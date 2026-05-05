Najdłuższe budynki w Europie

Jeśli spodziewacie się, że zestawienie zdominują blokowiska Europy Wschodniej, nic bardziej mylnego. Faktem jest natomiast, że znajdziecie w nim przede wszystkim budynki powstałe za rządów totalitarnych, kiedy to dominował rozmach i ego. Ale to nie jeden z nich zajął pierwsze miejsce.

Które budynki przyćmiewają wszystkie inne pod względem długości? Oto one:

"Pekin" w Warszawie (ok. 1800 metrów) - osiedle Przyczółek Grochowski wybudowane w latach 1963–1969, według projektu Zofii i Oskara Hansenów . Ciąg budynków składa się z 23 bloków załamanych pod kątem prostym. To Przyczółkowi Hansenów przypada tytuł najdłuższego budynku mieszkalnego w Polsce. Według niektórych źródeł ma "tylko" 1500 m, my jednak ufamy Filipowi Springerowi .

Lotnisko Berlin Tempelhof (ok. 1200 metrów) - port lotniczy powstał w środku miasta w 1923 roku, według projektu Ernsta Sagebiela. Hala monumentalnego obiektu, o estetyce właściwej dla swoich czasów, dziś pełni funkcję częściowo muzeum, częściowo tymczasowego schronienia dla uchodźców.

Kineski zid czyli Mur Chiński w Belgradzie (ok. 1000 metrów) - zaprojektowany przez zespół Belgrade 5 kierowany przez Mihailo Čanaka; najdłuższy blok mieszkalny Jugosławii został oddany do użytku w 1966 roku. Stanął oczywiście w Nowym Belgradzie (Blok 21), brutalistycznej, nowoczesnej jak na tamte czasy dzielnicy obecnej stolicy Serbii.

Pozostałe najdłuższe budynki Europy znajdziecie w galerii. Ten uważany za najdłuższy (czy słusznie?) powstał w 1844 roku - wcale nie z betonu.

Najdłuższe budynki mieszkalne w Polsce. Czy gdańskiemu Falowcowi należy się pierwsze miejsce?

Gdański Falowiec o długości 860 metrów, choć formalnie jest najdłuższym blokiem, musi niestety ustąpić miejsca warszawskiemu Pekinowi, który przerasta go niemal dwukrotnie, będąc najdłuższym budynkiem mieszkalnym. Jego długość to 1500 metrów, a według niektórych źródeł nawet 1800 m.

W stolicy jest jeszcze jeden rekordowo długi blok, o wdzięcznym przydomku "Jamnik". Liczy aż 508 metrów długości i jest najdłuższy w stolicy. Na trzecim miejscu plasuje się wrocławski "Mrówkowiec" - ten blok-anakonda ma długość 235 metrów.

Przy takich zawodnikach słynna katowicka Superjednostka, jeden z największych bloków mieszkalnych w kraju (187,5 m długości, 61 m wysokości), jawi się jako przeciętnej wielkości bloczek.

