Spis treści
Hyttee. Projekt: Marlena Kilian, Marek Piojda
|Nazwa obiektu
|Hyttee
|Adres obiektu
|Janowiec, gmina Bardo
|Autorzy
|architektka Marlena Kilian, Marek Piojda
|Powierzchnia użytkowa
|26.0 m²
|Kubatura
|136.93 m³
|Projekt
|2018
|Data realizacji (koniec)
|2019
Mały domek we wsi Janowiec w Górach Bardzkich
Hyttee to prototypowy projekt domu letniskowego, który został wybudowany we wsi Janowiec w Górach Bardzkich – wciąż nieodkrytym paśmie Sudetów Środkowych. Jego nazwa stanowi nawiązanie do popularnych w Norwegii niewielkich drewnianych domów, dokąd mieszkańcy miast uciekają, by choć na chwilę odciąć się od codziennych problemów. Obiekt stanął na blisko hektarowej działce, z której rozpościera się widok na Przedgórze Sudeckie, Góry Sowie oraz Bardzkie. Jego forma inspirowana była jednocześnie skandynawskim minimalizmem i tradycyjną zabudową regionalną.
Elewacja i dach z opalanych desek
Pięciometrowej wysokości bryła na planie prostokąta o wymiarach 8,5 x 4,1 metra przekryta została dwuspadowym, bezokapowym dachem. Do budowy konstrukcji posłużyły panele z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Elewację i dach wykończono specjalnie opalanymi deskami. Od strony północno-wschodniej na niemal całej długości ściany przewidziano przesuwne okna, które prowadzą na rozległy taras. Autorami projektu są architektka Marlena Kilian oraz Marek Piojda, pełniący funkcję wykonawcy.
26 metrów kwadratowych: salon, sypialnia, łazienka, aneks
W środku, na 26 metrach kwadratowych, udało się rozplanować otwarty salon z kominkiem oraz aneksem kuchennym, za którym znajduje się wydzielona łazienka. Sypialnia zlokalizowana została na niewielkiej antresoli.
Hyttee dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej może być użytkowany przez cały rok.
Zdjęcia: Bohoto Photography