Spis treści
Biały dom o powierzchni 160 mkw
|Nazwa obiektu
|Biały dom w Łomiankach
|Autorzy
|moomoo architects
|Zespół projektowy
|Jakub Majewski, Łukasz Pastuszka, Bartłomiej Skowronek, Robert Dziki, Katarzyna Leśniewska
|Powierzchnia użytkowa
|160 m²
|Projekt
|2012
|Data realizacji (koniec)
|2018
Dachy wykończone białą membraną
Charakterystyczna bryła, składająca się z dwóch części przekrytych dwuspadowymi dachami wykończonymi białą membraną i niewielkiego atrium pośrodku, dysponuje powierzchnią zaledwie 160 m². Na parterze autorzy rozplanowali strefę dzienną z aneksem kuchennym, gabinetem i garażem na dwa samochody, powyżej zaś trzy sypialnie, dwie łazienki i pomieszczenie techniczne. O wyrazie architektonicznym budynku decyduje wyrazisty podział na otynkowane na biało piętro i transparentny dół. W kontraście dla zewnętrznych elewacji ściany atrium wykończono pionowymi listwami.
Pracownia moomoo architects
Pracownię moomoo architects prowadzą od 2007 roku Jakub Majewski i Łukasz Pastuszka, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. Na swoim koncie maja głównie projekty domów i wnętrz. Do jednej z ich ostatnich realizacji, prezentowanych na wystawie najlepszych budynków jednorodzinnych krajów Grupy Wyszehradzkiej „V4 Family Houses 2020”, należy Biały dom w Łomiankach.