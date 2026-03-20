Wielka modernizacja nawierzchni - 55 kilometrów wyzwań na A1

Tegoroczne prace na AmberOne to kontynuacja wieloetapowego planu modernizacji, który w 2026 roku obejmie łącznie około 55 kilometrów jezdni. Drogowcy nie ograniczają się jedynie do kosmetyki – zakres robót jest szeroki i obejmuje wymianę warstwy ścieralnej, częściowe odświeżenie warstwy wiążącej oraz, co kluczowe, istotne wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. Ma to przygotować autostradę na stale rosnący ruch ciężarowy. Remonty nie ominą także łącznic na węzłach, nawierzchni na MOP-ach, a nawet budynków toalet.

Pierwsze utrudnienia - Węzeł Rusocin i Toruń Południe

Drogowcy planują prowadzić prace jednocześnie na dwóch odcinkach o długości od 3 do 9 km, przenosząc cały ruch na jedną jezdnię. Każdy taki etap ma trwać od 5 do 7 tygodni, o ile pozwoli na to pogoda.

Sezon rozpoczyna się od skomplikowanych prac w rejonie węzła Rusocin, które podzielono na dwa etapy, aby zminimalizować uciążliwości. W pierwszej fazie kierowcy jadący w stronę Łodzi będą musieli korzystać z lewej jezdni (jeden pas w stronę Łodzi, dwa w stronę Gdańska), a zamknięte zostaną łącznice zjazdowe w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Kościerzyny oraz wjazd na autostradę w stronę Łodzi.

Równolegle, na przełomie marca i kwietnia, roboty ruszą na drugim końcu koncesyjnego odcinka – w okolicach węzła Toruń Południe. Tam remontowana będzie jezdnia w stronę Gdańska, co wiąże się z zamknięciem MOP Nowa Wieś (kierunek Gdańsk) oraz częściowym zamykaniem bramek na PPO Nowa Wieś.

Oto, czego można się spodziewać na A1 w tym sezonie

Harmonogram prac na 2026 rok jest wypełniony po brzegi.

Wiosną prace obejmą odcinek z węzłem Kopytkowo (km 57+300–65+150) oraz fragment między Warlubiem a Nowymi Marzami.Lato, to czas najintensywniejszych robót na odcinkach Lisewo - Turzno, Kopytkowo - Warlubie (z zamknięciem MOP Gajewo), Pelplin - Kopytkowo oraz Stanisławie - Swarożyn.Jesienią drogowcy wrócą na odcinek Warlubie - Nowe Marzy, by dokończyć prace na jezdni w kierunku Łodzi.

Będą utrudnienia, ale opłaty za przejazd nie wzrosną

Mimo prowadzonych prac, zarządca autostrady informuje, że wysokość opłat za przejazd pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że na innych koncesyjnych odcinkach autostrad A2 i A4 opłaty wzrosły od 11 listopada (A2) i wzrosną na A4 od 1 kwietnia.

Przypomnijmy, że Gdańsk Transport Company jest spółką specjalnego przeznaczenia, która została powołana do życia w 1996 roku wyłącznie na potrzeby realizacji północnego odcinka Autostrady A1. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację odcinka A1, którego łączna długość wynosi około 152 kilometrów i obejmuje fragment autostrady od Gdańska do Torunia. Po wygaśnięciu koncesji, w 2039 roku, Koncesjonariusz nieodpłatnie przekaże obiekt stronie publicznej. Obecnie opłata, za przejazd całym płatnym odcinkiem dla samochodów osobowych wynosi 29,99 zł.

Na wszystkich remontowanych fragmentach obowiązywać będzie rygorystyczne ograniczenie prędkości do 80 km/h. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz – w razie zatorów – o bezwzględne tworzenie korytarza życia.

Kierowcy planujący podróż drogami AmberOne powinni regularnie zaglądać na stronę a1.com.pl, gdzie dostępna jest na bieżąco aktualizowana mapa remontów, lub korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej AmberOne, która ułatwia omijanie najbardziej problematycznych zwężeń.

Gigantyczny remont Autostrady Bursztynowej trwa od 2024 roku

Trwający na A1 remont, to kontynuacja pięcioletniego remontu, który wystartował w 2024 r. Jego wartość to ponad pół miliarda złotych. Autostrada Bursztynowa czyli Amber One na odcinku Rusocin - Toruń (ok. 152 km) została wybudowana w latach 2005–2011. Prace realizowała spółka Gdańsk Transport Company, a całość odcinka została oddana do użytku w październiku 2011 roku. Jest to koncesyjny, płatny odcinek łączący Trójmiasto z Toruniem. Po latach intensywnej eksploatacji zarządca autostrady GTC S.A. rozpoczął kapitalny remont. Ma trwać w sumie pięć lat. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą tego ogromnego remontu - firmą Budimex. Umowa Budimeksu z zarządcą Amber One, czyli Gdańsk Transport Company S.A. opiewa na 569,15 mln zł. Przez pięć lat ma się odbywać systematyczna wymiana nawierzchni na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami. To prawie 152 km autostrady. Kontrakt z GTC zawiera wymianę warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach ‎oraz częściowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i prace ‎towarzyszące.

Tunel średnicowy w Łodzi