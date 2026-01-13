Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Muzeum przybliża okres łowców mamutów

Archeopark powstał tuż przy granicy miejscowości Pavlov i otwiera się na krajobraz okolicznych wzgórz Pálava. To miejsce o szczególnym znaczeniu archeologicznym - od dziesięcioleci prowadzone są tu badania stanowisk paleolitycznych, związanych bezpośrednio z okresem łowców mamutów. Najstarsze zidentyfikowane obozowiska datowane są na około 28 tysięcy lat.

Otwarte stanowisko archeologiczne Pavlov stanowi nie tylko narodowy zabytek kultury, ale jest jednocześnie ważnym element lokalnej tożsamości. Idea stworzenia w tym miejscu muzeum narodziła się na początku XXI wieku jako próba przybliżenia wyników niemal stuletnich badań szerszej publiczności. W tym czasie na terenie Pavlov i Dolní Věstonice odkryto ogromną liczbę kamiennych i kościanych narzędzi, obiekty sztuki, szczątki anatomicznie współczesnych ludzi oraz znaleziska o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym, z Wenus z Věstonic na czele.

Projekt architektoniczny muzeum opracowała czeska pracownia Architektonická kancelář Radko Květ, kierowana przez Radka Květa i Pavla Pijáčka, we współpracy z Instytutem Archeologii Akademii Nauk w Brnie oraz Muzeum Regionalnym w Mikulovie. Założenie musiało uwzględniać zarówno status zabytku archeologicznego, jak i położenie w obszarze chronionego krajobrazu Pálava.

Współczesna jaskinia z betonu i szkła

Rozwiązanie architektoniczne oparto na idei budynku schowanego w zboczu wzgórza. Główna przestrzeń wystawowa to powierzchnia ponad 500 m². Zarówno ona, jak i pomieszczenia administracyjne, techniczne i socjalne, znajdują się pod ziemią, na poziomie powyżej zakładanej głębokości stanowisk archeologicznych. Na powierzchni terenu widoczne są jedynie wybrane elementy konstrukcji: świetlik doświetlający ekspozycję, stożkowate wejście oraz punkty widokowe otwierające się na ruiny Děviček i jezioro.

Forma budynku w sposób pośredni nawiązuje do jaskini, a użyte materiały – beton, drewno dębowe i szkło – podkreślają monolityczny charakter obiektu. Strefa wejściowa, wyznaczona ścianami gabionowymi, pełni funkcję przejścia do Archeoparku i może być wykorzystywana także jako przestrzeń dla wydarzeń plenerowych albo zaplecze odbywających się akurat prac archeologicznych. Ekspozycja wewnątrz muzeum łączy tradycyjne formy muzealne z technologią audiowizualną, prezentując: autentyczne znaleziska, dokumentację badań oraz zagadnienia związane z codziennym życiem, łowiectwem, sztuką i duchowością paleolitycznych społeczności.

Polskie ekspozycje też schodzą pod ziemię

Strategia „schodzenia pod ziemię” pojawia się także w wielu polskich realizacjach muzealnych i publicznych. Czasem jest to sposób na uniknięcie konkurencji z wyjątkowym krajobrazem. Taką decyzję podjęto w przypadku Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia – inwestycji Tatrzańskiego Parku Narodowego zlokalizowanej w jednej z najbardziej cenionych przestrzeni przyrodniczych Polski, w Dolinie Kościeliskiej. Projekt autorstwa pracowni POLE Architekci niemal w całości ukrywa program pod powierzchnią terenu. Nad ziemią pozostaje jedynie niewielki, drewniany obiekt, który pełni funkcję technicznej osłony instalacji i nie ingeruje wizualnie w krajobraz doliny.

W innych przypadkach, "zejście pod ziemię" wynika z chęci wyeksponowania tego, co znajduje się właśnie poniżej poziomu terenu. Taką strategię przyjęto w projekcie nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego koncepcję opracowała austriacka pracownia Riegler Riewe Architekten. Na potrzeby muzeum przeznaczono teren dawnej kopalni, z zachowanymi obiektami poprzemysłowymi i infrastrukturą górniczą. Zaprojektowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych pod ziemią pozwoliło wyeksponować autentyczne elementy kopalni, w tym podziemne struktury i relikty przemysłowe, czyniąc je głównymi bohaterami całego.

