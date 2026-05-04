Byle nie jak w szpitalu. Dolmed był jak hotel, spa i sanatorium w jednym. Nowoczesny jak filmy sci-fi, ale w PRL-u

Julia Dragović
Julia Dragović
2026-05-04 15:26

Wrocławski Dolmed stanął we Wrocławiu w 1977 roku. Zaprojektowany przez architektów ZETO, małżeństwo Tarnawskich, był najnowocześniejszą placówką tego typu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Technologię podpatrywano w Japonii, elewacja przyjechała z Włoch. Wnętrza zaprojektowano jak do hotelu - bo nikt nie miał się tu czuć, jak w szpitalu. Budynek skradł serca Wrocławian, którzy wybrali go na Mistera 77.

Dolmed we Wrocławiu
Dolmed we Wrocławiu Dolmed we Wrocławiu Dolmed we Wrocławiu Dolmed we Wrocławiu
Galeria zdjęć 22
Warszawski Jamnik

Japońskie science fiction we Wrocławiu

W sterylnych skafandrach, w ultranowoczesnym pomieszczeniu uwijają się naukowcy kompletujący prototyp androida, który wkrótce ma zastąpić człowieka w kosmosie. Gotowy i uruchomiony, wyjeżdża z podziemia laboratorium Cyberelectronix w wielkiej stalowej skrzyni, w obstawie jak z amerykańskiej produkcji. W tle, za pojazdami, oddala się chłodna kamienna elewacja garaży, a powyżej lekka konstrukcja placówki. Tak zaczyna się film "Test pilota Pirxa" na podstawie książki Stanisława Lema, jeden z najlepszych filmów sci-fi, jaki wyprodukowano w Polsce (we współpracy z ZSRR).

W roli laboratorium - wrocławski Dolmed. Czyli dopiero co oddane do użytku Dolnośląskie Centrum Diagnostyczne. Pierwszy taki budynek w kraju, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Całkowicie skomputeryzowany, kosmicznie dofinansowany, zamknięty w odwróconej piramidzie, z high-techową elewacją i odsłoniętą konstrukcją. Dzieło małżeństwa architektów, którzy zaprojektowali już we Wrocławiu jeden budynek symbolizujący nowoczesność i postęp, ZETO. Ci architekci to Anna i Jerzy Tarnawscy.

Zobacz także: By wydobrzeć, ZETO potrzebuje Wrocławia

ZETO we Wrocławiu

i

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne ZETO w październiku 2025

Realizacja Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej jest wynikiem podjęcia decyzji o utworzeniu w Polsce sieci ośrodków badań diagnostycznych, których organizacja i wyposażenie gwarantować winny sprawne prowadzenie wszechstronnych badań ludności danego rejonu lub pracowników określonych grup zawodowych. Przeprowadzanie badań wykonywać się będzie za pomocą najnowocześniejszej aparatury specjalistycznej sprzężonej z komputerem. W ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy można przebadać 100 osób

— pisał Jerzy Tarnawski w "Architekturze" w 1980, prezentując budynek funkcjonujący już trzy lata; tyle wystarczyło, by zyskał renomę w całym województwie. Ale z zapowiadanej sieci powstanie tylko Dolmed. Na przeszkodzie stanęła polityka i pieniądze.

W Polsce Ludowej brakowało wzorców, jak zorganizować nowoczesny ośrodek diagnostyczny. Przed budową Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro zabrały więc Tarnawskiego do Japonii, do siedziby Toshiby, by tam podpatrzył najlepsze rozwiązania.

Dolmed we Wrocławiu

i

Autor: Architektura (2/1980)/ Materiały prasowe Wnętrza Dolmedu

Miało nie być, jak w szpitalu, i nie było

Forma podąża za funkcją. Zamknięcie laboratorium w odwróconej piramidzie i przekrycie okien łamaczami światła zapewniały pożądane zacienienie w pomieszczeniach, ograniczając dopływ naturalnego światła. Zapotrzebowanie na przestrzeń rosło natomiast z każdą kondygnacją. Część w podpiwniczeniu schowana była przed oczami odbiorców. Mieściła kryty parking, magazyny i pomieszczenia techniczne. Parter, najmniejszy, obsługiwał jedynie wejście główne i funkcje techniczne. Zamknięto go w filarach budynku, a resztę otwarto i utworzono niewielki dziedziniec z zadaszeniem, wsparty na silnych nogach. Ta przestrzeń miała służyć rekreacji i wystawom. W zasięgu wzroku znajdowało się też przepiękne oczko wodne z białymi ceramicznymi łabędziami zaprojektowanymi i wykonanymi przez tutejszego rzeźbiarza Jerzego Boronia.

W kształtowaniu charakteru architektury przyjęto zasadę, że badany jest w zasadzie człowiekiem zdrowym i nie powinien kojarzyć swego pobytu w tym obiekcie z pobytem w szpitalu. Znalazło to wyraz w odpowiednim potraktowaniu i funkcji, i wnętrz

— podawał Tarnawski. I rzeczywiście, przestrzenie wspólne Dolmedu uwiecznione na archiwalnych wnętrzach przypominają bardziej lobby hotelu (to za sprawą wzorzystych wykładzin) czy centrum kongresowego; powagi dodawała kubatura samotnego budynku i obszerne schody prowadzące do środka z placu. Ostatnie kroki do Dolmedu miały być wydarzeniem.

