Gala konkursu „Życie w Architekturze", 11 grudnia 2025 r.

Pięć lat opóźnienia, 1 km do końca

Umowa na budowę tunelu średnicowego, który połączy stacje Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem zostaje zawarta w 2017 r. Tunel ma mieć 7,5 km. Drążenie oraz roboty budowlane rozpoczynają się w dwa lata później - latem 2019 r. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2021 r. Tak się jednak nie dzieje, prace znacznie się przedłużają. We wrześniu 2024 r. prace związane z wydrążeniem tunelu niespodziewanie zatrzymują się w miejscu. Podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawala się część kamienicy, usytuowanej bezpośrednio nad tunelem. Ok. 250 mieszkańców zostaje wysiedlonych na czas budowy: przenoszą się do hoteli i wynajmowanych mieszkań.

Sytuacja nie uległa zmianie aż do dnia dzisiejszego: tarcza drążąca tunel uległa zastygnięciu w podziemnym mule, a "tymczasowe rozwiązanie", polegające na relokacji mieszkańców, trwa już 1,5 roku. Do osiągnięcia finalnej długości, tunelowi brakuje jedynie 1 km.

PKP PKL odstępuje od umowy z wykonawcą

W lutym 2026 roku spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą (PBDiM). Spółka uzasadniła swoją decyzję m.in. bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości i "koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego". Jak relacjonowała Anna Dziedzic:

Jak informuje PLK, przy drążeniu tunelu odnotowano liczne błędy wykonawcze. Do podstawowych nieprawidłowości technicznych należą: niewłaściwe utrzymywanie ciśnienia w komorze TBM, brak kontroli bilansu urobku, nieodpowiednie kondycjonowanie gruntu, zatrzymywanie tarczy w miejscach do tego nieprzygotowanych, a także liczne awarie sprzętu. Sygnały ostrzegawcze, w tym gwałtowne spadki ciśnienia i deformacje podłoża, nie były prawidłowo analizowane przez wykonawcę.Doprowadziło to do serii incydentów geotechnicznych, których kulminacją była katastrofa budowlana 6-7 września 2024 r., kiedy zawaliła się część oficyny przy ul. 1 Maja 23.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

"Jeżeli się przebijemy, to jesteśmy w domu"

27 marca 2026 roku, na antenie RMF FM Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził, że dalsza budowa tunelu średnicowego w Łodzi może odbyć się kosztem czterech kamienic. Jak stwierdził Klimczak, PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do wniosku o ich wyburzenie. Dodał także:

"Chodzi nam o to, żeby ci ludzie bezpiecznie się czuli. Nikt nie chciałby powtórki z tego, co zastaliśmy po naszych poprzednikach: jest drążony tunel, nikt nie zdecydował się na rozebranie kamienic, zaproponowanie odszkodowania właścicielom czy mieszkańcom. To wszystko działo się nie tak, jak potrzeba. Ja postawiłem ten projekt na nogi."

Cztery kamienice to, jak na razie, minimum. Dalsze wnioski mają zależeć od prac ekspertów nadzoru budowlanego. Minister przyznał że chciałby, aby tarcza przebiła się w 2027 roku. "To jest najważniejsze" - mówił - "Jeżeli się przebijemy do końca tunelu, to znaczy, że jesteśmy w domu".

Kamienice, które miałyby zostać wyburzone, są w dobrym stanie. Dwie z nich (przy ul. 1 Maja 19 i 21) kilka lat temu zostały wyremontowane. Radny Kosma Nykiel, która zapowiedział już, że będzie działał w sprawie uratowania kamienic, napisał na swoim Facebookowym profilu:

Jestem w kontakcie z wysiedlonymi mieszkańcami i słyszę od nich pozytywy w kwestii kontaktu z PKP. To daje nadzieję, że inwestor zachowa się odpowiednio w kwestii dziedzictwa historycznego Łodzi.