie sędziowskie zgłasza wady merytoryczne

25 listopada rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na projekt „Biblioteki Nowej” w Rzeszowie. Wygrała koncepcja „Wir Słowa”, przygotowana przez TKHolding. Do współtworzenia koncepcji zaproszono w ramach konsorcjum pracownię Kengo Kuma and Associates.

Jednak w dniu ogłoszenia wyników pojawiły się również pierwsze poważne kontrowersje. Grupa czterech sędziów konkursowych opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła „głębokie zaniepokojenie jakością postępowania konkursowego”. W dokumencie wskazano, że – zdaniem sygnatariuszy – zwycięska praca miała zawierać wady merytoryczne, które według regulaminu powinny uniemożliwić jej zakwalifikowanie do nagrodzonych. Jednocześnie sędziowie zarzucili procesowi wyboru brak transparentności oraz liczne nieprawidłowości proceduralne. To sprawiło, że procedura przeprowadzenia konkursu zwróciła uwagę naszej radakcji.

Budowa stulecia pod presją Prezydenta?

Udało nam się ustalić, że 12 listopada 2025 roku - jako biegły - do posiedzeń Sądu Konkursowego niespodziewanie dołączył Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek. 17 listopada (drugiego dnia obrad) na posiedzeniu zabrał on głos jako pierwszy. Protokół z posiedzenia nie mówi nic o pytaniu lub prośby o opinię, którą skierowałby do biegłego Sąd Konkursowy. Czytamy w nim zaś, ze Prezydent Rzeszowa wyraził oczekiwania co do rezultatu konkursów (mówił zarówno w imieniu swoim, jak i społeczności Rzeszowa).

W głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody praca 23 („Wir Słowa”) otrzymała największą liczbę wskazań (6 głosów na 11). Na tę pracę głosowali sędziowie arch. Artur Jasinski (SARP Kraków); Katarzyna Sołek (sekretarz wojewodztwa podkarpackiego), Katarzyna Bajek, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Dariusz Urbanik (Pełnomocnik i Koordynator ds. Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa), Bożena Janda (Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie) oraz Lesław Majkut (były sekretarz województwa podkarpackiego).

Sędziowie SARP - Jakub Krzysztofik, Wojciech Fałat, Wojciech Małecki, Piotr Świerzewski i Cezary Szpytma, zarówno w głosowaniach finałowych, jak i w trakcie poprzednich etapów - konsekwentnie oddawali swój głos na pracę nr 03.

Prawnicy rzucili się w Wir Słowa

Spór o Bibliotekę Nową w Rzeszowie trafił ostatecznie na wokandę Krajowej Izby Odwoławczej. Pracownia WXCA – zdobywcy drugiego miejsca w tym konkursie – zdecydowała się na złożenie formalnego wniosku o odwołanie do KIO niejako w odpowiedzi na liczne kontrowersje, jakie towarzyszyły ogłoszeniu rezultatów tego postępowania.

Strategia pracowni nie była jednak skierowana na unieważnienie całego konkursu. Krajowa Izba Odwoławcza dostała od nich wniosek o nakazanie odrzucenia pracy Kengo Kumy ze względu na jej istotne braki w kontekście zapisów regulaminu konkursu. Ich zdaniem praca ta nie powinna zostać w ogóle poddana ocenie. Wszystko to ze względu na szereg nieprawidłowości merytorycznych i formalnych, niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami regulaminu konkursu. W przypadku uznania ich argumentacji i po odrzuceniu koncepcji Kumy, władze Rzeszowa nie musiałyby organizować nowego konkursu. Wystarczyłoby zaprosić do negocjacji zdobywców drugiego miejsca, czyli właśnie WXCA.

Taki scenariusz raczej się nie spełni. 3 marca zapadł oficjalny wyrok: wniosek pracowni o odrzucenie pracy Kengo Kumy został oddalony. Cytując:

Orzekając w granicy zarzutów, Izba oceniła, że zarzuty podlegają oddalaniu. W pierwszej kolejności wskazać należy, że zarzuty referują do przepisów, co do których z regulaminu konkursu nie wynika, aby praca konkursowa była sprawdzana co do zgodności z ich treścią. Następnie Izba dostrzegła, że zarzuty odnoszą się do kilku okoliczności faktycznych, to jest zagadnień ochrony przeciwpożarowej, architektoniczno-funkcjonalnych oraz zagadnień z zakresu dostępności konstrukcji i urbanistyki. Jednak zwrócić należy uwagę, że odwołający nie powiązał tych zarzutów z określonymi postanowieniami do dokumentacji konkursu.