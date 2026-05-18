Czarny Bór: zakątek bloków i domków katalogowych

Dolnośląski Czarny Bór to wieś gminna położona w obrębie aglomeracji wałbrzyskiej. Miejscowość znajduje się w dolinie potoku Lesk, przy drodze łączącej Wałbrzych z Kamienną Górą. Otaczają ją łagodne, zalesione stoki Gór Wałbrzyskich.

Architekci z pracowni ISBA Grupa Projektowa zauważają, że w samej miejscowości brakuje spektakularnych przykładów historycznej architektury sudeckiej, do których nowe realizacje mogłyby nawiązywać lub z którymi mogłyby podejmować dyskusje. Architektura sudecka, będąca znaną z charakterystycznych elementów, takich jak drewniane ornamenty, ozdobne szczyty, dachy pokryte łupkiem czy rozrzeźbione detale, odzwierciedlające lokalne motywy i legendy, mogłaby stać się punktem wyjścia dla współczesnych realizacji. Tymczasem w krajobrazie zabudowy dominują pojedyncze, zachowane przedwojenne budynki o prostych formach, przeplatane blokami mieszkalnymi z lat 70. XX wieku i współczesnymi domami katalogowymi. Na tym tle wyróżnia się jedynie barokowy pałac Czettritzów, w którym obecnie mieści się ośrodek terapii uzależnień.

Pracownia ISBA wraca do wsi po dekadzie

Współpraca pracowni ISBA z gminą Czarny Bór rozpoczęła się już w 2011 roku i zaowocowała wówczas realizacją Biblioteki i Centrum Kultury – projektu opublikowanego na łamach Architektury-murator cztery lata później (nr 255, 12/2015).

Autor: archiwum serwisu Kształt attyki dachu na poszczególnych elewacjach ulega zmianie. Zachodnia ma płaski spód, ale rozrzeźbioną górę attyki, natomiast południowa uformowana jest odwrotnie. Fot. Marcin Czechowicz

Budynek biblioteki stanął w centrum wsi, przy głównej drodze biegnącej zboczem równolegle do malowniczego Potoku Lesk.

Mimo niewielkiego budżetu, szklany pawilon z drewnianą czapą dachu zaskakuje architekturą rodem ze skandynawskich żurnali. Wita odwiedzających trzymetrowym nadwieszeniem, którego połamane trójkątnie podniebienie, nawiązujące do linii gór, podkreśla strefę wejścia w postaci długiego, obszernego holu. Pełne przeszklenia zapewniają spektakularne widoki na zalesioną górę Boracza i pasmo Dzikowca, zapraszając jednocześnie do wnętrza.

- pisał wówczas Tomasz Głowacki. Świeżo ukończony Żłobek stanowi kolejny etap tej współpracy.

Wyrównywanie szans mniejszych ośrodków

Pierwotnie zakładano przekształcenie części istniejącego budynku przedszkola na potrzeby żłobka. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz podjęto jednak decyzję o realizacji nowego obiektu na sąsiedniej działce o trójkątnym kształcie. Powstały żłobek został zaprojektowany nie tylko jako przestrzeń opieki dla najmłodszych dzieci, ale również jako miejsce sprzyjające organizacji lokalnych wydarzeń i spotkań międzypokoleniowych. W budynku mieszczą się trzy sale przeznaczone dla dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia, zaplecze biurowo-socjalne dla personelu oraz blok żywieniowy obsługujący zarówno żłobek, jak i sąsiadujące przedszkole.

Autor: Stanisław Zajączkowski/ Materiały prasowe

Zdaniem architektów realizacja żłobka – podobnie jak wcześniej biblioteki – stanowi kolejny etap działań mających na celu zmniejszanie różnic pomiędzy dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami. Obiekt pełni funkcję nie tylko integrującą lokalną społeczność, ale także budującą jej tożsamość i wzmacniającą dumę z miejsca zamieszkania. Potwierdzeniem wartości projektu było przyznanie mu w maju 2026 roku Dolnośląskiej Nagrody Architektonicznej.

Założenia autorskie ISBA Grupa Projektowa

Pozornie niekorzystny kształt i niewielka powierzchnia działki stały się punktem wyjścia do stworzenia charakterystycznej bryły, opartej na trójkątnym rzucie. Wszystkie pomieszczenia skupione są wokół centralnej, również trójkątnej przestrzeni wielofunkcyjnej Sali zabaw – serca całego założenia. Jej rzut jest pomniejszoną wersją obrysu całego budynku, a wyniesiony ponad dach świetlik tworzy efekt „pudełka w pudełku”. Sale pobytu dzieci zlokalizowano od strony południowej, z widokiem na zielone zbocze sąsiadującego wzgórza. Duże przeszklenia – zarówno w elewacji, jak i pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami – dają poczucie swobodnego przepływu światła i przestrzeni, zacierając granicę między wnętrzem a otoczeniem, zapewniając widok na otaczające zielone wzgórza.

Wnętrza żłobka są jasne i transparentne. Pomieszczenia przeszklone są zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, tzn. otwierają się na centralną przestrzeń. Sale mogą być kameralne i dowolnie wydzielone dzięki półtransparentnym roletom zewnętrznym oraz zasłonom wewnętrznym. Wszystkie pomieszczenia utrzymane są w jasnych, pastelowych kolorach – nietynkowane, malowane w kolorze mlecznym ściany, okładziny z naturalnej sklejki, posadzka z jasnoszarego betonu oraz koralowa stolarka aluminiowa. Wnętrza pomieszczeń sanitarnych wykończone są szklaną mozaiką – w każdej sali w innym kolorze. Kompozycję uzupełnia projektowane specjalnie dla żłobka umeblowanie ze sklejki i białych płyt.

Autor: Stanisław Zajączkowski/ Materiały prasowe

Metryczka realizacji

Żłobek gminny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 3A

Inwestor: Gmina Czarny Bór

Projekt: 2021 rok

Realizacja: 2025 rok

Projektant: ISBA Grupa Projektowa: Joanna Styrylska, Tomasz Boniecki, Magdalena Dymna, Patrycja Jędra, Agnieszka Kotschy, Jakub Zmarzły / Konstrukcja: Piotr Jordan

Wykonawca: MKW Budownictwo Sp. z o.o

Zdjęcia: Stanisław Zajączkowski