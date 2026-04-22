Piotr i Mateusz Kowalczyk. Rodzinne relacje między architekturą a deweloperką.

Piękne miasto, czyli spacer z lupą

Konkurs „Piękny Wrocław” – jak sama nazwa wskazuje – skupił się przede wszystkim na estetycznym obliczu miasta. Siedmioosobowe jury wybrało nagrody spośród 135 obiektów zgłoszonych w pięciu kategoriach, ostatecznie wyróżniając 15 realizacji. W skład jury konkursu weszli przedstawiciele miejskich instytucji, środowiska architektonicznego i organizacji społecznych. Przewodniczącą została Magdalena Wankowska, dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Śledzenie wyników takich konkursów momentami przypomina spacer po mieście z lupą: zwracamy uwagę na ciekawie wykończone bloki mieszkalne, ale nie na to, że od reszty zabudowy odgradza je siatka, a one same nie są wystarczająco skomunikowane z resztą miasta. Zdarza się, że rozmowa o wyróżnionym budynku kończy się tam, gdzie kończy się kadr zdjęcia, i dotyczy tylko wycinka rzeczywistości. Bo czy można szczerze wyróżnić (w kategorii modernizacja zabytku) wrocławski Hotel Grand, nie wspominając, że przebudowa wiązała się z wyburzeniem dwóch historycznych kondygnacji i całego wnętrza? Wraz z takimi konkursami pojawia się więc ryzyko, że rozmowa o pojedynczej inwestycji odbędzie się kosztem szerszej dyskusji i o tkance miasta, i o utraconych szansach.

Autor: Maciej Lulko/ Materiały prasowe Mövenpick Grand Hotel, proj. GREG.Architekci

Wymowne jest jednak to, że w kategorii Przestrzeń Publiczna dwie z dwóch nagrodzonych realizacji dotyczą zieleni w mieście. I Nagrodę zgarnął Park Krzycki, laureat Grand Prix całego konkursu. II Nagroda powędrowała do akcji zazielenienia Placu Nowy Targ. Jury wyraźnie doceniło wagę terenów rekreacyjnych i zielonych w mieście. Film Jana Śpiewaka pokazał jednak Wrocław od zupełnie innej strony.

Wrocław z widokiem na zysk?

Spacer śladami „listy wstydu” prowadzi nas przez inwestycje deweloperskie. Zaczynamy od znanego i nielubianego Piano, który od roku dominuje nad zabytkowymi budynkami przy Placu Wolności. Potem - masywne bloki przy centrum handlowym Magnolia (ul. Legnicka), gdzie logika inwestycji zdaje się kończyć na granicy działki: brakuje przejść dla pieszych, a przestrzeń zdominowana jest przez parkingi i samochody. Na „liście wstydu” pojawiają się też niewykorzystane szanse. Panorama Wrocławia została zasłonięta przez biurowce. Kępa Mieszczańska, która jeszcze niedawno była „czystą kartą”, została zabudowana intensywną i mało zróżnicowaną zabudową, a mimo zapowiedzi usług – w praktyce wciąż ich tam brakuje. Podobnie Bulwary Wrocławskie – „mieszkania z widokiem na zysk” – powstały na terenie, który dekadę temu był pustym polem. Dziś to gęste blokowisko bez usług, z wyraźnym niedosytem przestrzeni publicznej i wymownym, podwójnym ogrodzeniem.

Na liście znalazło się też Osiedle Centrum Południe, otwierające się widokowo na Sky Tower – wieżowiec od lat porównywany do męskich narządów płciowych, którego sława wyszła daleko poza granice Polski. Samo osiedle to mozaika deweloperska: sąsiadujące ze sobą budynki nie tworzą spójnej całości, co widać choćby w braku ciągłości komunikacyjnej. Tu też usług brakuje, a przestrzeń po godzinie 17 zwyczajnie zamiera.

Punkt styku narracji: Nowa Kurkowa

To jaki ten Wrocław - piękny czy patologiczny? Gdyby jednocześnie odbyły się dwa spacery: jeden śladami konkursu „Piękny Wrocław”, drugi trasą wyznaczoną przez Jana Śpiewaka, ich uczestnicy niejednokrotnie by się minęli. Inwestycje z obu kategorii często występują w swoim bliskim sąsiedztwie. Mało tego - w jednym punkcie, przy ul. Kurkowej, obie grupy zatrzymałyby się na dłużej. To właśnie tam znajduje się Nowa Kurkowa - realizacja, która pojawia się zarówno na liście „Pięknego Wrocławia”, jak i na liście wstydu. Ten punkt styku dwóch narracji uspokaja: mimo skrajnie różnych spojrzeń, wciąż mówimy o jednym mieście. A granica między „pięknym” a „pato-” najwyraźniej nie jest tak ostra.

Nowa Kurkowa to tzw. plomba wśród historycznej zabudowy. Wypełniła miejsce po wykreślonej z ewidencji i wyburzonej przez poprzedniego właściciela kamienicy. Pracownia architektoniczna Pro Art Konopka, projektując nowy budynek, zdecydowała się na nawiązanie do oryginalnej fasady. Jak? Na elewacji odtworzono rytm dawnych okien i detali. Jak tłumaczą architekci: „Dla ciekawszego i trwalszego efektu zastosowano zamiast zwykłego malowania frezowanie płyt perlitowych StoDeco, które docelowo zostaną jeszcze pomalowane. Dobrane zostały odpowiednie grubości i profile linii tak, aby uzyskać wyrazisty rysunek”.

„To wrocławska szkoła odbudowy zabytków. Polega na tym, że po prostu… rysujesz ten zabytek na elewacji” - pada w filmie Jana Śpiewaka, którego ocena wyraźnie odbiega od werdyktu jury „Pięknego Wrocławia”. „Deweloperzy, zachęcamy do burzenia zabytków i odwzorowywania ich na elewacji” - dodaje.

Jak patologia zmienia się w normę

Paradoksalnie, podział opinii ma wspólny punkt wyjścia. Obu narracjom, które zwróciły uwagę na Nową Kurkową, przyświeca troska o to, co istniejące, i niechęć wobec wymazywania historii ulicy. Z tego samego powodu część obserwatorów doceni nawiązania do dawnej kamienicy, podczas gdy inni uznają ją za atrapę, która zastąpiła wartościową tkankę historyczną.

Od tego wspólnego punktu już niedaleko do wspólnej złości – kierowanej zarówno w stronę chaotycznej zabudowy deweloperskiej, jak i w stronę prawa, które ją umożliwia. Każda z tzw. patodeweloperskich realizacji powstaje bowiem w pełni legalnie. Przedrostek „pato-”, opisujący zjawiska odbiegające od normy, można więc odnieść nie tylko do samej zabudowy, ale też do systemu: prawa; braku planów ogólnych i miejscowych; całego mechanizmu, który dopuszcza zabetonowanie miasta.

Czy w tym wszystkim istnieje jednak stabilna „norma”, od której patodeweloperka odbiega? Jako społeczeństwo, jesteśmy stopniowo przyzwyczajani do kolejnych odchyłów: mikrokawalerek, braku przejść dla pieszych, braku chodników, braku zieleni. To, co jeszcze niedawno budziło zdziwienie i sprzeciw, dziś coraz częściej uchodzi za „standard”, a w skrajnych przypadkach – za luksus. Jeśli ta granica wciąż będzie się przesuwać, to nawet najpiękniejsze miasto nie będzie w stanie obronić się samo.