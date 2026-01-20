Lampy z duszą. Radosław Nakonowski daje industrialnym perełkom drugie życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Biały dom o powierzchni 160 mkw

Nazwa obiektu Biały dom w Łomiankach Autorzy moomoo architects Zespół projektowy Jakub Majewski, Łukasz Pastuszka, Bartłomiej Skowronek, Robert Dziki, Katarzyna Leśniewska Powierzchnia użytkowa 160 m² Projekt 2012 Data realizacji (koniec) 2018

Dachy wykończone białą membraną

Charakterystyczna bryła, składająca się z dwóch części przekrytych dwuspadowymi dachami wykończonymi białą membraną i niewielkiego atrium pośrodku, dysponuje powierzchnią zaledwie 160 m². Na parterze autorzy rozplanowali strefę dzienną z aneksem kuchennym, gabinetem i garażem na dwa samochody, powyżej zaś trzy sypialnie, dwie łazienki i pomieszczenie techniczne. O wyrazie architektonicznym budynku decyduje wyrazisty podział na otynkowane na biało piętro i transparentny dół. W kontraście dla zewnętrznych elewacji ściany atrium wykończono pionowymi listwami.

Pracownia moomoo architects

Pracownię moomoo architects prowadzą od 2007 roku Jakub Majewski i Łukasz Pastuszka, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Na swoim koncie maja głównie projekty domów i wnętrz. Do jednej z ich ostatnich realizacji, prezentowanych na wystawie najlepszych budynków jednorodzinnych krajów Grupy Wyszehradzkiej „V4 Family Houses 2020”, należy Biały dom w Łomiankach.