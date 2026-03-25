Kinga wychodzi z cienia - 359 dni pod ziemią

Po niemal roku intensywnej pracy, mechaniczna tarcza TBM „Kinga” oficjalnie zakończyła swoją misję pod Pisarzową. Drążenie tunelu ewakuacyjnego zajęło maszynie dokładnie 359 dni, z czego czysta praca tarczy trwała 311 dni. Skalę tego podziemnego wyzwania najlepiej obrazują liczby: „Kinga” zabudowała w tym czasie 3090 pierścieni (ringów), utrzymując średnie tempo około 12 metrów na dobę.

Tuż obok TBM Kingi pracuje jej większa siostra, Jadwiga, odpowiedzialna za główny tunel kolejowy. Jadwiga udowodniła już swoją moc, ustanawiając imponujący rekord - 46,02 metrów wydrążonych w zaledwie jedną dobę.

Sukces w Pisarzowej to jednak tylko fragment większej układanki. W rejonie Mordarki prace wchodzą w decydującą fazę - powstają tam portale tunelowe oraz potężne nasypy. Całość tych działań prowadzi do stworzenia jednego z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce, którego długość wyniesie około 3,75 km.

Miliardowy impuls, czyli pociągiem z Gdowa do Krakowa w pół godziny

Równolegle do sukcesów pod ziemią, PKP PLK wykonały kolejny krok nad jej powierzchnią. Podpisano umowę na realizację odcinka Podłęże – Gdów, ważnego fragmentu linii 104. Kontrakt o wartości niemal 3,2 mld zł brutto powierzono konsorcjum firm Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A. oraz Ferrovial Construction (UK) Limited.

Wykonawcy mają 46 miesięcy na wybudowanie od podstaw dwutorowej linii o długości około 20 kilometrów. Inwestycja ta całkowicie odmieni codzienne życie mieszkańców Gdowa i okolic, zapewniając im dojazd do centrum Krakowa w zaledwie 30 minut. Co istotne, nowa trasa została zaprojektowana bezkolizyjnie – powstanie na niej aż 33 skrzyżowania dwupoziomowe, co wyeliminuje przestoje na przejazdach kolejowych i podniesie bezpieczeństwo.

Architektoniczny rozmach i techniczne detale

Projekt odcinka do Gdowa imponuje listą obiektów inżynieryjnych. W planach jest budowa aż 42 konstrukcji, w tym mostów i wiaduktów, z których najdłuższe przekroczą 1300 metrów długości. Jednym z najtrudniejszych zadań będzie przeprowadzenie torów nad autostradą A4 za pomocą systemu estakad.

Pozostałe ciekawostki techniczne projektu:

W ramach tego odcinka powstanie dwunawowy obiekt o długości ponad 900 metrów.

Stacja w Gdowie zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie Marszowic, a jej perony znajdą się pod istniejącą drogą, która zostanie specjalnie podniesiona.

Nowe przystanki (Zagórze, Wiatowice) oraz stacje (Gdów, Podłęże Balachówka) będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dzięki systemowi wind i przejść podziemnych.

Jak podkreślają przedstawiciele rządu, projekt „Podłęże-Piekiełko” to nie tylko tory, to impuls rozwojowy dla całej Małopolski, turystyki i mobilności. Pierwsze pociągi pasażerskie mają dojechać z Krakowa do Gdowa w 2030 roku. Docelowo cała trasa pozwoli skrócić czas podróży ze stolicy Małopolski do Nowego Sącza do około 60 minut, a do Zakopanego do 90 minut.