Dolmed we Wrocławiu 1980 r.

i

Autor: Architektura (2/1980)/ Materiały prasowe Dolmed w 1980 r.

Efekt od progu był spektakularny. W centralnej części hallu umieszczono kręte schody wiodące przez wszystkie piętra. Wyłożono je miękką wykładziną dywanową. Wybór wzoru był prosty - tylko jeden dostępny był w takiej ilości. Przy obszernych przeszkleniach rosły palmy, wszystko oświetlały gęsto rozmieszczone lampy, a meble zaprojektował słynny dziś Chierowski, autor m.in. kultowych foteli 366 i Bunny oraz krzeseł Aga. Wszystkie miały przyjazne, obłe kształty.

Zobacz także: To potężne muzeum powstało dla jednego obrazu - długiego na 120 metrów. Budowano je ponad dwie dekady

Cała magia Dolmedu działa się na dwóch ostatnich kondygnacjach - na pierwszym piętrze umieszczono rejestrację, poczekalnie z miękkimi siedziskami, pomieszczenia szkoleniowe i dla administracji. Na drugim, ostatnim, przeprowadzano badania, tutaj też mieściło się całe nowoczesne zaplecze komputerowe. W tamtych czasach robiło ono prawdopodobnie znacznie większe wrażenie niż wystrój wnętrz.

W wielkim słupie od strony ul. Strzegomskiej umieszczono drugą krętą klatkę schodową, a wewnątrz schodów poprowadzono szyb windy zjeżdżającej do najniższej kondygnacji. Wygląda, jakby miała prowadzić i na dach, i niewykluczone, że miało tak być. Na dachu Dolmedu planowano podobno zieleń. Nie wyszło.

Dolmed we Wrocławiu

i

Autor: Architektura (2/1980)/ Materiały prasowe Rysunki Dolmedu Tarnawskich

Konstrukcja z Bielska, elewacja z Włoch

"Góra" nie szczędziła pieniędzy na realizację ambitnego projektu, miało być nowocześnie, i koniec. Choć wsparta na żelbetowym podpiwniczeniu, konstrukcja wykonana została ze stali - dostarczył jej Metalplast z Bielska-Białej. Stropy zamówiono z Obornik Wielkopolskich. Prefabrykowane lekkie ściany działowe przyjechały do budynku gotowe, wystarczyło podpiąć je do sufitu. Ściany kurtynowe zamykające budynek od zewnątrz zlecono włoskiej firmie Feal. Charakterystyczny kamień na elewacji i murkach to marmur ze Słaniowic. Ściany w podcieniu obłożono modrzewiem łupanym, na podłodze ułożono granit. Wszystkie instalacje, włącznie z wentylacją w całym budynku, schowano w sufitach.

Oparcie budowy na elementach w dużej mierze prefabrykowanych mocno przyspieszyło realizację Dolmedu. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1976 roku, a zakończono już w maju 1977. Otwarcie najnowocześniejszej placówki w tej części świata uświetnił sam Edward Gierek, który 15 czerwca osobiście przecinał wstęgę.

Nie mogło być inaczej, Dolmed zgarnął tytuł Mistera Wrocławia 1977, a jego projektanci odebrali nagrody.

Dolmed we Wrocławiu

i

Autor: Golla Tomasz / Super Express

Zdrowy pacjent

Idea Dolmedu zupełnie nie przystawała do realiów Polski Ludowej. Po pierwsze "leczenie" zdrowych było w tamtym czasie pomysłem wywrotowym, żywcem wyciągniętym z katalogu państwa dobrobytu. Po drugie opieka, jaką Dolmed roztaczał nad pacjentem nie miała nic wspólnego z utylitarnym, doraźnym leczeniem, jakie gwarantowało państwo. Ścieżka pacjenta została zaprojektowana tak, by mógł przyjść, przebrać się w szlafrok z bawełnianej kory i pantofle, i komfortowo przechodzić od gabinetu do gabinetu ze specjalną wydaną mu plastikową kartą (identyczną jak do dzwonienia z automatów), spędzając tu cały dzień, a w przerwach na oczekiwanie na wyniki, obejrzeć film w kinie czy wypić kawę w kawiarni, zjeść obiad. Wszystko to miał na miejscu.

Tę niespieszną drogę wśród dywanów i seledynowego skaju przeszło dwóch redaktorów programu telewizyjnego "Sonda" (poniżej).

