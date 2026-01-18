Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hyttee. Projekt: Marlena Kilian, Marek Piojda

Nazwa obiektu Hyttee Adres obiektu Janowiec, gmina Bardo Autorzy architektka Marlena Kilian, Marek Piojda Powierzchnia użytkowa 26.0 m² Kubatura 136.93 m³ Projekt 2018 Data realizacji (koniec) 2019

Mały domek we wsi Janowiec w Górach Bardzkich

Hyttee to prototypowy projekt domu letniskowego, który został wybudowany we wsi Janowiec w Górach Bardzkich – wciąż nieodkrytym paśmie Sudetów Środkowych. Jego nazwa stanowi nawiązanie do popularnych w Norwegii niewielkich drewnianych domów, dokąd mieszkańcy miast uciekają, by choć na chwilę odciąć się od codziennych problemów. Obiekt stanął na blisko hektarowej działce, z której rozpościera się widok na Przedgórze Sudeckie, Góry Sowie oraz Bardzkie. Jego forma inspirowana była jednocześnie skandynawskim minimalizmem i tradycyjną zabudową regionalną.

Elewacja i dach z opalanych desek

Pięciometrowej wysokości bryła na planie prostokąta o wymiarach 8,5 x 4,1 metra przekryta została dwuspadowym, bezokapowym dachem. Do budowy konstrukcji posłużyły panele z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Elewację i dach wykończono specjalnie opalanymi deskami. Od strony północno-wschodniej na niemal całej długości ściany przewidziano przesuwne okna, które prowadzą na rozległy taras. Autorami projektu są architektka Marlena Kilian oraz Marek Piojda, pełniący funkcję wykonawcy.

26 metrów kwadratowych: salon, sypialnia, łazienka, aneks

W środku, na 26 metrach kwadratowych, udało się rozplanować otwarty salon z kominkiem oraz aneksem kuchennym, za którym znajduje się wydzielona łazienka. Sypialnia zlokalizowana została na niewielkiej antresoli.

Hyttee dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej może być użytkowany przez cały rok.

Zdjęcia: Bohoto Photography

