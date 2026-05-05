Meandry, serpentyny, chińskie mury. To 10 najdłuższych budynków w Europie; część stoi w Polsce

Julia Dragović
Julia Dragović
2026-05-05 13:05

Spektakularne budynki od zawsze służyły przywódcom krajów za symbol potęgi. W Europie mamy ich więc sporo. Który tak naprawdę jest najdłuższy? To tylko pozornie łatwe pytanie, bo odpowiedź zależy od tego, kogo zapytamy i jakie przyjmiemy kryterium. Jedno jest pewne - wśród najdłuższych budynków w Europie nie zabraknie kilku przedstawicieli z Polski.

Karl-Marx-Hof - ok. 1100 m
Najdłuższe budynki w Europie - zdjęcia Najdłuższe budynki w Europie - zdjęcia Najdłuższe budynki w Europie - zdjęcia Najdłuższe budynki w Europie - zdjęcia
Galeria zdjęć 10
MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort

Najdłuższe budynki w Europie

Jeśli spodziewacie się, że zestawienie zdominują blokowiska Europy Wschodniej, nic bardziej mylnego. Faktem jest natomiast, że znajdziecie w nim przede wszystkim budynki powstałe za rządów totalitarnych, kiedy to dominował rozmach i ego. Ale to nie jeden z nich zajął pierwsze miejsce.

Które budynki przyćmiewają wszystkie inne pod względem długości? Oto one:

  • "Pekin" w Warszawie (ok. 1800 metrów) - osiedle Przyczółek Grochowski wybudowane w latach 1963–1969, według projektu Zofii i Oskara Hansenów. Ciąg budynków składa się z 23 bloków załamanych pod kątem prostym. To Przyczółkowi Hansenów przypada tytuł najdłuższego budynku mieszkalnego w Polsce. Według niektórych źródeł ma "tylko" 1500 m, my jednak ufamy Filipowi Springerowi.
  • Lotnisko Berlin Tempelhof (ok. 1200 metrów) - port lotniczy powstał w środku miasta w 1923 roku, według projektu Ernsta Sagebiela. Hala monumentalnego obiektu, o estetyce właściwej dla swoich czasów, dziś pełni funkcję częściowo muzeum, częściowo tymczasowego schronienia dla uchodźców.
Architektura Murator Google News
  • Kineski zid czyli Mur Chiński w Belgradzie (ok. 1000 metrów) - zaprojektowany przez zespół Belgrade 5 kierowany przez Mihailo Čanaka; najdłuższy blok mieszkalny Jugosławii został oddany do użytku w 1966 roku. Stanął oczywiście w Nowym Belgradzie (Blok 21), brutalistycznej, nowoczesnej jak na tamte czasy dzielnicy obecnej stolicy Serbii.

Pozostałe najdłuższe budynki Europy znajdziecie w galerii. Ten uważany za najdłuższy (czy słusznie?) powstał w 1844 roku - wcale nie z betonu.

Karl-Marx-Hof - ok. 1100 m
Galeria zdjęć 10

Najdłuższe budynki mieszkalne w Polsce. Czy gdańskiemu Falowcowi należy się pierwsze miejsce?

Gdański Falowiec o długości 860 metrów, choć formalnie jest najdłuższym blokiemmusi niestety ustąpić miejsca warszawskiemu Pekinowi, który przerasta go niemal dwukrotnie, będąc najdłuższym budynkiem mieszkalnym. Jego długość to 1500 metrów, a według niektórych źródeł nawet 1800 m.

W stolicy jest jeszcze jeden rekordowo długi blok, o wdzięcznym przydomku "Jamnik". Liczy aż 508 metrów długości i jest najdłuższy w stolicy. Na trzecim miejscu plasuje się wrocławski "Mrówkowiec" - ten blok-anakonda ma długość 235 metrów.

Przy takich zawodnikach słynna katowicka Superjednostka, jeden z największych bloków mieszkalnych w kraju (187,5 m długości, 61 m wysokości), jawi się jako przeciętnej wielkości bloczek.

Zobacz także: Modernistyczny gigant nad Bałtykiem. Naziści zbudowali go na Rugii dla 20 tysięcy gości

Prora na Rugii
Galeria zdjęć 15
Podcast Architektoniczny
Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News