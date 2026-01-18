Malutki kawałek Skandynawii w Sudetach. Ma zaledwie 26 metrów kwadratowych i elewację z palonych desek: dom w Sudetach

Redakcja Architektury
2026-01-18 19:05

Ta działka była wielka - miała aż hektar, ale postawili na niej malutki domek. Architektka Marlena Kilian i Marek Piojda stworzyli projekt kompaktowego domu o formie inspirowanej jednocześnie skandynawskim minimalizmem i regionalną architekturą Sudetów. Prototyp stanął w Górach Bardzkich i można go wynająć. Oto Hyttee i nasz materiał o nim z 2020.

Hyttee. Projekt:  Marlena Kilian, Marek Piojda

Nazwa obiektu Hyttee
Adres obiektu Janowiec, gmina Bardo
Autorzy architektka Marlena Kilian, Marek Piojda
Powierzchnia użytkowa 26.0 m²
Kubatura 136.93 m³
Projekt 2018
Data realizacji (koniec) 2019
Mały domek we wsi Janowiec w Górach Bardzkich

Hyttee to prototypowy projekt domu letniskowego, który został wybudowany we wsi Janowiec w Górach Bardzkich – wciąż nieodkrytym paśmie Sudetów Środkowych. Jego nazwa stanowi nawiązanie do popularnych w Norwegii niewielkich drewnianych domów, dokąd mieszkańcy miast uciekają, by choć na chwilę odciąć się od codziennych problemów. Obiekt stanął na blisko hektarowej działce, z której rozpościera się widok na Przedgórze Sudeckie, Góry Sowie oraz Bardzkie. Jego forma inspirowana była jednocześnie skandynawskim minimalizmem i tradycyjną zabudową regionalną.

Elewacja i dach z opalanych desek

Pięciometrowej wysokości bryła na planie prostokąta o wymiarach 8,5 x 4,1 metra przekryta została dwuspadowym, bezokapowym dachem. Do budowy konstrukcji posłużyły panele z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Elewację i dach wykończono specjalnie opalanymi deskami. Od strony północno-wschodniej na niemal całej długości ściany przewidziano przesuwne okna, które prowadzą na rozległy taras. Autorami projektu są architektka Marlena Kilian oraz Marek Piojda, pełniący funkcję wykonawcy.

15 zdjęć

26 metrów kwadratowych: salon, sypialnia, łazienka, aneks

W środku, na 26 metrach kwadratowych, udało się rozplanować otwarty salon z kominkiem oraz aneksem kuchennym, za którym znajduje się wydzielona łazienka. Sypialnia zlokalizowana została na niewielkiej antresoli.

Hyttee dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej może być użytkowany przez cały rok. 

Zdjęcia: Bohoto Photography

Dom Hyttee. Zdjęcia

hyttee-3 (Copy)
16 zdjęć
