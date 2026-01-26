Spis treści
Pierogarnia Syrena Irena
Pierogarnia Syrena Irena zajmuje lokal po dawnej kawiarni hotelu Harenda na rogu Krakowskiego Przedmieście i Oboźnej w Warszawie. Identyfikację wizualną dla tego miejsca przygotowało Mamastudio wspólnie z młodą ilustratorką Olą Sadownik.
Inspirowała nas estetyka jazzującej Warszawy lat 60., kiedy ta część miasta była tętniącym centrum nocnego życia. Wszędzie świeciły neony, a okoliczne bary były pełne muzyki, barwnych postaci i niepowtarzalnej energii. Dlatego znak Syreny ma odręczny wycinankowy charakter. Typografia jest ekspresyjna i celowo lekko nieporadna – tłumaczą projektanci.
Wnętrze z zachowanymi sztukateriami w ciepłych odcieniach beżu
Grafiki Mamastudio stały się inspiracją dla architektów z biura Projekt Praga, które zajęło się aranżacją całej przestrzeni.
- Kiedy zaczęliśmy współpracę z Syreną Ireną, koncept kulinarny i identyfikacja graficzna lokalu były już mocno zaawansowane. To one nadały kierunek koncepcji wnętrza. Ich wyrazistość, prostotę i beztroski charakter staraliśmy się kontynuować w atmosferze miejsca – wspominają architekci.
Oryginalne wnętrze z zachowanymi sztukateriami utrzymano w ciepłych odcieniach beżu. Na tym tle świetnie prezentują się barwne akcenty w nawiązujących do grafik odcieniach różu i błękitu. Uwagę zwracają zwłaszcza malowane proszkowo lady barowe czy wielkoformatowe, monochromatyczne wydruki fragmentów obrazu Herberta Jamesa Drapera „Odyseusz i syreny”, które pokrywają dwie ściany.
Kontuary z giętej blachy
Całość uzupełniają kontuary z giętej blachy i balustrady z dekoracyjnym wzorem łuski. Nawiązania do estetyki lat 60. są bardzo subtelne. To m.in. motyw przeskalowanego lastryko na blatach stołów, gięte kwietniki z paprotkami, tapicerowane skórą taborety Finn zaprojektowane przez Buck.Studio, kuliste kinkiety z mlecznego szkła z kolekcji Modern Ball firmy Aqform czy mozaika przy wejściu. Ostateczny sznyt nadają neony wykonane w słynnej pracowni Jacka Hanaka.
