Budynek projektu Jakuba Fontany i Domenico Merliniego przy Senatorskiej
Zbudowany w latach 1773-1785 dla Antoniego Jabłonowskiego przy Senatorskiej 18 w Warszawie według projektu Jakuba Fontany i Domenico Merliniego budynek miał skomplikowane losy i zmieniał się - był przebudowywany, by dopasować się do aktualnych trendów w architekturze. Był przez jakiś czas nawet Ratuszem Miejskim. Niestety, po II wojnie zupełnie przestał istnieć - został zbombardowany i zburzony. W 1952 roku rozebrano ruiny. W 1964 roku postawiono w jego miejscu pomnik Bohaterów Warszawy - Nike. I tak było aż do lat 90. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja: Odbudujemy Plac Teatralny i pałac Jabłonowskich. I to się udało, choć do dziś dyskutuje się o sposobie tej rekonstrukcji. Dziś to jeden z bardziej luksusowych biurowców w Warszawie. Mają tu swą siedzibę m.in. banki i firmy doradcze.
A tuż po odbudowie, w II edycji konkursu Życie w Architekturze ten budynek zdobył nagrodę partnera konkursu, firmy Olivetti, dla najlepszej rekonstrukcji-modernizacji. To był rok 1998, a nagrody przyznawaliśmy za lata 1996 - 1997.
Pałac przy placu Teatralnym to dzieło architektów: Jerzego Czyża, Leszka Klajnerta, Janusza Matyjaszkiewicza, Marka Różańskiego, Macieja Szwedzińskiego.
Archiwalne zdjęcia Placu Teatralnego i Pałacu Jabłonowskich
Konkurs Życie w Architekturze został ogłoszony w styczniu 1995 roku z inicjatywy redaktor naczelnej „Architektury-murator” Ewy P. Porębskiej. Był pierwszą na tak dużą skalę próbą podsumowania i oceny dorobku architektonicznego miasta po roku 1989. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3000 budynków. W 2025 - kolejna edycja konkursu, a my przypominamy realizacje, które wygrały pierwsze edycje lub zdobyły wyróżnienia.
Odbudowa obiektów przy Placu Teatralnym w Warszawie
Decyzja o odbudowie pierzei Placu teatralnego zapadła na przełomie 1989/1990 roku. Sama odbudowa trwała w latach 1995–1997. Podczas odbudowy zrekonstruowano i odbudowano fasadę Pałacu, a cały budynek zyskał funkcję wysokiej klasy biurowca. To co widzimy dziś, do kopia dawnej budowli. Odbudowę poprzedziły wykopaliska archeologiczne. Po odbudowie Zamku Królewskiego w latach 70. była to największa historyczna rekonstrukcja w Warszawie.
Co ciekawe, podczas tych prac trzeba było przenieść pomnik Nike, który stanął tu w latach 60. - został przesunięty w pobliże Trasy W-Z.
Prócz Pałacu przy Placu Teatralnym odbudowano:
- kościół św. Andrzeja (obecnie św. Alberta) jest kościołem środowisk twórczych)
- wybudowano budynek biurowy, którego elewacja odtwarza przedwojenną narożną kamienicę
- Kopię fasady przedwojennej kamienicy Mikulskich
Jaki jest Pałac Jabłonowskich po odbudowie? Budynek zrealizowano w formie żelbetowej, fasada została zrekonstruowana według stanu sprzed roku 1936. Pozostałe elewacje pałacu są współczesne i tak wyglądają. W czasie odbudowy wydobyto fragmenty wyposażenia pałacu, które wyeksponowano w bramie przy wieży. Przy okazji odbudowy wieży uwidoczniono zarys studni. Autorem projektu rekonstrukcji był Lech Klajnert.
Citi Handlowy w Pałacu Jabłonowskich. Wnętrza