Dewastoremonty socmodernizmu

Kiedy przyszła transformacja ustrojowa, Dolmed działał dopiero niewiele ponad dekadę. Z przemianą poradził sobie jednak bardzo dobrze, choć wymagał reorganizacji pracy. Od 1990 roku przeprowadzał ją nowy dyrektor. Placówkę projektowano tak, by w 8 godzin była w stanie obsłużyć 100 pacjentów. Tymczasem w ciągu całego dnia, jak przyznał później w prasie, przyjmowała ich jedynie 80, podczas gdy sam personel medyczny liczył 140 osób. Dobre zarządzanie pozwoliło utrzymać się Dolmedowi na powierzchni i unowocześniać aparaturę. Dziś dziennie bada ok. 1000 osób.

Dolmed we Wrocławiu

i

Autor: Golla Tomasz / Super Express

Być może właśnie dlatego, że pieniądze na remonty były, do dziś nie przetrwało niemal nic z najciekawszych elementów projektu wewnątrz. Lata 90. poza zachłyśnięciem turbokapitalizmem przyniosły też absolutną zagładę wnętrz zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Pal sześć naturalny rodzimy kamień i drewno wymieniane w całej Polsce na dyktę, laminat i gres. W skipach lądowały unikalne, indywidualnie projektowane meble, sztuka użytkowa, kilimy, rzeźby, mozaiki. Projektowane całościowo wnętrza, z myślą o współgraniu z całym budynkiem, stawały się nijakie, martwe i identyczne. Nie dawano im szansy na dalsze życie tylko dlatego, że powstały wtedy, kiedy powstały, pomimo świetnych i uznanych powszechnie autorów. Skala tego procederu była i jest zatrważająca tym bardziej, że trwa do dziś - pomimo rosnącej świadomości o dziedzictwie drugiej połowy XX wieku.

Zobacz także: Ładne, bo czyste. Czyli dlaczego tak łatwo polubiliśmy nową Cepelię, a starą byliśmy gotowi burzyć

Dziś wnętrza Dolmedu są takie, jak można się spodziewać. Oczywiście, wykładzina w placówce medycznej nie ma racji bytu. Zniknęły jednak meble, dekoracje, lampy, nawet granit z podłóg i kamienne okładziny ścian. Zostały kręte schody. Na zewnątrz wciąż zobaczymy włoską elewację, marmur i drewno. Estetyczne liternictwo z nazwą placówki i logiem, projektowane razem z budynkiem, wymieniono na tworzywo w jaskrawym kolorze dolnośląskim.

Całe szczęście zamurowano już białe plastikowe okno wybite w pionie klatki schodowej.

Dolmed we Wrocławiu

i

Autor: Golla Tomasz / Super Express

Dolmed nie zdążył zostać ikoną

Dziś Dolmed wciąż pełni swoją funkcję. Ustawiony na obszernej działce, razem z sąsiednią przedwojenną willą i Muzeum Sztuki Współczesnej, stanowią trzy duże historyczne obiekty wśród nowych wielkich inwestycji. Wzdłuż Strzegomskiej i Legnickiej rosną kolejne kolosy nowych bloków, hoteli, biurowców. Każdy inny, budowany w oderwaniu od otoczenia, potęgujący chaos otoczenia.

Choć absolutnie przełomowy dla wrocławskiej i polskiej architektury, Dolmed nie może się pochwalić dużym gronem fanów powojennej architektury. Nie jest pełną piramidą jak siedziba radia Slovenský rozhlas w Bratysławie. Kiedy sam budynek słabo oddziałuje, tę rolę przejmują często zachowane wnętrza. Te słowackie zachowano nie przez wpis do rejestru czy społeczne poruszenie, a dlatego, że powojenny dizajn ceni się tu nieprzerwanie do dziś. Obecnie futurystyczne wyposażenie radia przyciąga turystów architektonicznych z całego świata. Dolmed jest skorupą. Jego szansa na stanie się ponadczasową ikoną została zaprzepaszczona wraz z wypruciem sztuki i unicestwieniem dziedzictwa.

Źródła: Architektura (2/1980), Mister Wrocławia (2026), wyd. Fundacja Fandom, Co Tydzień, Sonda
Dolmed (1974-77) - metryczka
  • Autorzy projektu (1974-75): architekci Anna Tarnawska, Jerzy Tarnawski (główny projektant), Adam Kornafel
  • Przedsiębiorstwa zaangażowane: Miastoprojekt Wrocław (projekt), Zetoprojekt Wrocław (technologia), Metalplast-Poznań (elementy aluminiowe), MERA ZAP-MONT Poznań (automatyka), KAMBUD Kraków (projekt kamieniarki), Pracownia Sztuk Plastycznych Wrocław (elementy plastyczne),Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 (realizacja, 1976-77).
  • Współpraca przy projektowaniu wnętrz: arch. Jerzy Mierzejewski
  • Konstrukcja: inż. Wojciech Święcicki
  • Projekty mebli: artyści plastycy Józef Chierowski, Zdzisław Holuka, Edward Zielonka

Zobacz także: Piękny i patologiczny. Dwie opowieści o jednym Wrocławiu: Wyniki konkursu zbiegły się z „listą wstydu”

Plac Wolności we Wrocławiu. Budynek HEA Deweloper
Galeria zdjęć 11
Podcast Architektoniczny
Zbigniew Maćków. Robi się gęsto
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News