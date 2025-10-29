Wizyta w siedzibie Wiśniowski, rozmowa z Krystyną Baran prezes zarządu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apartamenty M7, biura i park w miejscu Domu Słowa Polskiego

Luksusowe apartamenty M7 przy Miedzianej 7 w Warszawie rosną w miejscu dawnych zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. Powstaje tu obecnie imponujący kompleks budynków obejmujący nowoczesne biurowce i apartamentowce, a także unikalny w skali Polski park wykorzystujący elementy dawnej zabudowy drukarni Dom Słowa Polskiego.

Dużą zaletą tej ogromnej inwestycji jest lokalizacja: – Towarowa 22 sąsiaduje z gęstym skupiskiem wieżowców przy rondzie Daszyńskiego, a tuż obok przebiega 2. linia metra M2. Do Pałacu Kultury jest stąd o rzut beretem - pisał na łamach Muratora red. Przemysław Zańko - Gulczyński.

Inwestycję realizują wspólnie Archicom, Echo Investment i AFI Europe.

Miedziana 7 w Warszawie - co tu powstaje?

W artykule Luksusowe apartamenty na Woli pisaliśmy: Apartamenty M7 to pierwsza inwestycja mieszkaniowa, która zostanie ukończona w ramach prestiżowego superkwartału Towarowa22.

Eska Warszawa zaś przypomina: Choć oddanie do użytku pierwszych lokali ma nastąpić dopiero w 2026 roku, i to w trzecim kwartale, już teraz sprzedano blisko połowę z dostępnych apartamentów. Zainteresowanie jest ogromne, co potwierdzają deweloperzy.

W ofercie znajdują się 132 lokale

od kameralnych kawalerek (28 m²)

po przestronne, pięciopokojowe apartamenty o powierzchni do 148 m².

To apartamenty o wysokim standardzie

Ceny mieszkań wynoszą od ponad 40 do blisko 50 tys. złotych za metr kwadratowy

Budynek będzie miał zmienną wysokość – od 4 do 8 pięter

Inwestycja M7 uzupełni tkankę miejską od strony ul. Miedzianej. W pobliżu zaplanowano podobną kaskadową zabudowę mieszkaniową, a bliżej ul. Towarowej – nowe wieżowce. Z całego kompleksu Towarowa 22 gotowy jest już biurowiec Office House, zaś po sąsiedzku gotowy jest niebędący częścią tego projektu biurowiec The Form.

Tak wygląda Office House - zobacz zdjęcia i czytaj dalej o M7

- Liczba zapytań nie słabnie zarówno ze strony osób z Polski, jak i zagranicy. To efekt znakomitej lokalizacji – tuż obok biznesowego centrum polskiej stolicy – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom, cytowany przez portal Eska Warszawa

M7 to projekt pracowni JMS

Pod koniec października 2025 fotoreporter Muratora miał okazję zobaczyć, jak powstaje inwestycja M7. Projekt został stworzony przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. - We współpracy z architektami z prestiżowej pracowni JEMS zamieniamy dawne zakłady drukarskie w zieloną, przyjazną przestrzeń. Towarowa 22 to miastotwórczy projekt wspólnie realizowany przez AFI Europe, Echo Investment, Archicom Collection – czytamy na stronie inwestycji.

Każdy apartament w ramach inwestycji zostanie wyposażony w pakiet “smart home”. W budynku będzie też sala kinowa z ekranami Samsung w najnowszej technologii, a także strefa wellness, siłownia, spa, nawet profesjonalny symulator jazdy Lamborghini. I dzieła sztuki.

Jak przypomina Archicom: Zgodnie z ideą Archicom Collection, części wspólne ozdobią dzieła sztuki. W M7 będą to oryginalne zdjęcia Helmuta Newtona, jednego z najsłynniejszych fotografów XX wieku. Co więcej, powstaną unikatowe apartamenty kolekcjonerskie inspirowane ikonami popkultury, takimi jak Marilyn Monroe czy legendy rocka. Pierwszy z nich powstanie we współpracy z Sylvią Gobbel, muzą Newtona. Dzieła, które trafią do tych wnętrz, będzie można zobaczyć na darmowej wystawie „Ikony XX wieku” w biurze sprzedaży przy ul. Grzybowskiej 58.

Superkwartał Towarowa 22 - najnowsze zdjęcia